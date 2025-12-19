永慶不動產高雄經管會力挺岡山農工　贊助10萬更新訓練設備

▲永慶不動產高雄經管會贊助10萬元，協助岡山農工更新運動設備，也在全國高職技藝競賽中設立諮詢攤位，讓學生家長了解不動產業工作。（圖／永慶房產集團提供，下同）

深耕在地的永慶不動產高雄區經管會，支持在地重點學校－國立岡山高級農工職業學校，捐贈10萬元予籃球隊與舉重隊，充實學校體育器材設備，打造更完善的運動環境，協助學生創造更優異的成績！此外，永慶不動產高雄區經管會也全力支持該校承辦的12月9日至12日「114學年度全國高級中等學校學生工業類技藝競賽」，不僅贊助活動帳篷，更進一步規劃防詐公益講座與人才媒合諮詢攤位，協助學生、家長在職涯起步、防範不動產詐騙上，都能更踏實、更有方向。

岡山農工近年來積極改善校內運動設備，打造更完善、安全的運動環境，讓學生們安心運動。永慶不動產高雄經管會有感於兩支隊伍在全國性比賽中屢獲佳績，特別號召旗下逾100間加盟店，募集捐贈的10萬元經費，將更新舉重隊的訓練器材、採購籃球隊的練習籃球，助攻學生在運動場上展現實力與熱情。

除了關心學生的運動環境外，永慶不動產高雄區經管會為了讓參賽學生與家長在競賽之餘也能了解產業脈動，在「114學年度全國高級中等學校學生工業類技藝競賽」現場，特別規劃「人才諮詢攤位」，分享房仲職場環境與現況；同時舉辦「預防房產詐騙公益講座」，深入解析常見不動產詐騙手法，協助民眾提升警覺、守護自身權益。

▲地政士柳宗佑講解不動產詐騙手法，幫助民眾識詐防詐，維護自身不動產安全。

岡山農工黃銘福校長表示：「永慶不動產高雄經管會等社會各界的贊助單位、合作夥伴表達誠摰的感謝。正是因為有了你們的支持和信任，我們會努力辦好114學年度全國高級中等學校學生工業類技藝競賽，不辜負大家的期待，為所有與會嘉賓帶來一次精彩的體驗。」

永慶不動產暨永義房屋高雄區經管會東南高聯賣區長卓全標表示，全國技藝競賽是技職學校重要的年度盛事，這4天總人數超過2000人，很榮幸岡山農工邀請我們到學校，我們分享房仲產業的就業現況，讓即將畢業生與家長了解職場環境，提早掌握職涯方向。更重要是，近年詐騙事件頻繁，其中房產詐騙是民眾較為不熟悉，透過12/10舉辦「預防房產詐騙公益講座」，希望提升大家防詐意識，守護自身財產安全。

永慶房產集團除了提供買賣房屋上誠實且優質的服務外，也號召旗下加盟四品牌－永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產－支持在地公益活動，以實際行動贊助國中小運動發展、支持公益團體的公益商品及舉辦捐血、愛心園遊會等活動，積極落實企業社會責任，傳遞正面能量給台灣社會。