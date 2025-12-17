海洋委員會海巡署高緯度遠洋巡護船第二艘開工　本艘屬運輸補給型

▲左四起海巡署艦隊分署吳祥瑞副分署長、台船顏聰輝副總經理與典禮貴賓大合照。（圖／台船提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣國際造船公司(2208)顏聰輝副總經理與海洋委員會海巡署艦隊分署吳瑞祥副分署長，共同於今(17)日上午於台船公司高雄廠主持「高緯度遠洋巡護船6艘設計建造統包案」第2艘開工儀式，預祝建造案順利圓滿完成。首艘「SIRAYA（西拉雅）」已在今年11月1日舉行命名下水典禮，預計明年上半交船，屬海上偵蒐型，本艘屬運輸補給型。

新型高緯度遠洋巡護船全船(含上構)採鋼質結構其滿載排水量約5000噸，除大幅提升噸位及續航力，並規劃具海上偵蒐型與運輸補給型兩種船型，海上偵搜型配置無人機(UAV)；運輸補給型配置多功能物資貨櫃2個、多功能艇及特勤突擊艇，可配合各項救援及運補任務。

新型高緯度遠洋巡護船正建造中第1艘，屬海上偵蒐型；本日開工第2艘船之船型係屬首艘運輸補給型，其運用模組化貨櫃設計，除可執行遠洋巡護任務與承擔台美海巡聯合演訓重任外，更可支援東沙與太平島的油料物品運補工作。因此，除了可加強北太平洋、中西及南太平洋的巡護任務外，未來亦規劃巡護到南印度洋等遠洋公海漁業執法能量。

台船表示將如期、如質依計畫建造本型船艦，期能全面提升海巡艦艇執勤能量，有效捍衛主權及漁權，保障我國漁民海上作業權益與安全，並精進海難搜救及人道救援等工作，更要落實「傳承造船、守護海洋」的使命。