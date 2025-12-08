台股大漲322點收最高28303　台積電漲35元至1495

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
台股今（8日）開高走高，加權指數終場大漲322.89點，以28303.78點作收，漲幅1.15％，成交量4238.21億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲53.11點開出，指數開高走高，盤中最高達28303.78點，最低28026.39點，終場收在28303.78點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲35元來到1495元，漲幅2.4％；鴻海（2317）上漲1元至232元；聯發科（2454）上漲15元至1440元；廣達（2382）維持平盤來到297.5元；長榮（2603）下跌3元至180元。
今天漲幅前5名個股為晶彩科（3535）上漲8.9元，漲幅10％；華東（8110）上漲3.95元，漲幅9.97％；環科（2413）上漲2.7元，漲幅9.96％；榮惠-KY創（6924）上漲6.2元，漲幅9.95％；志聖（2467）上漲20.5元，漲幅9.95％。
跌幅前5名個股則為穎漢（4562）下跌4.25元，跌幅9.95％；羅昇（8374）下跌8.1元，跌幅8.84％；慧友（5484）下跌3.15元，跌幅7.33％；力銘（3593）下跌0.61元，跌幅7.25％；AES-KY（6781）下跌95元，跌幅6.81％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|晶彩科（3535）
|97.9
|▲8.9
|▲10.0％
|華東（8110）
|43.55
|▲3.95
|▲9.97％
|環科（2413）
|29.8
|▲2.7
|▲9.96％
|榮惠-KY創（6924）
|68.5
|▲6.2
|▲9.95％
|志聖（2467）
|226.5
|▲20.5
|▲9.95％
|穎漢（4562）
|38.45
|▼4.25
|▼9.95％
|羅昇（8374）
|83.5
|▼8.1
|▼8.84％
|慧友（5484）
|39.8
|▼3.15
|▼7.33％
|力銘（3593）
|7.8
|▼0.61
|▼7.25％
|AES-KY（6781）
|1300.0
|▼95.0
|▼6.81％
