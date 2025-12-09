不怕關稅！上市公司對中投資收益估今年5600億創高　鴻海居冠

▲鴻海前三季大陸投資收益1570億元排名上市公司之冠。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

根據股市公開資訊觀測站最新揭露的數據，今年前三季上市公司來自中國大陸的投資收益為4,185.85億元，不僅較去年同期的3,641.57億元，成長14.95%，呈現連續增長，CRIF預期，即便美國對中國大陸課徵對等關稅，台商與陸方供應鏈並沒有因此出現明顯脫鈎現象，預期全年上市公司在陸收益可望上看5,600億元至5,800億元，而鴻海（2317）、台積電（2330）前三季大陸投資收益分居第一、二名。

CRIF統計顯示，截至今年第三季，全體上市公司共投資中國大陸4,463家轉投資公司，較去年同期投資的4,480家減少17家，呈現連續第二年下滑。其中，有2,250家轉投資公司獲利，占整體的50.42%，剛好過半；相較去年同期獲利家數占比的50.83%（獲利家數2,277家），僅微幅下降0.41個百分點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

從今年前三季上市公司大陸投資收益前十大企業來看，前兩名未有變動。鴻海以1,570.49億元排名居冠，較去年同期大幅成長29.61%；台積電以大陸投資收益310.1億元位居第2，較去年同期小幅成長1.84％；第3名為台光電，大陸投資收益達174.41億元，較去年同期強勁成長78.43％。第4名為統一企業（1216），大陸投資收益163.65億元，大幅成長17.07％。第5名為鴻海集團旗下的臻鼎-KY（4958），大陸投資收益達128.61億元，較去年同期成長14.25％。

第6名至第10名依次為聯電（2302）117.89億元（成長34.49％）、中租-KY（5871）70.88億元（衰退34.56％）、日月光投控（3711）69.43億元（衰退7.11％）、亞德客-KY（1590）67.37億元59.69億元（成長12.87％）、台達電（2308）61.13億元（成長36.6％）。前10大上市公司今年前三季的大陸投資收益合計2,733.95億元，較去年同期的收益2,257.38億元，大幅成長21.11％。值得注意的是，大陸投資收益前10大公司，只有中租-KY及日月光投控投資收益衰退，其餘8家上市公司仍維持增長趨勢，顯示上市公司對大陸市場的投資收益的倚賴。

其次值得關注的是鴻海。雖然鴻海今年前三季大陸投資收益較去年同期成長29.61％，但尚未突破2023年前三季所創下的1,777.28億元，不過，CRIF預期2025年全年大陸投資收益可望輕鬆突破去年的1,915.51億元，上看2,100億元。

此外，大陸投資收益排名第11名的和碩（4938），今年前三季收益達56.64億元，較去年同期成長89.69％，顯示大陸代工業務仍具相當比重。相對地，廣達(2382)今年前三季大陸投資收益為44.93億元，較去年同期衰退24.30％，並為連續兩年下滑，顯示公司正逐步降低對中國大陸的倚賴。

從產業別來看，今年前三季整體電子業的大陸收益3,604.66億元，較2024年同期的3,035.25億元增加569.41億元，年增18.76％，增幅高於整體上市公司的14.95％；並且占整體上市公司大陸投資收益比重達86.12％，較去年同期增加2.77個百分點。即使成長可能來自中國大陸提前備貨的效應，但仍反映出電子業供應鏈與大陸市場的高黏著度。

