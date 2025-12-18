和泰車出手！砸百億買HINO經銷商　加碼購置日本不動產

▲和泰汽車。（圖／和泰提供）

記者高兆麟／台北報導

和泰車（2207）今日停牌，並舉行重大訊息記者會宣布，分兩階段投資合計約新台幣100億元，參與日本商用車事業，這也是和泰集團營運版圖首度延伸至日本市場，象徵集團國際化布局的重要里程碑。

和泰汽車發言人賴志偉表示，透過此次投資，和泰不僅將實質參與日本商用車經銷體系的營運，也可望進一步深化與日野母廠長期穩健的合作關係。和泰指出，第一階段將以約270.26億日圓（折合新台幣約54.8億元），向日野自動車及其子公司，取得南關東日野自動車、北海道日野自動車、東北海道日野自動車、宮城日野自動車及福島日野自動車等五家公司，各80%的股權。相關交易仍須取得主管機關核准，預計於2026年4月1日完成交割。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，董事會也已授權董事長，在不超過223億日圓（約新台幣45.2億元）的額度內，與日野方面展開南關東日野自動車部分營業據點不動產的購置協商，作為後續營運布局的一環。

賴志偉指出，這項投資案的背景，源自日本商用車產業近期的結構性調整。今年6月，豐田汽車、戴姆勒卡車、日野汽車與三菱FUSO完成四方合作協議，並由豐田與戴姆勒卡車共同成立控股公司，持有日野與三菱FUSO，以強化全球商用車競爭力。

在此架構下，日野汽車同步調整日本國內經銷體系的營運模式。賴志偉表示，基於和泰汽車與日野長達數十年的合作基礎與高度互信，日野決定將旗下五家日本商用車經銷公司，移交由和泰接手經營。

同時，日野自動車也公告指出，董事會已於今日決議，將旗下多家日本國內銷售子公司的經營權，透過股權轉讓方式移交予外部合作夥伴，並已分別與和泰汽車及愛知日野自動車簽署股權轉讓契約。相關交易完成後，日野預計自2026年4月起認列特別利益（關係企業股票出售利益）。

根據公告內容，日野將其合併子公司東北海道日野自動車、北海道日野自動車、宮城日野自動車、福島日野自動車及南關東日野自動車，各自已發行股份的80%，轉讓予和泰汽車，並移交經營權；同時，日野也將其合併子公司靜岡日野自動車已發行股份的88.5%，轉讓予愛知日野自動車，同樣完成經營權移轉。

日野指出，雖然在產品與服務層面推動整合，以提升競爭力，但在銷售端仍需維持彼此競合關係，確保商用車市場的健全競爭環境，同時排除競爭法上的疑慮。因此，決定將相關銷售子公司的經營權，移轉至獨立資本體系。

日野進一步說明，和泰汽車長期負責日野卡車於台灣市場的銷售，雙方合作歷史超過70年，和泰同時擁有涵蓋日野、豐田與雷克薩斯的完整銷售網絡，並為台灣證券交易所上市公司，是重要且具實力的合作夥伴；至於愛知日野自動車，則為日野在愛知縣的重要經銷夥伴，對當地市場及日野品牌銷售具高度熟悉度。

日野表示，透過本次經營權移轉，將借助合作夥伴的經營能力，進一步強化經營基礎與競爭力，推動長期成長。此外，針對南關東日野自動車部分位於東京都及周邊地區的不動產，日野也透露，未來將與和泰汽車進一步協商出售事宜。