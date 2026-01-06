聯邦快遞桃園轉運中心本月22日正式啟用　也準備進駐桃機新貨物園區

▲聯邦快遞桃園國際機場轉運中心設在遠雄自貿港區二期貨站。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

聯邦快遞(FedEx)深耕台灣市場35年，2000年就將桃園列為轉運中心，面對全球供應鏈重組及 AI科技浪潮，公司方面表示，台灣作為全球半導體與高科技製造重鎮，維持供應鏈的韌性與速度是台灣決勝全球的關鍵，為此增置全新「桃園國際機場轉運中心」，將於本月22日正式啟用；預計2030年完工啟用的桃園機場新貨物園區，該公司也準備進駐。

聯邦快遞在長榮空運倉儲，遠雄港都設有專區，這次全新啟用的「桃園國際機場轉運中心」，設在遠雄自貿港區二期貨站，營運空間倍數增長，要讓該中心不僅是一座轉運中心，更是支撐台灣出口競爭力的關鍵拼圖。

啟用典禮桃園市長張善政，物流產業菁英、高科技供應鏈夥伴，中央與地方政府機關代表都將參與盛會，匯聚產官各方，共同見證台灣物流的重要里程碑。

當天將安排專屬導覽行程，首度揭開支撐高科技供應鏈背後的現代化設施與規模，深入了解聯邦快遞如何打造滿足高科技、半導體、電子商務等其他關鍵產業需求的高效物流網絡。

計畫2030年啟用的桃園機場新航空園區，是桃園機場公司估計2040年桃園機場航空貨運量將達約400萬噸(2025年前11個月達227.29萬噸，全年約250萬噸上下)，規劃開發的新貨運園區與第二自由貿易港區，桃園機場公司已於2023年完成未來貨運用地開發先期規劃。

本月8日桃機公司將第二次邀集相關業者討論如何制定園區共同作業規範，由台灣國際物流暨供應鏈協會理事長秦玉玲擔任計畫主持人，主要為制定服務績效管理方式，包括：

●服務水準協議(SLA,Service Level Agreement) 質化

●關鍵績效指標(KPI,Key Performance Indicators) 量化

並以適當方法蒐集利害關係人及專家意見進行驗證調整。

該園區位於第三跑道右側，佔地約115公頃，將設置35個停機坪，其中物流倉儲空間約佔地46公頃，華航、長榮、星宇航空、中華郵政、DHL、UPS與FedEx等都將進駐，遠雄港也積極爭取。業界透露，完工啟用時間可能會延到2031年。