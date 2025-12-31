經濟部開酸「半導體2025會倒」預言　拋4大數據直接打臉

▲經濟部長龔明鑫資料照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

中華大學兼任講座教授杜紫宸2016年曾警告，「如果不開放陸資，台灣半導體產業到2025年恐將消失」。經濟部今（31）日臉書發文狠酸「如今2025年走到最後一天，現實證明：台灣半導體沒倒！」專文還用4大串數據打破質疑，穩居全球供應鏈關鍵地位。

經濟部長龔明鑫指出，台灣半導體產業是國家「冠冕上的明珠」，不僅量能持續擴張，更在全球布局加速推進，成功鞏固台灣作為世界不可或缺的「矽盾」角色。

根據經濟部彙整數據，台灣半導體在2025年交出以下四大亮眼成績：

一、出口總值創歷史新高

根據財政部統計，今年1至11月台灣出口總值已逼近6,000億美元，全年有望首次突破大關，創下歷史新高。其中電子零組件及資通訊產品（如AI伺服器）佔比超過七成，顯示台灣產業已緊抓AI浪潮。

二、晶圓代工與封測雙冠稱王

台灣今年晶圓代工產值預估達新台幣4.3兆元，穩居全球第一；封裝測試產值也達約7,100億元，雙雙穩坐龍頭地位。

三、先進製程技術全球領先

3奈米製程已穩定量產，2奈米製程則如期在今年底啟動量產。業者並積極加速海外設廠，建構多元供應鏈，強化對地緣風險的韌性。

四、生態鏈完整、密度全球最高

台灣半導體聚落高度集中、運作效率高，從IC設計、記憶體到材料與設備，已有超過1,000家供應商，形成全球最完整的產業鏈之一，能快速滿足國際大廠需求。

經濟部強調，這些成果的背後，是無數產業人員多年來默默耕耘的結果。台灣半導體不但沒有「消失」，還在AI世代站上更高的全球舞台。