ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

中遠海運下單訂造87艘新船　刷新紀錄也拉回大陸造船業市佔率

▲中遠海運從加拿大魯伯特王子港轉運美國內陸貨載，節省一半以上運送時間。（圖／港務公司提供）

▲中遠海運一次敲定87艘新船合約。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

大陸的中國遠洋海運集團與中國船舶集團，本月8日在上海簽署新造船專案，一次敲定涵蓋多型船舶在內的87艘新船合約，總金額約500億元人民幣，刷新了大陸造船企業單次合作簽約金額的歷史紀錄，也加速邁向綠色化與智慧化。對此國內海運界高階指出，中遠海運下大單，除了本身有實際需要，也將拉回大陸造船業在全球的市佔率。

今年前三季因美國抵制大陸建造商船，影響到大陸造船企業接單，讓中國船舶訂單市佔率從去年的75%降為65%，有了中遠海運的超級大單，估計市佔率將可大幅回升。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另一方面根據日本海事日報去年6月底的報導，當時中遠海運正在向日本多家造船廠詢問建造至少10艘18萬噸海岬型船的造價與塢位，是中遠20年來首次向日本詢價。業界指出，中遠應該是為配合中國在西非投資的礦場2028年達到全產能所需，而大陸造船廠大型船塢位都已滿到2028年。

不過顯然中遠海運還是要單留國內，根據中國國際船舶網訊息，今年前10個月，中遠海運集團已經在國內船廠訂造超過100艘新船，總價值超過100億美元，約人民幣711.06億元。

這些訂單由集團子公司、國內金租公司以及Seaspan等船東公司共同訂造，接單船廠大多為中船集團以及中遠海運重工旗下船廠。

其中，中遠海運集團今年在中船集團旗下船廠的訂單包括3月中遠海運特運在廣船國際訂造的1艘7萬噸級半潛船，5月中遠海運散運在北海造船訂造的2艘21萬噸級甲醇及氨預留Newcastlemax型散貨船; 6月中遠海運特運宣佈從交銀金租光船租入6艘6萬噸級多用途重吊船，這6艘船將在中船澄西建造。

7月29日，中遠海運發展宣佈將在北海造船投資建造4艘21萬噸級甲醇及氨預留Newcastlemax型散貨船，以及在黃埔文沖建造2艘冰區加強9000噸級瀝青船。9月，中遠海運散運又在北海造船追加訂造了4艘21萬噸級甲醇及氨預留Newcastlemax型船。10月，中遠海運發展宣佈將在大連造船訂造6艘30.7萬噸級超大型油輪(VLCC)。

另外，近期外媒報導稱，中遠海運散運與大連造船達成協定，將下單訂造4+10艘甲醇及氨預留Newcastlemax型散貨船，新船計劃於2028年交付。這批新船將由大連造船與天津建造承造。

本月8日簽訂的87艘與中遠今年前10個月訂造的逾百艘船舶有沒有重複不知，這次簽約相關報導也沒列出到底造了哪幾型船，各幾艘，僅希臘的container news報導指出，建造計畫涵蓋超大型貨櫃船、超大型原油運輸船、穀物運輸船、中程油輪、多用途重型運輸船及較小型貨櫃船，配給中國船舶集團旗下的江南造船廠、大連造船廠、廣州國際造船廠、武昌造船廠、澄西造船廠等。

中遠海運擁有的船舶總運力已經名列全球第一，到2024年12月31日，船隊綜合運力1.3億載重噸/1535艘。其中，貨櫃船隊規模338.8萬TEU/542艘，居世界第四; 乾散貨船隊運力4982.6萬載重噸/468艘，油、氣船隊運力3280萬載重噸251艘，雜貨特種船隊788.3萬載重噸/207艘，均居全球第一。

關鍵字： 中遠海運87艘新船拉回大陸造船業市佔率

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【搭纜車突下跪行大禮】男被腳絆到跪地...工作人員救援差點離開工作崗位XD

推薦閱讀

DeepSeek遭爆偷用Blackwell晶片　輝達：未獲幽靈機房線報

DeepSeek遭爆偷用Blackwell晶片　輝達：未獲幽靈機房線報

根據美媒《The Information》報導，中國AI新創 DeepSeek 涉嫌使用走私的輝達Blackwell 旗艦晶片進行新一代模型開發，引發外界高度關注。由於 Blackwell 已被列入美國禁輸名單，相關消息也再度牽動美中AI競逐敏感神經。

2025-12-11 14:09
毅嘉拉2根漲停今跌逾半根　11月每股賺0.16元年衰退36%

毅嘉拉2根漲停今跌逾半根　11月每股賺0.16元年衰退36%

軟板股毅嘉（2402）受惠光通訊產品量產激勵，短線股價走強，9、10日連兩個交易日收漲停，惟今（11日）伴隨台股大跌，終場跌逾6.41%，公司重訊自結11月單月每股稅後純益（EPS）為0.16元，較去年同期衰退36%。

2025-12-11 16:00
2檔主動式ETF活跳跳！00981A創天價　00982A填息達陣

2檔主動式ETF活跳跳！00981A創天價　00982A填息達陣

聯準會（Fed）宣布降息1碼，激勵美股走揚，而今（11）日台股一度上攻28500點，而台股主動式ETF表現搶眼，主動統一台股增長（00981A）上漲1.48%，來到16.58元新高，而主動群益台灣強棒ETF（00982A）上攻14.2元完成填息走勢。

