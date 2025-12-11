中遠海運下單訂造87艘新船　刷新紀錄也拉回大陸造船業市佔率

▲中遠海運一次敲定87艘新船合約。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

大陸的中國遠洋海運集團與中國船舶集團，本月8日在上海簽署新造船專案，一次敲定涵蓋多型船舶在內的87艘新船合約，總金額約500億元人民幣，刷新了大陸造船企業單次合作簽約金額的歷史紀錄，也加速邁向綠色化與智慧化。對此國內海運界高階指出，中遠海運下大單，除了本身有實際需要，也將拉回大陸造船業在全球的市佔率。

今年前三季因美國抵制大陸建造商船，影響到大陸造船企業接單，讓中國船舶訂單市佔率從去年的75%降為65%，有了中遠海運的超級大單，估計市佔率將可大幅回升。

另一方面根據日本海事日報去年6月底的報導，當時中遠海運正在向日本多家造船廠詢問建造至少10艘18萬噸海岬型船的造價與塢位，是中遠20年來首次向日本詢價。業界指出，中遠應該是為配合中國在西非投資的礦場2028年達到全產能所需，而大陸造船廠大型船塢位都已滿到2028年。

不過顯然中遠海運還是要單留國內，根據中國國際船舶網訊息，今年前10個月，中遠海運集團已經在國內船廠訂造超過100艘新船，總價值超過100億美元，約人民幣711.06億元。

這些訂單由集團子公司、國內金租公司以及Seaspan等船東公司共同訂造，接單船廠大多為中船集團以及中遠海運重工旗下船廠。

其中，中遠海運集團今年在中船集團旗下船廠的訂單包括3月中遠海運特運在廣船國際訂造的1艘7萬噸級半潛船，5月中遠海運散運在北海造船訂造的2艘21萬噸級甲醇及氨預留Newcastlemax型散貨船; 6月中遠海運特運宣佈從交銀金租光船租入6艘6萬噸級多用途重吊船，這6艘船將在中船澄西建造。

7月29日，中遠海運發展宣佈將在北海造船投資建造4艘21萬噸級甲醇及氨預留Newcastlemax型散貨船，以及在黃埔文沖建造2艘冰區加強9000噸級瀝青船。9月，中遠海運散運又在北海造船追加訂造了4艘21萬噸級甲醇及氨預留Newcastlemax型船。10月，中遠海運發展宣佈將在大連造船訂造6艘30.7萬噸級超大型油輪(VLCC)。

另外，近期外媒報導稱，中遠海運散運與大連造船達成協定，將下單訂造4+10艘甲醇及氨預留Newcastlemax型散貨船，新船計劃於2028年交付。這批新船將由大連造船與天津建造承造。

本月8日簽訂的87艘與中遠今年前10個月訂造的逾百艘船舶有沒有重複不知，這次簽約相關報導也沒列出到底造了哪幾型船，各幾艘，僅希臘的container news報導指出，建造計畫涵蓋超大型貨櫃船、超大型原油運輸船、穀物運輸船、中程油輪、多用途重型運輸船及較小型貨櫃船，配給中國船舶集團旗下的江南造船廠、大連造船廠、廣州國際造船廠、武昌造船廠、澄西造船廠等。

中遠海運擁有的船舶總運力已經名列全球第一，到2024年12月31日，船隊綜合運力1.3億載重噸/1535艘。其中，貨櫃船隊規模338.8萬TEU/542艘，居世界第四; 乾散貨船隊運力4982.6萬載重噸/468艘，油、氣船隊運力3280萬載重噸251艘，雜貨特種船隊788.3萬載重噸/207艘，均居全球第一。