ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

國籍航空11月營收出爐　客貨運皆旺帶動營運成長

▲▼星宇航空於10月27日正式開航台中-富國島航線。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空。（圖／星宇航空提供）

記者高兆麟／台北報導

台灣國籍航空11月營收數據出爐，四國籍航空全數繳出亮眼成績，其中長榮航空（2618）11月合併營收達184.82億元，寫下歷史同期新高，華航（2610）前11月合併營收也寫下歷史新高，星宇航空（2646）11月總營收為35.25億元，年增率18%，虎航（6757）11月單月營收12.60億元，年增約6.4%，也創同期歷史新高。

長榮航空11月客運營收達110.91億元，貨運營收達51.18億元，合併營收達184.82億元，寫下歷史同期新高。累計今年1月至11月合併營收達2000.72億元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

長榮航空11月美洲航線受惠於感恩節效應，訂位量提升，歐洲航線則持續維持8成5的高乘載率，區域航線部分，東南亞的河內、清邁等旅遊航線載客率平均超過9成5，曼谷線復甦力道逐漸增溫，並同步受惠於北美感恩節的轉機效應，訂位表現亮眼。隨著日本由北而南開始楓葉轉紅，賞楓旺季的需求進一步擴大。大陸線延續旅遊熱度，載客率達8成5以上。釜山航線自10月開航後迴響熱烈，載客率達9成5以上，為因應強烈旅遊需求，將於2月12日至2月22日放大機型以空中巴士A330-300飛航，2月23日至3月28日由每週7班增至10班。

貨運方面，由於感恩節購物促銷活動，跨境電商貨物與消費性電子產品需求增加，加上台灣AI伺服器與半導體出口強勁，空運市場在傳統年底旺季帶動下，整體量價齊揚。長榮航空將維持客貨機腹艙運能彈性調度，並視市場狀況適時調整運力配置，整體貨運營收表現穩定。

華航11月合併營業收為 172.60 億元，其中，客運收入 97.15 億元，皆為歷年同期次高；貨運收入 61.75 億元，較上月增加11.24%，較去年同期成長 5.32%，整體客貨運表現亮眼。累計華航前11月合併營收 1902.96 億元，較去年同期增加 2.63%，寫下歷史新高。

華航在客運方面，由於11月東北亞賞楓進入高峰，日韓旅遊需求強勁，東京、福岡、高松及首爾等主要航線載客率均達 9 成以上；東南亞地區進入氣候宜人的旺季，吉隆坡載客表現突出；兩岸航線成都、上海也維持9成以上的載客率。年底假期將至，預估東北亞與紐澳航線訂位仍將維持高檔。華航已開航鳳凰城航線，提供每週三班的直飛服務，12 月及 1 月平均訂位超過 7成，市場銷售潛力可期。

在貨運方面，受惠11月黑五、感恩節等購物促銷季，以及耶誕節前的鋪貨需求，市場氛圍明顯升溫，帶動貨量與運價同步成長，且台灣AI伺服器、東南亞半導體與電子類產品及大陸傳產、電商貨量均維持穩健，帶動11月整體營收。時序進入年末，預期將推升市場運價維持高檔，華航將充分運用客貨機運能，積極推廣短期高價包機與包艙銷售，並結合高效運價管理策略全力衝刺。

星宇航空11月總營收為35.25億元，年增率18%。1~11月累計總營收達399.19億元，較去年同期成長25%，創歷年同期新高。其中，11月客運營收27.04億元，年增8%。貨運方面，11月貨運營收為4.57億元，月增9%、年增44%。受惠於年底節慶鋪貨旺季及全球AI伺服器動能持續暢旺，支撐貨運營收穩健成長。

機隊方面，星宇航空目前機隊總數為28架，分別是13架A321neo、5架A330neo及10架A350-900，並將進入交機高峰，預計於明年底前加入15架新機，其中包含3架A321neo、6架A330neo以及6架 A350-1000。屆時機隊總數將擴增至43架，而廣體機占比也將提升至超過六成，大幅強化中長程運能。

