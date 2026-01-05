食醫聯手搶攻精準營養商機　FOOD TAIPEI 「食在健康館」擴大徵展

▲食在健康館未來及有機食品區，呼應環保與健康意識，邀集植物性蛋白、有機認證產品、潔淨標章食品及蔬食品牌廠商展出。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

隨著全球高齡化加速與後疫情時代健康意識全面升級，「健康經濟」與「精準營養(Precision Nutrition)」正快速成為食品產業最具爆發力的成長引擎。由外貿協會主辦的食品產業年度盛會-2026年台北國際食品展(FOOD TAIPEI 2026)【食在健康館】擴大徵展中。

展出將於今年6月24日至27日於台北世貿一館及南港展覽館1、2館盛大舉行，持續引領亞洲食品產業趨勢。

貿協指出，因應健康食品市場朝向「功能化、科學化、個人化」發展，特於世貿一館擴大規畫【食在健康館】，以「引領健康生活新風潮」為核心主軸，聚焦高成長潛力的保健營養與機能性食品，展出內容涵蓋全生命週期營養補給、精準營養食品、機能飲品、植物基、未來食品與即食品等關鍵領域，打造台灣最具指標性的國際健康食品商務平台。

面對慢性病年輕化與預防醫學崛起，健康已不再局限於醫療端，而是回歸日常飲食選擇。FOOD TAIPEI 2026首度與「台灣國際醫療暨健康照護展(Medical Taiwan)」於世貿一館同期展出，透過展區串聯與人流互通，打造「食 × 醫」一站式大健康產業生態系。

此一跨展整合模式，讓參展廠商不僅能接觸食品與零售通路，更可精準對接醫療體系、照護機構、專業醫護人員與健康管理通路，完整串連從「預防、營養、照護到復原」的產業價值鏈，進一步強化台灣健康食品產業在國際市場的整合力與競爭優勢。

【食在健康館】目前已吸引多家指標性品牌率先報名，展現台灣健康食品產業上下游的創新能量與市場企圖心。包括國際保健原料進口領航者「台灣荃新」；深耕醫療通路的機能萃取專家「優補達人」與科技農企業菁創獎得主「興聯農科」；以及鎖定銀髮族與嬰幼兒精準營養市場的「陽光食品」。

同時，回應年輕世代對健康、美味與永續並重的消費趨勢，也吸引「Passion24」機能果汁、植物性低卡「Bebop 冰淇淋」及「Hippidippi」創意沾醬等新銳品牌參展，充分展現台灣食品產業已從「吃得飽」邁向「吃得對、吃得精準」的轉型動能。

為提升參展效益，展覽期間將辦理多元商務活動，包括「保健營養食品趨勢論壇」、「機能飲品體驗活動」、「新產品發表會」，以及深受業界肯定的「一對一採購洽談會」，協助企業直接對接國際買主、跨境電商與關鍵通路決策者，加速產品商品化與國際布局。

【食在健康館】即日起擴大徵展，誠摯邀請保健營養食品、機能性產品、精準營養、即食品等相關供應業者踴躍參與，共同搶佔兆元級健康商機。

更多展覽資訊，可至官網查詢，或洽外貿協會展覽業務處彭專員（02-2725-5200 分機2646）。