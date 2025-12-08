ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

黑五電商＋AI伺服器出貨火熱　中菲行11月空海運貨量年增近兩成

▲中菲行CEO：物流供應商攸關企業命脈。（圖／中菲行提供）

▲中菲行11月空海貨量創單月新高。（圖／中菲行提供）

記者張佩芬／台北報導

中菲行國際物流(5609)11月份自結集團合併營業額為新台幣26.19億元，年減7.0%，月增 11.9%，為今年度單月營收新高。受空、海運貨運量同步成長帶動，11月空、海運貨運量較去年同期成長近二成，亦較上個月增加逾一成，但是由於運價較去年同期下降，以致營業額的增長受到影響。

累計1至11月空、海運貨運量較去年同期成長約兩成，集團合併營業額達266.85億元，年增 5.8%。

在空運市場方面，跨太平洋航線旺季動能強勁，受黑色星期五與感恩節促銷拉動，運往美國的電商貨量顯著攀升；加上AI伺服器及高科技產品需求熱絡，推升台北、香港、首爾、東京成田及新加坡等重要轉運樞紐的艙位使用率。亞太區內航線則主要受惠於支持區域生產的原材料轉運需求，中國與東南亞之間貨物流動維持活躍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中菲行全球業務與行銷副總裁Kathy Liu表示：「亞太區內航線仍相當活絡，特別是中國與東南亞之間，隨著原物料在區域內移動，貨量維持穩定。從目前2026年航空貨運包板合約預約談判情況來看，多數航空公司預期 2026 年的合約運價很可能與今年相去不遠，儘管市場普遍預期明年整體環境會較為溫和。」

在海運市場方面，影響產業前景的兩大不確定因素仍待觀察：一為庫存回補進度，二為紅海／蘇伊士運河航線的恢復情況。市場目前已進入傳統農曆新年前的淡季，船公司雖透過削減航班與安排空班航行調整供給，但艙位收縮對運價支撐有限，整體市場仍偏弱勢。

中菲行全球業務與行銷海運總監Ted Chen指出：「若航商能安全恢復行經蘇伊士運河的航線，隨著運能回流市場，運價有機會出現回落；但就目前局勢評估，短期內大規模回到蘇伊士航線的可能性不高，至少在明年上半年，都不易看到明顯恢復的跡象。」

「若航商持續改道好望角，較長的航程將拖慢設備周轉速度，陸側設備短缺的風險也會升高。無論未來是供給過多或過緊，海運市場在可預見的未來都將面臨一定程度的波動與不穩定。」

展望未來，在既有資源與能力基礎上，中菲行將持續深耕亞太與全球利基市場，憑藉在台灣半導體產業逾五十年的服務經驗，為全球半導體與高科技客戶打造更具韌性的供應鏈佈局，把握AI與區域製造版圖調整所帶來的物流商機，持續優化營運體質並穩健成長。

關鍵字： 黑五電商AI伺服器中菲行11月貨量.增近兩成

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【罵很髒喔】貓咪半夜群聚吵架！

推薦閱讀

記憶體需求旺！威剛11月營收55.98億　刷19年來單月最高

記憶體需求旺！威剛11月營收55.98億　刷19年來單月最高

記憶體生意興隆！上櫃模組廠威剛（3260）今公布11月合併營收55.98億元，年增逾6成、月增25%，一舉刷新2006年12月、約19年來單月營收新高，也是史上單月第3高，印證威剛董座陳立白先前喊話「需求20年來最嚴峻」、「有錢也買不到」的市況。

2025-12-08 15:46
四寶11月營收出爐！僅台塑化月增　台塑、南亞、台化均下滑

四寶11月營收出爐！僅台塑化月增　台塑、南亞、台化均下滑

台塑四寶11月營收今（8）日出爐，受到油價下跌，石化產品報價承壓，台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）三家公司11月營收表現均較前一個月、去年同期衰退，而台塑化（6505）因煉油事業煉量恢復，11月營收為468.05億元，月增率6.2%，為四家公司唯一較前一個月成長。

2025-12-08 16:19
快訊／台彩億元大獎3得主全領光　花蓮6.92億元幸運兒效率最高

快訊／台彩億元大獎3得主全領光　花蓮6.92億元幸運兒效率最高

威力彩、大樂透億元獎金「板凳清空」全部落袋！台彩今（8）日證實，今年9月、10月、11月各開出1張獎金破億元的彩券，3人皆為一注獨得，已全數落袋。彩券行同業評估，若以開獎後等待期來看，以花蓮6.92億元大樂透一注獨得的中獎人效率最高。

