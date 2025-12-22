星宇航空明年迎來交機高峰　執行長：歐洲預計開2新航點

▲星宇航空執行長翟健華。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

星宇航空（2646）今日舉行法說會，執行長翟健華表示，隨著關稅不確定性淡化、旅運需求回溫，明年客運市場有望再創新高，公司也將迎來交機高峰，一口氣新增14架新機，機隊規模擴增至43架，在機隊擴張下，明年將會十分精彩，有望大幅拓展航網版圖，並首度布局歐洲市場，預計開闢2個新航點，未來也將評估進軍紐澳等大洋洲市場。

星宇航空公布，前三季合併營收達新台幣326.97億元，年增26%，稅後純益4.75億元，年減69%，每股稅後純益（EPS）0.16元。翟健華指出，第2、3季受對等關稅政策不確定性、日本地震傳言、美國簽證政策收緊，以及新機交付前置成本影響，壓抑獲利表現，但「需求並未消失，只是短暫遞延」。

他表示，第4季起市場不利因素逐步鈍化，載客率已由9月低點65%回升至11月的78%，12月訂位狀況優於前月，明年首季表現亦維持相同趨勢，預期客運動能將延續。前三季客運營收年增17%，載客人數年增22%；貨運方面，受惠AI等高價值產品需求，貨運收入年增近7成，已超越去年全年水準，其中北美航線占比達72%。

展望後市，翟健華指出，隨著美國經貿風險下降、台灣經濟持續成長，2025年客運需求及表現可望再創高峰，貨運動能也將因AI相關產品需求持續，成長態勢有望延續至2026年。

在機隊規劃上，他表示，星宇目前共有29架飛機，明年將進入交機高峰，新增14架後機隊將達43架，並規劃2033年擴增至68架，為中長期成長奠定基礎。

談及經營風險，他指出，全球民航製造供應鏈緊繃情況恐延續至2030年，加上地緣政治衝突推升營運成本，以及美國經貿政策仍具變數，都是未來營運需審慎因應的挑戰。不過整體而言，他形容「明年將是相當精彩的一年」，星宇航空將在機隊與航網同步擴張下，持續推進成長動能。