去年貨櫃船訂單新增415萬箱、總量達1130萬箱　船廠產能趨於飽和

▲業界龍頭地中海航運去年訂造205萬箱貨櫃船，名列第一。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／綜合報導

國際航運研究機構Alphaliner最新報告指出，去年全球貨櫃船訂單新增415萬箱(20呎櫃)，累積建造中貨櫃船達1130萬箱，達到前所未有新高，約1130萬箱，1165艘；該機構評析，船廠產能趨於飽和、新造船價格創紀錄，以及市場對運力過剩的擔憂上升，將導致今年貨櫃船訂造活動放緩。

海運業者指出，2019年2.4萬箱貨櫃船造價約在1.4-1.6億美元之間，2020年疫情爆發後之後，船公司大發疫情財，出手訂造的多數是新燃料船，船價一路攀升，克拉克森去年9月參考數據顯示，一艘2.2萬/2.4萬箱雙燃料LNG動力貨櫃船，造價約為2.71億美元，但略低於2024年同期的高峰價2.73億美元。

散裝船的造價高峰則是在2008年，當時17萬噸海岬型船造價曾經高達1億美元，2017年21萬噸的大海岬型船造價不到5千萬美元，2021年漲到約6300萬美元，2024年約7400萬美元，去年年初約7700萬美元，目前報價約8000萬美元。

Alphaliner指出，目前造船交付期也比以往任何時候都更長，一些船舶的交付時間最晚排到 2030年，也就是要等四年以後才能交船。有些船公司認為交船期太長，船價偏高，很難掌握四年後市場情況，因此採取觀望態度或是先購買二手船。

整個2025年，全球貨櫃船公司與非營運船東(船舶租賃公司)新增訂單合計415萬箱，扣除去年交付266艘、221萬箱後，2025年全球貨櫃船手持訂單實現凈增長194萬箱。

有四家貨櫃公司的手持訂單運力超過100萬箱，包括直接下單，或是像船舶出租公司長期租賃船舶，其中業界龍頭地中海航運(MSC)205萬箱、達飛航運188萬箱、中遠海運37萬箱、馬士基105萬箱。在非營運船東方面，賽斯潘(Seaspan)68萬箱/55艘、EPS38萬箱/51艘、Capital8萬箱/35艘。