嘉里大榮AI賦能物流、打造全方位供應鏈解決方案　業績表現穩健

▲嘉里大榮法說會由副發言人胡明昌協理主講。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

嘉里大榮物流(2608)今10日召開法說會，發布2025年前三季財務與永續績效，展現穩健營運與持續創新。公司表示，面對市場挑戰，將以「智慧物流、綠色永續」為主軸，持續推進創新服務，為客戶創造更高價值，以綿密運輸網絡結合AI技術強化路線貨運效能；運用多溫層倉儲與專業低溫車隊提升冷鏈服務品質。

公司今年前三季合併營收達新台幣96.32億元幣96.32億元，較去年同期成長3.29%。其中貨運運輸收入達80.87億元，年增2.5%；物流及其他收入達15.45億元，年增7.67%。營業毛利微幅成長至17.74億元，毛利率約18.42%。受營業費用增加影響，稅後純益為8.59億元，較去年同期減少4.56%，每股盈餘為1.55元。

嘉里大榮積極推動企業永續，前三季亮點包括：車輛汰舊換新達成率79%，綠色採購達成率75.5%，全面更換LED綠能燈具與凍庫機組變頻化，降低能耗；社會公益行動涵蓋捐血活動、食物銀行運輸、土地復育及弱勢關懷健走；董事進修達成率100%，董事會將於年底前完成外部績效評估；資安防護強化，導入端點偵測與回應(EDR)/受管式偵測與回應(MDR)等雲端聯防機制；及落實永續資訊內稽管理。

公司以「六大核心利基 × 三大營運策略」為發展軸心，持續深耕核心業務，並著力推動智慧化與永續化轉型，打造新世代物流生態系。

在六大核心利基方面，以綿密運輸網絡結合AI技術強化路線貨運效能；運用多溫層倉儲與專業低溫車隊提升冷鏈服務品質；於醫藥物流導入倉配一體化系統，提供符合 GDP標準的高規格物流方案；在保稅物流領域深耕科學園區高科技產業，打造一站式供應鏈服務；並持續優化快遞服務的最後一哩路效率，積極布局 B2C、C2C 與跨境電商市場，整合海空運能量，提供客戶全方位國際運輸服務。

同時，嘉里大榮以「三大營運策略」推動組織運作升級，包括透過流程再造與效能提升，檢視並簡化內部作業、消除重複與低效工序，以提升人均產值並集中資源於高價值服務；以組織活化與目標導向，建立結果導向的績效文化，並以目標管理(MBO)對齊公司戰略、強化執行動能；以及推動數位治理與精準管理，深化資訊系統應用、落實數據化決策，並將關鍵績效指標(KPI)追蹤細緻化至各項執行步驟，使營運數據即時可視化，進一步提升決策品質。

該公司強調，物流不僅是運輸流程，更是串聯產業脈動與日常生活的重要動力。面對全球供應鏈的快速變局，公司將以「六大核心利基 × 三大營運策略」為雙軸驅動，全方位提升營運韌性與市場競爭力，邁向永續成長。同時亦將持續打造更智慧、更綠色的物流生態系，讓每一次運送都成為推動產業前行、連結社會的重要力量。