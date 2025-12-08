台股大漲322點收最高28303　台積電漲35元至1495

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（8日）開高走高，加權指數終場大漲322.89點，以28303.78點作收，漲幅1.15％，成交量4238.21億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲53.11點開出，指數開高走高，盤中最高達28303.78點，最低28026.39點，終場收在28303.78點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲35元來到1495元，漲幅2.4％；鴻海（2317）上漲1元至232元；聯發科（2454）上漲15元至1440元；廣達（2382）維持平盤來到297.5元；長榮（2603）下跌3元至180元。

今天漲幅前5名個股為晶彩科（3535）上漲8.9元，漲幅10％；華東（8110）上漲3.95元，漲幅9.97％；環科（2413）上漲2.7元，漲幅9.96％；榮惠-KY創（6924）上漲6.2元，漲幅9.95％；志聖（2467）上漲20.5元，漲幅9.95％。

跌幅前5名個股則為穎漢（4562）下跌4.25元，跌幅9.95％；羅昇（8374）下跌8.1元，跌幅8.84％；慧友（5484）下跌3.15元，跌幅7.33％；力銘（3593）下跌0.61元，跌幅7.25％；AES-KY（6781）下跌95元，跌幅6.81％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 晶彩科（3535） 97.9 ▲8.9 ▲10.0％ 華東（8110） 43.55 ▲3.95 ▲9.97％ 環科（2413） 29.8 ▲2.7 ▲9.96％ 榮惠-KY創（6924） 68.5 ▲6.2 ▲9.95％ 志聖（2467） 226.5 ▲20.5 ▲9.95％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 穎漢（4562） 38.45 ▼4.25 ▼9.95％ 羅昇（8374） 83.5 ▼8.1 ▼8.84％ 慧友（5484） 39.8 ▼3.15 ▼7.33％ 力銘（3593） 7.8 ▼0.61 ▼7.25％ AES-KY（6781） 1300.0 ▼95.0 ▼6.81％

資料來源：證交所