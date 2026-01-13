ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

「政大永慶租金行情地圖」促進租賃市場透明　贏得國際雙獎肯定

▲▼永慶房市訊息,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房屋集團提供）

▲「政大永慶租金行情地圖」整合過往租金行情和房東開價，讓數據更貼近市場，贏得國際兩大獎項。（圖／永慶房屋集團提供，下同）

財經中心／綜合報導

永慶攜手政大再奪國際大獎！由永慶房產集團和政大不動產研究中心合作開發的「政大永慶租金行情地圖」，續獲得2025「亞洲科技卓越獎（Asian Technology Excellence Awards）」房產科技大獎後，再度捧回2025「國際創新獎（International Innovation Awards）」獎盃，斬獲國際雙獎，為永慶和政大為公益為出發的產學合作再添榮譽！

不只促進資訊透明、更解決市場痛點　贏國際肯定

有別於市場上的租金行情查詢地圖只能查詢特定縣市的平均租金，「政大永慶租金行情地圖」不僅一次提供消費者七大主要都會區的租金行情查詢，更以國際趨勢的四分位數呈現租金行情，方便消費者了解租金落點。此外，租金行情還區分大樓、公寓，以及分租套房、獨立套房、整層住家不同產品分別呈現。「政大永慶租金行情地圖」還整合行情查詢和租案尋找，提供一站式服務，消費者查完行情後即可物色租案。這些創新的設計讓租金行情數據更貼近市場、尋找租案也更便利，也因此獲得2025年「國際創新獎」評審們的肯定。

評審表示，「政大永慶租金行情地圖」展現了高度契合市場痛點的解決方案，能夠有效應對租屋者、房東和政策制定者所面臨的實際社會和市場挑戰。是一項極具可信度的創新，不僅取得了可衡量的成果，也提高了市場透明度。

▲▼永慶房市訊息,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房屋集團提供）

▲永慶房產集團董事長孫慶餘（前排中）、政治大學社會科學學院院長楊婉瑩（前排右2）、政大不動產研究中心主任楊松齡（前排右1）慶祝「政大永慶租金行情地圖」贏得國際雙獎肯定。

CSR+USR　永慶攜手政大促進社會正向成長

永慶房產集團業務總經理葉凌棋分享，永慶房產集團以「先誠實再成交」的理念，為房市的交易秩序帶來穩定的力量，也贏得消費者肯定。而這股「誠實」的社會使命，倘若與具有相同理念和具深厚學術實力的頂尖學術機構，必能發揮更大的社會影響力。因此，永慶房產集團和國立政治大學自2020年以公益為出發，結合「企業社會責任(CSR)」和「大學社會責任(USR)」，開展多項產學合作，為社會的正向成長做出貢獻。

「政大永慶租金行情地圖」便是永慶房產集團與政大不動產研究中心以公益為出發的產學合作的豐碩成果之一。面對台灣租屋行情長期不透明的狀況，永慶和政大不動產研究中心結合市場第一手資訊和學術分析，開發出「政大永慶租金行情地圖」，促進租賃市場透明，造福高達300萬的租屋族。

▲▼永慶房市訊息,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房屋集團提供）

▲永慶與政大攜手推出「政大永慶租金行情地圖」促進台灣租賃市場的透明，贏得2025亞洲科技卓越獎和2025國際創新獎。

永慶與政大深化房產數據　為不動產研究奠定數據基礎

除了「政大永慶租金行情地圖」之外，台灣房仲第一品牌永慶房產集團，結合政大豐沛的學術研究能量，強強聯手推出「政大永慶房價指數」，提供市場更即時的房價數據參考、幫助學者開展不動產研究，讓消費者、學術單位到政府，都因此而受益。

「政大永慶房價指數」除了導入永慶房產集團全台最大的1950店(註)成交即登錄的交易數據，還根據不同住宅類型或區域，例如大樓、公寓、科學園區等議題編製特定房價指數，具備即時性、創新性及整合性三大特色，可以提供市場和政府更即時且細緻的房價指數參考。「政大永慶房價指數」推出以來，不僅獲得各大媒體的廣泛報導，更屢獲產官學界不同單位的參考引用。

2025年永慶與政大不動產研究中心攜手推動「30-39歲青年購屋行為與品牌觀感調查」。透過消費者問卷調查、計量統計等多重方式，調查青年族群購屋過程中的動機與渠道、流程體驗、偏好與負擔等議題，幫助政府和學界進一步了解針對青年族群的購屋行為。未來將持續深入更多不動產相關研究，以利政府與相關單位推動更完善的居住政策。

從公益出發　政大永慶產學合作促進社會正面發展

除了持續深化房地產研究，永慶與政大也攜手搭建產官學三方交流的平台，聚焦房地產市場、關心台灣整體社會的發展，為社會的正向發展貢獻心力。由永慶與政大社科院成立的「政大不動產研究中心」已舉辦過「居住正義與住宅政策」、「揭開租賃市場的面紗：資訊透明與管理對策」等57場學術論壇、研討會、座談會與專業講座，匯聚來自政界、產業界、學界等超過260位國內外專家學者分享創見、交流激盪，為台灣不動產市場的健全貢獻心力。

永慶也捐贈國立政治大學社會科學學院國際會議廳改造工程，打造人才培育、產學交流及與串接國際的平台。自完工後，國際會議廳已經陸續舉辦「社會正義與永續發展研討會」、「社科院PPESA大師講座」、「亞洲選舉研究國際學術研討會」等多場重量級的國內外研討會與分享會，促進台灣和國際社會的交流與思辨，成為推動台灣社會進步的核心基地。

葉凌棋業務總經理表示，永慶房產集團與國立政治大學自2020年啟動公益產學合作，年年做出實績，為社會的進步做出具體貢獻。未來永慶也會持續攜手政大，以實際行動觸動社會的正向改變。

註：房仲店數以全台15大房仲品牌的官網公告店數為統計基準（永慶房屋/永慶不動產/永義房屋/有巢氏房屋/台慶不動產/住商不動產/信義房屋/台灣房屋/中信房屋/東森房屋/大家房屋/太平洋房屋/群義房屋/21世紀不動產/惠双房屋）
 

