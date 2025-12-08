記憶體需求旺！威剛11月營收55.98億　刷19年來單月最高

▲威剛科技創辦人暨董事長陳立白。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

記憶體生意興隆！上櫃模組廠威剛（3260）今公布11月合併營收55.98億元，年增逾6成、月增25%，一舉刷新2006年12月、約19年來單月營收新高，也是史上單月第3高，印證威剛董座陳立白先前喊話「需求20年來最嚴峻」、「有錢也買不到」的市況。

威剛自結11月合併營收55.98億元，年增60.23%、月增25.44%，單月DRAM占整體營收比重拉升至64.98%，SSD占比為23.45%，記憶卡、隨身碟與其他產品為11.57%。

累計今年前11個月營收達472.33億元，提前改寫年度營收新猷，年增27%。累計前十一月DRAM營收占比59.78%，SSD為27.37%，記憶卡、隨身碟與其他產品比重為12.85%。

威剛表示，全球大型CSP廠對記憶體的龐大需求，造成上游記憶體原廠產能排擠與供給受限，11月的DRAM與NAND Flash報價跳增，推動客戶訂單持續強勁，單月營收月增25.44%達55.98億元。

近期產業頻傳模組廠及部分PC、手機等系統廠供貨中斷，市場貨源極度短缺，威剛觀察，的確已發現同業及部分客戶因供貨問題無法出貨，但公司憑藉著與供應商長期良好的策略聯盟關係，因此目前庫存不減反增。

威剛重申先前的庫存目標持續調高的方向不變。在明年供貨更為吃緊的狀態下，模組廠生態也將分別朝供貨穩定及供貨不足的兩極化發展，威剛將受惠於供應商的長期支持而貨源供應無虞。