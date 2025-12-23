華爾街擔憂AI泡沫　外媒：投資人轉向中國人工智慧

▲AI。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

隨著華爾街對人工智慧領域投機泡沫的擔憂日益加劇，全球投資者正加大對中國人工智慧公司的投資，押注下一個DeepSeek，並尋求多元化投資。

根據《路透》報導，北京大力推動科技自主，也刺激了市場對中國人工智慧公司的需求。中國加快了多家晶片製造商的上市步伐，其中最引人注目的是被譽為「中國版輝達」的Moore Threads（摩爾線程）和MetaX Integrated Circuits（沐曦），這兩家公司都在本月上市。

隨著北京加大對人工智慧晶片製造商的支持力度，外國人認為中國正在縮小與美國的科技差距，這刺激了對中國公司的投資，同時，人們對美國上市人工智慧股票的高估值越來越感到擔憂。

報導稱，如總部位於英國的資產管理公司Ruffer表示，該公司「有意限制」對「七大科技巨頭」（美國科技巨頭）的投資，並正在考慮增持阿里巴巴的股份，以更多地投資於中國的人工智慧主題。

Ruffer投資專家Gemma Cairns-Smith表示，「雖然美國在人工智慧前沿領域仍處於領先地位，但中國正在迅速縮小差距」、「“護城河可能不像許多人想像的那麼寬闊或深厚，競爭格局正在改變。」

Ruffer 透過阿里巴巴等中國科技巨頭接觸到人工智慧主題，阿里巴巴經營一家人工智慧晶片部門，擁有大型語言模式 Qwen，並且正在向雲端基礎設施投入資金。

瑞銀全球財富管理本月發布的一份報告將中國科技股評為「最具吸引力」，理由是投資者尋求地域多元化，以及中國「強有力的政策支持、技術自主和人工智能的快速貨幣化。」

目前，科技股雲集的那斯達克指數的本益比為31倍，而香港恆生科技股指數的本益比為 24 倍。恆生科技股指數透過投資阿里巴巴、百度、騰訊和晶片代工廠中芯國際等股票，為投資者提供人工智慧投資機會。

《路透》報導稱，美國投資顧問公司 Rayliant在9月推出了一隻在納斯達克上市的基金，該基金讓投資者有機會投資「中國版的谷歌、Meta、特斯拉、蘋果和 OpenAI 等股票」。KraneShares 首席投資長 Brendan Ahern 表示，寒武紀等中國人工智慧晶片製造商的迅速崛起，體現了中國人工智慧和半導體產業的創新規模和速度。

KraneShares旗下名為KWEB的交易所交易基金，投資於包括騰訊、阿里巴巴和百度在內的在海外上市的中國股票，今年以來規模已增長三分之二，達到近90億美元。

美國瑞聯環球顧問公司創辦人許建生表示，在人工智慧競賽中，美國在創新方面具有優勢，而中國在工程、製造和電力供應方面具有優勢。

由前 AMD 高層創立的中國人工智慧晶片製造商 MetaX（沐曦）上周在上海上市首日股價飆升700%，而就在幾天前，其規模更大的競爭對手 Moore Threads（摩爾線程） 上市首日股價也上漲了 400%。