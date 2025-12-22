貨櫃船訂造量創紀錄多為汰舊　換下的未及汰換年齡船隻將成隱患

▲地中海航運傳出年底前將加訂10艘新船。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／綜合報導

海運情報公司Linerlytica指出，全球貨櫃船訂單量已達1161萬箱(20呎櫃)，相當於現有船隊規模的34.8%，遠超常規船隊更新需求。對此陽明海運前董事長謝志堅指出，船公司因節能與汰舊換新考量，積極訂造新船，等新船交船後，原長租的船舶就會不再續租，但這些船齡僅約10年左右的船隻不會消失，會降價出租，將成為貨櫃船運市場隱憂。

謝志堅分析，疫情之前，船公司資金不足，不少營運船隻都是以長租方式引進，疫情爆發後貨櫃船公司賺得盆滿缽滿，加上減碳考量，紛紛投資建造自有船舶，原來以十年左右長約租進的船舶，租期屆滿後都會停止續租，而這些船隻租賃公司是會降價找到新租家的。

船公司新造的船多數都是能壓低碳排放的雙燃料船，造價比原使用石化燃料船隻高出二到三成，而租用現成船的新租家，卻能以低廉成本加入市場競爭，在船噸過剩下情況，未來市場很讓人傷腦筋；明年情況還好，約增加130萬箱運力，2027年會倍數翻高至310萬箱，2028年更高達390萬箱，2029年目前看到的數字是140萬箱，但是以船公司持續造船現象來看，實際數字還會增加。

今年貨櫃船公司已訂購了633艘新船，總計508萬箱，超過了2021年和2024年的歷史高點，在歲末，市場持續傳出新訂單訊息，根據「貿易風」本月17日報導，業界龍頭地中海航運(MSC)即將敲定年終訂單，計劃向大陸舟山長巨集國際，訂造6+4艘1.14萬箱LNG雙燃料貨櫃船，計劃於2029年交付，每艘造價約1.4億美元。

大陸的中國遠洋海運集團，本月8日與中國船舶集團簽署新造船專案，一次敲定涵蓋多型船舶在內的87艘新船，其中包括貨櫃船在內，但是未公布實際訂造艘數；我國萬海航運本月16日宣布向中船黃埔文沖訂造6艘6000箱貨櫃船。

Linerlytica指出，面對創紀錄的訂單量、不確定的需求以及日益激烈的競爭，航運業正面臨關鍵挑戰是能否在不引發長期運價低迷的情況下消化新增運力。