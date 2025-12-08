黑五電商＋AI伺服器出貨火熱　中菲行11月空海運貨量年增近兩成

▲中菲行11月空海貨量創單月新高。（圖／中菲行提供）

記者張佩芬／台北報導

中菲行國際物流(5609)11月份自結集團合併營業額為新台幣26.19億元，年減7.0%，月增 11.9%，為今年度單月營收新高。受空、海運貨運量同步成長帶動，11月空、海運貨運量較去年同期成長近二成，亦較上個月增加逾一成，但是由於運價較去年同期下降，以致營業額的增長受到影響。

累計1至11月空、海運貨運量較去年同期成長約兩成，集團合併營業額達266.85億元，年增 5.8%。



在空運市場方面，跨太平洋航線旺季動能強勁，受黑色星期五與感恩節促銷拉動，運往美國的電商貨量顯著攀升；加上AI伺服器及高科技產品需求熱絡，推升台北、香港、首爾、東京成田及新加坡等重要轉運樞紐的艙位使用率。亞太區內航線則主要受惠於支持區域生產的原材料轉運需求，中國與東南亞之間貨物流動維持活躍。

中菲行全球業務與行銷副總裁Kathy Liu表示：「亞太區內航線仍相當活絡，特別是中國與東南亞之間，隨著原物料在區域內移動，貨量維持穩定。從目前2026年航空貨運包板合約預約談判情況來看，多數航空公司預期 2026 年的合約運價很可能與今年相去不遠，儘管市場普遍預期明年整體環境會較為溫和。」



在海運市場方面，影響產業前景的兩大不確定因素仍待觀察：一為庫存回補進度，二為紅海／蘇伊士運河航線的恢復情況。市場目前已進入傳統農曆新年前的淡季，船公司雖透過削減航班與安排空班航行調整供給，但艙位收縮對運價支撐有限，整體市場仍偏弱勢。

中菲行全球業務與行銷海運總監Ted Chen指出：「若航商能安全恢復行經蘇伊士運河的航線，隨著運能回流市場，運價有機會出現回落；但就目前局勢評估，短期內大規模回到蘇伊士航線的可能性不高，至少在明年上半年，都不易看到明顯恢復的跡象。」

「若航商持續改道好望角，較長的航程將拖慢設備周轉速度，陸側設備短缺的風險也會升高。無論未來是供給過多或過緊，海運市場在可預見的未來都將面臨一定程度的波動與不穩定。」



展望未來，在既有資源與能力基礎上，中菲行將持續深耕亞太與全球利基市場，憑藉在台灣半導體產業逾五十年的服務經驗，為全球半導體與高科技客戶打造更具韌性的供應鏈佈局，把握AI與區域製造版圖調整所帶來的物流商機，持續優化營運體質並穩健成長。