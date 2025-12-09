川普突放行輝達H200賣中國！北京冷回一句話…恐再設採購門檻

記者閔文昱／綜合報導

美國總統川普日前宣布，將放寬對中國的AI晶片出口限制，允許輝達（NVIDIA）銷售性能優於H20、並針對AI運算強化的新一代 H200晶片，但需繳納25%的關稅分成。此舉被視為華府在國安封鎖與產業需求之間的折衷。不過，北京方面反應冷淡，中國外交部僅回應「已注意到相關報導」，是否願意接受H200進口仍是未知數。

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／路透）

《金融時報》引述知情人士指出，北京正研議 替H200設置採購限制，可能要求買家提交「申購理由書」說明為何無法使用國產晶片，甚至不排除禁止公部門採購，以維持中國推動半導體自給自足的政策方向。近年中國企業被要求拒買輝達降規版H20，外界認為H200也可能面臨相同命運。

分析指出，H200效能約為H20的六倍，對阿里巴巴、騰訊、字節跳動等科技巨頭具有吸引力，但北京同時面臨「自尊與依賴」兩難。一方面要避免過度依賴美國晶片，另一方面，華為昇騰910C等國產解決方案雖進步迅速，但在訓練便利性、CUDA生態系等層面仍難完全取代輝達。

儘管川普放寬出口，被視為讓輝達能重返中國500億美元GPU市場，但業者仍得面對更嚴格條件，包括25%關稅、出口審查及北京自身的限制措施。分析師認為，即使獲准出口H200，輝達仍可能因中國需求的不確定性被迫「降價換量」，或接受利潤率下降。外界預料，中國是否願意真正採購H200，將成為後續AI供應鏈的關鍵觀察指標。