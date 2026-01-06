AI已是企業標配　商研院大數據人才培訓班強勢回歸

▲商研院大數據人才培訓班強勢回歸。（圖／商研院提供）

記者張佩芬／台北報導



在AI與數位轉型持續深化的趨勢下，企業對能夠理解數據、輔助決策的人才需求明顯攀升，商業數據分析已成為近年企業徵才的重點職能之一。為回應產業需求財團法人商業發展研究院(簡稱「商研院(CDRI)」)數位創新學院於115年上半年推出「商業大數據分析人才養成班第14梯次，即日起開放報名。

商研院指出，現今企業不僅需要會使用工具的人才，更重視能將資料轉化為實際商業洞察的能力。課程以實務導向設計，內容涵蓋Excel、Power BI的資料整理與視覺化分析、Python的資料處理與自動化應用，並導入生成式AI與ChatGPT 等工具，協助學員提升資料分析效率，建立基礎AI應用能力，貼近企業實際工作情境。

課程採循序漸進規劃，適合非資訊背景的新手學習，並結合實作專題、證照輔導、履歷健檢與就業媒合等機制，協助學員銜接職場。歷屆學員整體就業表現穩定，結訓後就業率長期維持在8成以上，顯示課程具備高度實用性與就業導向。

[廣告]請繼續往下閱讀...

符合產業新尖兵資格者，可申請勞動部訓練補助，並每月領取8000元學習獎勵金，降低學習負擔。商研院表示，期望透過本課程，協助青年在AI與數據浪潮中，建立具長期發展性的職涯基礎。

「商業大數據分析人才養成班」將於3月9日至6月18日開課，採週一至週五全日制上課，名額有限，需及早報名，以免錯失良機。商研院歡迎報名參加1月21日免費說明會。