在策略合作上，星宇航空與阿提哈德航空持續深化共掛班號布局，旅客可透過阿提哈德航空航班順暢銜接至阿布達比，再延伸轉飛布拉格、布魯塞爾等歐洲主要城市。自12月1日起，合作航網再度升級，新增西班牙雙城--馬德里與巴塞隆納，提供每日各一班的飛航服務。

台灣虎航11月自結單月營收12.60億元，較去年同期年增約6.4%，創同期歷史新高，累計1月至11月營收154.13億，亦續創新高。隨整體旅遊市場穩健，班次較同期增加12.7%，整體第四季出遊氣氛佳而維持高乘載，目前第四季整體平均載客率預估為88%，並看好業績可受聖誕、跨年及農曆新年延續到2026年第一季。

台灣虎航董事會3日也正式通過「第三代機隊計畫」，將以增租11架、增購4架規劃，增加共計15架A321neo新機，並另外取得4架購機選擇權。此次機隊增長計畫除了擴大營運規模外，中長期將可維持機隊年輕化，預計至2028年全機隊平均機齡為3.1年。透過新世代A321neo優異的燃油效率與航程效能，以及座位配置可自現有A320機隊的180座增加至233座，平均每座位營運成本亦較現有A320neo再減少11.2%，藉由每架次的載運人次提升進而降低成本並提高獲利能力，強化營運效率。屆時台灣虎航的機隊規模將為15架A320neo及15架A321neo，總機隊將達30架。

關鍵字： 長榮華航星宇虎航

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【大齡辣妹酒後吵架】女友被推倒...他「1拳1個」擊倒3女

推薦閱讀

快訊／台積電配息5元明除息！市值減少1297億　台股蒸發逾40.26點

快訊／台積電配息5元明除息！市值減少1297億　台股蒸發逾40.26點

證交所於今（10）公布加權股價指數成分股台積電（2330）、迅得（6438）兩檔除息交易，其中台積電每股配息5元，發行市值將減少約1,297億元，占發行量加權股價指數約40.26點，前述2檔指數採樣股票除息後，減少市值占發行量加權股價指數約40.34點。

2025-12-10 17:25
台積電11月營收3436.14億元史上第3高　月減6.5%、年增逾2成

台積電11月營收3436.14億元史上第3高　月減6.5%、年增逾2成

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（10）日公佈 2025 年 11 月營收報告。2025年11月合併營收約為新台幣3,436億1,400萬元，為史上第3高，惟較上月減少了6.5%，較去年同期增加了24.5%。

2025-12-10 13:36
富邦金前11月稅後淨利1207億年減14%　每股賺 8.35元

富邦金前11月稅後淨利1207億年減14%　每股賺 8.35元

富邦金（2881）公布11月自結合併稅前淨利140.9億元、稅後淨利118.7億元，累計前11月合併稅前淨利1,399.6億元，稅後淨利1,207.1億元，比去年同期衰退14.18%，每股稅後盈餘(EPS)為8.35元。

2025-12-10 16:31
5年來最差！中租前11月賺180億元、年減14％　EPS 10.23元

5年來最差！中租前11月賺180億元、年減14％　EPS 10.23元

中租-KY（5871）於今（10）日公告11月自結合併營收為78.1億元，累計11月營收為893.2億元，年減5%，分地區別來看，台灣地區、中國大陸地區及東協地區累計營收分別成長-3%、-12%及4%；若與前月相較，合併營收月減3%，主要係台灣地區太陽能售電收入當月受日照時間影響月減，惟當月台灣及中國大陸地區業績穩定增加，整體業績動能提升。

2025-12-10 16:00
主動式ETF、小台積分割人氣爆棚　11月定期定額戶數雙雙增逾2成

主動式ETF、小台積分割人氣爆棚　11月定期定額戶數雙雙增逾2成

證交所公布11月定期定額ETF排行榜前20檔出爐，除元大台灣50（0050）依然是投資人心頭好之外，榜單中上唯一的主動式ETF主動統一台股增長（ 00981A）11月扣款戶數飆破2萬，月成長率飆高至28%，居11月中戶數成長率最快，其次則是有「小台積電」之稱的富邦科技（0052），在11月底完成分割後恢復交易也帶動定期定額人數大幅成長23％。

