屏東人口下滑中潮洲逆勢成長　在地：房價10年漲6成

▲屏東縣整體人口呈現減少趨勢，潮州鎮成為少見的人口正成長區。（圖／有巢氏房屋潮州愛國敦化加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

屏東縣整體人口呈現減少趨勢，但潮州鎮因都市化程度較高、發展條件相對成熟，成為少見的人口正成長區，加上交通條件完善、生活機能成熟，加上房價基期相對親民，吸引自住買盤持續進場，專家表示，10年來房價已有6~7成漲幅。

《地產詹哥老實說》EP288／懂賺股不用當房奴！房價鐵板一塊 專家批：重稅打房、輕稅養地

▲根據實登統計近10年來，潮州住宅總價漲幅約6~7成，成交均價從700萬成長到1380萬元。（圖／有巢氏房屋潮州愛國敦化加盟店提供）

有巢氏房屋潮州愛國敦化加盟店店東曾弘典表示，潮州鎮為屏東舊市鎮核心，具潮州火車站、成熟商圈與完整學區等區域優勢，生活機能完善，吸引不少首購族與在地家庭購屋。

曾弘典表示，現階段潮州以電梯大樓3房含車位為市場主流，總價多落在800萬元上下，符合首購族與年輕家庭的負擔能力；中古透天及車墅產品，主力屋齡為10~20年，總價約1000~1400萬元，因具備相對大的土地持分與空間彈性，仍受到換屋族與在地家庭青睞。

▲潮州房市多以首購族與年輕家庭多為剛性需求，與景氣波動連動性不高。（圖／有巢氏房屋潮州愛國敦化加盟店提供）

根據實登統計近10年來，潮州住宅總價漲幅約6~7成，成交均價從700萬成長到1380萬元，反映區域居住需求穩定成長，也顯示房價隨著區域發展逐步墊高。

曾弘典指出，近期全台房市雖然整體買氣轉趨保守，但潮州房市以實際居住需求為主，投資型買盤比例不高，使得價格修正空間有限，市場呈現「量縮、價穩」的盤整格局。尤其首購族與年輕家庭多為剛性需求，與景氣波動連動性不高。

▲有巢氏房屋潮州愛國敦化加盟店店東曾弘典表示，潮州房市以實際居住需求為主，投資型買盤比例不高，使得價格修正空間有限。（圖／有巢氏房屋潮州愛國敦化加盟店提供）

且雖然屏東縣整體人口呈現減少趨勢，曾弘典分析，潮州鎮因都市化程度較高、發展條件相對成熟，吸納周邊鄰近的鄉鎮與衛星聚落人口移入，進一步支撐潮州房市的居住需求，成為屏東縣少見的人口正成長區。

未來還有高鐵南延、屏東科學園區等中長期發展議題，為區域房市帶來更多想像空間。在人口結構相對穩定、自住需求持續支撐下，房市長線表現仍具看好空間。