2025-12-08 16:04
AI賽道競速！老謝揪出3贏家6新貴　驚呼貿聯蛻變驚人

AI賽道競速！老謝揪出3贏家6新貴　驚呼貿聯蛻變驚人

台灣元大50（0050）追蹤指數成分股4進4出，財信傳媒董事長謝金河將0050換股、AI產業帶來公司市值變化以「重視股價，更要重視市值背後的競爭力！」為題撰文。

2025-12-08 12:49
主動式ETF狂吸55萬受益人　一表看13檔戰況

主動式ETF狂吸55萬受益人　一表看13檔戰況

13檔主動式ETF股東人數上周合計增加2.47萬人，總受益人數首度跨越55萬人門檻， 13檔當中有7檔增加，股東數持續增加的分別為：主動統一台股增長(00981A)、主動群益台灣強棒(00982A)、主動中信非投等債(00981D)、主動野村台灣50(00985A)、主動野村臺灣優選(00980A)、主動統一全球創新(00988A)、主動聯博投等入息(00980D)。

2025-12-08 14:12
0050換股增4檔新血　南亞科、致茂營運體質變化一文看

0050換股增4檔新血　南亞科、致茂營運體質變化一文看

台灣50（0050）第四季成分股調整名單出爐，本次新增貿聯-KY（3665）、致茂（2360）、健策（3653）、南亞科（2408）4檔成分股，口袋證券結合獨家AI模組，分析上述4家公司成長動能明顯，營收與獲利體質均有明顯強化，顯示兼具成長動能與財務穩健度。

2025-12-08 11:45
玉山金、三商壽結親股臨會最後過戶日倒數計時　同列成交量前10名

玉山金、三商壽結親股臨會最後過戶日倒數計時　同列成交量前10名

玉山金（2884）宣布合意併購三商壽（2867），雙方公告將於明（2026）年1月23日同步召開股東臨時會，停止股票過戶日期則從今（2025）年12月25日至2026年1月23日，停止過戶日出爐，今（8）日玉山金、三商壽連袂放量上攻，分居成交量排行第四、第九名個股。

2025-12-08 10:55
記憶體開趴！華東亮燈、南亞科處置首日攀高　華邦電爆量漲8%

記憶體開趴！華東亮燈、南亞科處置首日攀高　華邦電爆量漲8%

三星、海力士、美光三大記憶體國際原廠將產能轉向DDR5、高頻寬記憶體（HBM），激勵記憶體報價上揚，概念股中專注封測業務的華東（8110）盤中漲停，每股報43.55元；進入處置首日的南亞科（2408）11月營收達101.69億元，月增率達365%，加上元大台灣（0050）納入成分股雙重利多題材，今（8）日股價開高走高，勁揚3.92%，來到159元，而華邦電（2344）漲幅擴大到8%多，開盤不到50分鐘，成交量放大到20萬多張，高居成交量第1名個股。

2025-12-08 10:17
日本央行口水放鷹無效　美銀喊日圓兌美元明年貶破160

日本央行口水放鷹無效　美銀喊日圓兌美元明年貶破160

日圓最近雖因日本央行總裁植田和男釋出「可能升息」訊號而稍有反彈，但市場看空情緒依舊濃厚，美元兌日圓多頭仍穩穩站在場上，美銀甚至喊「明年日圓兌美元貶破160」絲毫不受日銀鷹派談話影響。

2025-12-08 09:36
首檔百億主動式台股ETF誕生！復華00991A募資逾108億　00992A接力秀

首檔百億主動式台股ETF誕生！復華00991A募資逾108億　00992A接力秀

首檔規模破百億元的主動式台股ETF誕生！年底迎來最後一波台股主動式ETF募集熱潮，12月3日開募的有主動復華未來50(00991A)、主動台新優勢成長(00987A)兩檔，通路傳出主動復華未來50(00991A)募資3天吸引逾108億資金共襄盛舉，惟復華投信指出，目前依規定暫不能揭露相關數據，僅證實「買氣確實頂呱呱」。

2025-12-08 17:11

讀者迴響

熱門新聞

不是0050！她點名「2檔ETF」根本黑馬

快訊／台彩億元大獎3得主全領光　花蓮6.92億元幸運兒效率最高

基隆-石垣島客貨運定期航線年底開航　票價含食宿與至少40公斤行李

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

快查是不是你！喝手搖飲「爽中發票1000萬」

記憶體蹭AI熱潮報價大漲　受惠受害族群一文看

Fed下周鴿派降息　華爾街投行：美股「聖誕老人行情」告吹

記憶體開趴！華東亮燈、南亞科處置首日攀高　華邦電爆量漲8%

台船針對海鯤軍艦屢次不實報導　今晚做出兩點澄清

比主動式ETF厲害　老手點名「TISA台股基金」真正划算

LINE Pay Money創紀錄！　70小時會員破百萬

美股記憶體滿血復活！　SanDisk納標普500飆漲

主動式ETF狂吸55萬受益人　一表看13檔戰況

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

抽中拼賺22萬！9檔抽籤股爭鋒　威聯通價差最大

快訊／記憶體南亞科、熱處理股高力皆列處置　下周生效

壽險保單重大變革！　新制拍板「2動1不動」原則

0050換股增4檔新血　南亞科、致茂營運體質變化一文看

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光
台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366