2025-12-10 13:12
記憶體千金股群聯11月營收開獎　月減0.2%、年增逾6成

記憶體千金股群聯11月營收開獎　月減0.2%、年增逾6成

記憶體大廠群聯電子 (8299) 今日公佈2025年11月營運結果，合併營收為新台幣70.22億元，月減0.2%，但年成長達62%，為歷史同期新高。年度累計至11月份營收達新台幣639.52億元，年成長18%，刷新歷史同期新高。

2025-12-10 17:40
定期定額ETF上半年人氣王出列　一表看上漲幅前10大

定期定額ETF上半年人氣王出列　一表看上漲幅前10大

證交所所公布11月定期定額交易戶數20大ETF都是老面孔，經統計近半年績效漲幅在25%以上有10檔，當中有9檔為台股ETF，股價表現最強勢的主動統一台股增長（00981A）近半年漲幅更達到56.84%，為表現最佳，而國泰費城半導體（00830）也以52.75%的漲幅，排名第二，台股市值型ETF元大台灣50（0050）以38.49%，排名第五名。

2025-12-10 12:41
一表看10家金控前11月獲利表現　玉山金成長最佳

一表看10家金控前11月獲利表現　玉山金成長最佳

金控11月自結獲利陸續出爐，除了富邦金（2881）、國泰金（2882），以及台新新光金（2887）等三家尚未公布，已有10家已經出爐，合計稅後淨利278.84億元，前11月合計2970.52億元，較去年同期成長6.49%，中信金（2891）、玉山金（2884）、第一金（2892）、永豐金（2890）、華南金（2880）等五家超越去年全年。

2025-12-10 00:05
國泰金前11月稅後淨利突破千億　EPS 7.15元

國泰金前11月稅後淨利突破千億　EPS 7.15元

國泰金（2882）公布11月稅後淨利146.2億元，累計前11稅後淨利達1,088.4億元，EPS達7.15元，主要子公司國壽、國泰世華銀、國泰產險、國泰證券、國泰投信單月獲利皆創歷年同期新高；今年以來各子公司核心業務動能強健，國泰世華銀、國泰產險、國泰投信累計前11月稅後淨利皆逾去年全年，創歷史新高紀錄，國泰證券亦創同期新高。

2025-12-10 17:13
主動式台股ETF添新兵！ 00991A募集破百億成立　12／18掛牌交易

主動式台股ETF添新兵！ 00991A募集破百億成立　12／18掛牌交易

台股主動式ETF自今年第2季上路以來，受惠台股多頭行情推升，規模自成立以來皆有翻倍成長，CMoney統計(截至2025/12/9)，既有5檔ETF總規模來到869億，而12月3日進場募集主動復華未來50(00991A)規模突破百億元，已向主管機關報請成立，預計12月18日正式掛牌交易。

2025-12-10 15:30

讀者迴響

熱門新聞

ETF大換血　謝金河點名近20檔！PTT哀號：死亡筆記本

LINE Pay Money開通爆量！「審核要等5天」　7-11還未上線

北部超商295元買咖啡　刷載具中百萬

謝金河：預見2026年潛力股

定期定額ETF上半年人氣王出列　一表看上漲幅前10大

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

快訊／台積電配息5元明除息！市值減少1297億　台股蒸發逾40.26點

國人10月平均經常性薪資4萬7803元　創26年來同期最高

一表看10家金控前11月獲利表現　玉山金成長最佳

H200終於能賣了！北京卻想「卡關」

專家：陸不信任不需要H200晶片　點出輝達背後目的

台積電11月營收3436.14億元史上第3高　月減6.5%、年增逾2成

抽中有望現賺20萬　威聯通申購起跑

不是0050！她點名「2檔ETF」根本黑馬

散裝新船訂單暴跌創2020年以來低點　波及前11個月運力減54%

捨棄台積電爽缺「去Google拚一把？」過來人點頭

王品集團宣布明年調薪最高10%　招募逾1200人

美股記憶體滿血復活！　SanDisk納標普500飆漲

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！
16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366