快訊／台股收盤大跌121.18點　台積電跌15元至1480

記者林潔禎／台北報導

台股今（9日）開高走低，加權指數終場大跌121.18點，以28182.6點作收，跌幅0.43％，成交量5092.71億元。

美股前一交易日跌多漲少，台股上午以上漲60.26點開出，指數開高走低，盤中最高達28390.24點，最低28157.27點，終場收在28182.6點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌15元來到1480元，跌幅1％；鴻海（2317）上漲3元至235元；聯發科（2454）下跌20元至1420元；廣達（2382）下跌1.5元來到296元；長榮（2603）下跌1.5元至178.5元。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 華東（8110） 47.9 ▲4.35 ▲9.99％ 兆赫（2485） 27.55 ▲2.5 ▲9.98％ 隴華（2424） 35.3 ▲3.2 ▲9.97％ 雙鍵（4764） 81.7 ▲7.4 ▲9.96％ 榮科（4989） 45.85 ▲4.15 ▲9.95％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 晶彩科（3535） 90.0 ▼7.9 ▼8.07％ 金萬林-創（6645） 17.75 ▼1.2 ▼6.33％ 遠見（3040） 58.3 ▼3.7 ▼5.97％ 大研生醫（7780） 179.0 ▼10.5 ▼5.54％ 矽統（2363） 49.3 ▼2.8 ▼5.37％