2025-12-11 11:29
記憶體撐盤！華東亮燈刷天價　母公司華邦電爆17萬張大量抗跌

記憶體撐盤！華東亮燈刷天價　母公司華邦電爆17萬張大量抗跌

台股創高後獲利了結賣壓出籠，今（11）日在台積電（2330）填息後翻黑的壓力下，指數跌逾百點，籌碼持續向記憶體股華邦電（2344）及其子公司華東（8110）靠攏，其中華邦電盤中湧入逾17萬張成交量漲約2%、華東挾近10萬張成交量衝上漲停再刷天價。

2025-12-11 10:38
一雙無形手壓著權值股！　專家：財報新制引爆壽險拋售潮

一雙無形手壓著權值股！　專家：財報新制引爆壽險拋售潮

聯準會降息不確定因素化解，近期台股重返2萬8千點大關，明年景氣能見度高，似乎有一雙無形手壓著大型權值股，鈞弘資本執行長沈萬鈞在臉書專文提指出，壽險業要接軌IFRS 17 與 TW-ICS，讓壽險被迫出脫持股，待接軌後，壽險就把資金放在耐久度高、波動低、現金流穩定、長期成長明確的公司。

2025-12-11 12:41
Meta、Intel搶同一家！Rivos估值被炒到翻倍　陳立武身份惹議

Meta、Intel搶同一家！Rivos估值被炒到翻倍　陳立武身份惹議

根據外媒路透社報導，AI 晶片新創 Rivos 的併購爭奪戰內幕曝光，牽動其中的竟是同一個人，也就是Rivos董事長、同時也是英特爾（Intel）執行長的陳立武（Lip-Bu Tan）。

2025-12-11 11:45
中遠海運下單訂造87艘新船　刷新紀錄也拉回大陸造船業市佔率

中遠海運下單訂造87艘新船　刷新紀錄也拉回大陸造船業市佔率

大陸的中國遠洋海運集團與中國船舶集團，本月8日在上海簽署新造船專案，一次敲定涵蓋多型船舶在內的87艘新船合約，總金額約500億元人民幣，刷新了大陸造船企業單次合作簽約金額的歷史紀錄，也加速邁向綠色化與智慧化。對此國內海運界高階指出，中遠海運下大單，除了本身有實際需要，也將拉回大陸造船業在全球的市佔率。

2025-12-11 21:13
操作ATM露全臉　金管會提實施3原則

操作ATM露全臉　金管會提實施3原則

為了阻詐，日前財政部邀及公股行庫討論到民眾到ATM提領要露出全臉（不能戴口罩、安全帽等），對此金管會副局長張嘉魁今（11）日表示，原則上鼓勵銀行導入臉部辨識來示警，但必須考慮技術準確性、ATM設置成本，以及民眾接受程等三點。

2025-12-11 19:43
《富爸爸》作者示警世界經濟崩潰　靠4類「真正資產」變有錢

《富爸爸》作者示警世界經濟崩潰　靠4類「真正資產」變有錢

全球經濟前景動盪不安，暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特．清崎（Robert Kiyosaki）再次發出警告，強調世界正經歷一場可能是人類歷史上最嚴重的經濟崩盤，並直言「真正的資產」將成為財富保值與翻身的關鍵。他點名黃金、白銀、比特幣與以太幣，認為這四類資產將在法定貨幣體系崩解下迎來價值重估。

2025-12-11 18:00
社群討論度爆表！賺第一桶金　拚成長比拚配息更有機會！

社群討論度爆表！賺第一桶金　拚成長比拚配息更有機會！

2025年台股與美股在AI熱潮的引領下，指數頻創新高，小資族參與熱度持續升溫，ETF交易持續火熱。然在美股與台股頻創新高下，最近網路上高度討論的議題，就是訴求「高配息」ETF績效表現大幅落後給「高成長」的ETF。這情況不僅再次衝擊普通人對投資的認知，也讓訴求成長的ETF再度重回討論焦點。

2025-12-11 17:45

讀者迴響

熱門新聞

ETF大換血　謝金河點名近20檔！PTT哀號：死亡筆記本

謝金河：預見2026年潛力股

定期定額ETF上半年人氣王出列　一表看上漲幅前10大

快訊／台積電帶頭殺！台股收盤前狂瀉415點　失守2萬8

台積電秒填息！漲15元至1515　台股大漲167點刷28568點新高

AI賭盤反噬！甲骨文雲收入不如預期盤後崩11%　拖累輝達、超微

日經：熊本2廠悄悄停工　台積電改走4奈米先進製程

LINE Pay Money開通爆量！「審核要等5天」　7-11還未上線

北部超商295元買咖啡　刷載具中百萬

台積電1500元還可以買嗎　專家1原因勸進

一表看13家金控前11月賺進5604億元　國泰金居單月獲利王

日東紡攜手南亞打造分工版圖　三雄全面搶進高階應用

美股記憶體滿血復活！　SanDisk納標普500飆漲

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

台積電今除息！　關注第20次秒填息

「最強百貨商圈」限貸後買氣剩一半　在地：屋主不急賣

薪資中位數年齡教育差很大　40歲以上破4萬、碩士有逾6萬

5年來最差！中租前11月賺180億元、年減14％　EPS 10.23元

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」
民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366