快訊／台股收盤大跌121.18點　台積電跌15元至1480

記者林潔禎／台北報導
台股今（9日）開高走低，加權指數終場大跌121.18點，以28182.6點作收，跌幅0.43％，成交量5092.71億元。
美股前一交易日跌多漲少，台股上午以上漲60.26點開出，指數開高走低，盤中最高達28390.24點，最低28157.27點，終場收在28182.6點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌15元來到1480元，跌幅1％；鴻海（2317）上漲3元至235元；聯發科（2454）下跌20元至1420元；廣達（2382）下跌1.5元來到296元；長榮（2603）下跌1.5元至178.5元。
今天漲幅前5名個股為華東（8110）上漲4.35元，漲幅9.99％；兆赫（2485）上漲2.5元，漲幅9.98％；隴華（2424）上漲3.2元，漲幅9.97％；雙鍵（4764）上漲7.4元，漲幅9.96％；榮科（4989）上漲4.15元，漲幅9.95％。
跌幅前5名個股則為晶彩科（3535）下跌7.9元，跌幅8.07％；金萬林-創（6645）下跌1.2元，跌幅6.33％；遠見（3040）下跌3.7元，跌幅5.97％；大研生醫（7780）下跌10.5元，跌幅5.54％；矽統（2363）下跌2.8元，跌幅5.37％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|華東（8110）
|47.9
|▲4.35
|▲9.99％
|兆赫（2485）
|27.55
|▲2.5
|▲9.98％
|隴華（2424）
|35.3
|▲3.2
|▲9.97％
|雙鍵（4764）
|81.7
|▲7.4
|▲9.96％
|榮科（4989）
|45.85
|▲4.15
|▲9.95％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|晶彩科（3535）
|90.0
|▼7.9
|▼8.07％
|金萬林-創（6645）
|17.75
|▼1.2
|▼6.33％
|遠見（3040）
|58.3
|▼3.7
|▼5.97％
|大研生醫（7780）
|179.0
|▼10.5
|▼5.54％
|矽統（2363）
|49.3
|▼2.8
|▼5.37％
資料來源：證交所
