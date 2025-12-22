明年全球股市再平衡　專家：多元國家配置、全球化優化投資組合

▲台股研究示意照。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者巫彩蓮／台北報導

回顧今年以來，市場呈現高度分散化現，韓國、墨西哥、巴西、中國等新興市場的漲幅遠超美國S&P 500，成為領漲國家，富蘭克林坦伯頓全球指數投資組合主管Dina Ting表示，明（2026）年全球市場分散化與政策分歧將持續加劇，單一市場已難以捕捉所有成長動能，特別看好韓國、台灣、印度、中國、墨西哥、巴西及英國等具結構性催化劑的國家，認為這些市場在供應鏈重組、AI投資、政策驅動等面向具備領先優勢。

Dina Ting建議，投資人應採取「美國＋亞洲＋拉丁美洲」三軸配置策略：美國仍是穩定核心，但亞洲（台灣、日本、印度、韓國）將是最大增長動能來源，拉美（墨西哥、巴西）則受惠於供應鏈回流與降息循環，在2026主動調整國家權重、靈活再平衡，並善用單一國家ETF，是提升投資組合效率與長期回報的關鍵。

富蘭克林證券投顧研究部資深副總羅尤美表示，國際貿易的區域化，代表投資人的資金布局要更全球化，才能掌握市場的輪動與機會，並可將基金與ETF一起挑選比較，選擇優於指數的主動基金、也搭配新興市場ETF來掌握韓國/巴西/墨西哥等單一國家股市反彈的機會。對於想要省下挑選單一市場與判斷進出時點的人，建議以新興市場股債平衡型基金一次收納新興市場股債匯市的契機，將投資組合從「美國平衡」迎接明年應增加「全球平衡」與「新興平衡」，輕鬆完成懶人投資法的全球化配置。

美國「七巨頭」效應正在降溫，國際市場接棒，全球政策、產業正在重新排序，回報模式越來越具國別差異化，中國與印度具備明確結構性驅動因子，有望形成2026–2027新一輪領導者；資金流向顯示，雖然美國吸納多數資金，但南韓、台灣、巴西等新興市場資金流入比例大幅提升，亞洲（特別是科技與半導體供應鏈）在投資者眼中的重要性持續上升，拉美與歐洲也有顯著比例增長，驗證「區域領導力崛起」的趨勢。

亞洲具備人口、供應鏈、AI、製造業四大優勢，將成為新領導者，台灣是全球AI週期最大受益者之一，2026全球半導體市場可望突破1兆美元，台灣處於AI Infrastructure的核心；日本則以治理改革、政策刺激、企業效率提升為驅動力，投入1,170億美元刺激方案；印度具備年輕人口與製造轉型，GDP潛在成長率全球最高（>7%），估值相對歷史均值呈13%折價；南韓在記憶體晶片短缺下受益，IMF預計2026成長率1.8%，優於2025的0.9%；亞洲市場的強勁表現，顯示其在全球投資組合中的重要性。

