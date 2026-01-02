航港局TAIWAN Hi海運客運品牌標章認證評選作業　開放報名

▲航港局在台北國際旅展「TAIWAN Hi來去跳島」主題館開幕活動大合照，後排中為航港局副局長陳賓權。（圖／航港局提供)

記者張佩芬／台北報導

為打造台灣更優質的海運客運環境，提升海運服務品質及乘客體驗，航港局今年首辦「TAIWAN Hi品牌輔導認證」，透過專業評選與實體評審機制，建構值得信賴的海運認證機制，展現台灣海運客運品牌價值。該認證已開放報名，報名期限自114年12月12日起至115年1月31日止，航港局歡迎有意參與的業者踴躍報名。

本次認證申請對象為全台海運交通場站及固定航線客船，凡符合申請資格之海運客運場站或固定航線客船，均可透過線上報名系統，或紙本填寫申請書、自評表及具結書等資料以電子郵件送件報名參加。

認證採分階段評選機制，包含資格文件審核、書面複審與實地評審等程序。初審將進行申請資格與文件檢核；如各類別報名數量超過一定門檻，將召開複審會議進行書面評選；決審階段預計訂於今年4至5月，將由專業評審團隊進行實地訪查，結合集體評審與個別觀察，最終於決審會議中整合評分結果，選出獲得認證之標的。

通過評選者，根據認證結果航港局將授予金獎、銀獎及銅獎三種等級的認證標章，並給予獎金，以鼓勵業者投入與精進。

航港局表示，品牌認證不僅是一種肯定，透過參與申請，將能更系統性地盤點現況、發現問題、強化經營策略，並與全台海運夥伴共同推動更美好、更友善的海上客運環境。有意願參與之業者可至航港局官網「海運客運品牌專區」(https://pse.is/8jkpjm)，查詢計畫詳細內容與報名方式。誠摯邀請各業者踴躍報名，攜手打造更優質的藍色公路新體驗！