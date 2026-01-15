ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

全球貿易大平穩時代結束　貿協與政府及企業共塑台灣經濟日不落國新局

▲貿協。（圖／記者張佩芬攝）

▲貿協董事長黃志芳指出，，貿易市場全球化的大平穩時代已經結束，現在面對川普 2.0時代引發的地緣政治重塑。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

外貿協會董事長黃志芳指出，貿易市場全球化的大平穩時代已經結束，現在面對川普 2.0時代引發的地緣政治重塑、總體經濟規則改寫，以及AI科技重新定義生產力三大典範轉移，外貿協會將全力支持賴總統「打造臺灣成為經濟日不落國」的願景，以「AI 產業化、產業 AI 化、全球布局」三大核心策略，強化台灣在全球經貿新局中的競爭力。

全球已告別低通膨的「大平穩時代」，進入地緣政治緊張與貿易壁壘並行的「危崖階段」。美國新一輪貿易政策導向高關稅，供應鏈調整與衝突拉鋸，進一步影響全球經貿秩序。

湖南一個一次性打火機製造廠東億，靠著AI成吃下全球市場；2027年服務業成本將因AlAgent降低50%，Walmart 80%採購已由AlAgent處理，將來台灣企業的客戶交易對象是機器，甚至是機器對機器的交易。

黃志芳分析全球正陷入兩場AI爭霸戰：

1.科技巨頭的算力競賽，台灣已是領先者。

2.遍及各行各業的「應用決戰」，真正決定業者未來競爭力。若無法將製造優勢轉化為系統性方案，台灣產業將面臨失守技術高地的風險。

▲貿協董事長黃志芳與高階主管在年度記者會大合照。（圖／記者張佩芬攝）

▲貿協董事長黃志芳與高階主管在年度記者會大合照。（圖／記者張佩芬攝）

為協助業者突圍，貿協將以 COMPUTEX 為核心樞紐，形塑臺灣成為全球人工智慧創新重鎮。臺灣硬體實力結合雲端AI，使其在全球AI賽道中具舉足輕重的地位。黃志芳以「AI 的大腦在矽谷，身體與肌肉在台灣」形容，凸顯AI必須與硬體供應鏈深度整合，才能從算力邁向應用創新。

今年COMPUTEX將展示全球最強大的AI伺服器與散熱技術，並重磅回歸台北巿信義區，首設「AI ROBOTICS(智慧機器人)」專區，呈現具身AI(Embodied AI)技術的創新應用。此外，貿協也將以「創新與AI共塑未來」為軸，規劃28項國際專業展，共同見證台灣AI應用的全盛時代。

因應國際採購AI代理化趨勢：外貿協會將推出「AI代理人」服務，透過AI驅動的B2B貿易平台，建立企業供應能力資料中樞，協助全球買主快速鎖定可信任的台灣廠商，並協助企業最佳化使用AI行銷，以智慧貿易搶攻全球商機，找到最適切的買主。

歐、美、日及新南向市場仍是臺灣企業全球拓展的核心，外貿協會將以「臺灣形象展」為我商全球布局平台，於美國、波蘭、日本及菲律賓舉辦，並在美國IMTS、德國MEDICA、義大利 EICMA、日本IPF等10項國際大展設立「旗艦台灣館」，以「Team Taiwan」形象提升臺灣產業能見度，協助業者切入全球供應鏈關鍵聚落。

上述活動由經濟部國際貿易署主辦、外貿協會執行，彰顯台灣產業在政府支持下積極走向國際舞台，展現強大競爭力。

外貿協會將在AI浪潮中提供企業可信任的情報及拓銷建議。黃志芳說明，貿協結合貿易大數據、50多年的實戰經驗與全球60多個駐點商情，可提供深度情報分析；藉由AI高效處理海量資訊，並由專家團隊「去偽存真」，確保每一份研析報告皆成為企業可信賴的決策參考。

會展服務方面，台中市政府委託外貿協會營運的「臺中國際會展中心」將於今年3月正式啟用，目前預約率已達24%，是全台灣專業展館「開館首年」的最高紀錄，根據AI推算，預計將帶動中部約新台幣170至200億元周邊商機，實現「把世界帶進中臺灣」的願景。

外貿協會已從1.0的媒合平台、2.0的數位低碳轉型，正式邁向3.0的「全球韌性貿易賦能」。在動盪的國際局勢中，貿協將持續作為台灣企業與政府最值得信賴的「Global Partner」，攜手業者精準布局，開創新局。

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘

科技大廠固料高階玻纖布！南亞攻勢再起　3檔高掛漲停板

科技大廠固料高階玻纖布！南亞攻勢再起　3檔高掛漲停板

AI動高階玻纖布需求，造成產能吃緊，市場傳出蘋果、超微，以及輝達赴日固料的動作，避免出現記憶體晶片荒現象，日本主要供應商預期，高階玻纖布供應緊俏情況延續明（2027）年下半年，建榮（5340）、德宏（5475）聞訊高掛漲停板，南亞（1303）從63.6元平盤附近，急拉到69.7元漲停價位，台玻（1802）漲幅逾6%，最高來到36.9元。

2026-01-15 11:38
黃仁勳也揪心！日廠「一塊布」卡關　5大科技巨頭抱著燒

黃仁勳也揪心！日廠「一塊布」卡關　5大科技巨頭抱著燒

日本布料大廠日東紡（Nitto Boseki）所製做的「高階玻纖布」突爆出供應緊張，半導體圈繃緊神經盯貨源是否穩定，不但輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳關切，包括蘋果、超微（AMD）、高通、Google及亞馬遜等大廠也都焦急不已。

2026-01-15 11:32
土方之亂拋解方！可寧衛*短多下車打落跌停　3檔續衝漲停

土方之亂拋解方！可寧衛*短多下車打落跌停　3檔續衝漲停

內政部國土管理署昨（14）日針對土方之亂提出四大調整方向，加上股價短線漲幅過大被列為注意股票，可寧衛*（8422）今（15）日短多下車，開低之後就直拉打落46.75元跌停價位，開盤半個小時，成交量達8萬多張，居成交量第四大個股，惟泰霖（8080）、基士德-KY（6641）、台境*（8476）等三檔個股雖然打開漲停價位，但股價維持紅盤之上。

2026-01-15 10:23
快訊／股王信驊飆8700元天價　台股盤中回檔跌逾200點

快訊／股王信驊飆8700元天價　台股盤中回檔跌逾200點

台股今（15）日在權值股台積電（2330）回檔下，大盤一度下跌逾200點，但股王信驊（5274）邁向「萬金股」的腳步沒有改變，開盤不到半小時漲615元或7.61%，衝出8700元天價，想持有一張需要870萬才能成交。

2026-01-15 09:38
低軌衛星資金卡位戰！金寶爆27萬張量居冠　4檔擠進前十

低軌衛星資金卡位戰！金寶爆27萬張量居冠　4檔擠進前十

低軌衛星概念股今（15）日成為盤面焦點，多檔個股量能明顯放大。通訊設備整合廠金寶（2312）開盤90分鐘成交量突破27萬張，躍居上市公司成交量第1名，盤中股價上漲逾7%，來到32.65元，創近14個月新高。除金寶外，康舒（6282）、兆赫（2485）及燿華（2367）成交量皆超過7萬張，4檔同步擠進成交量前10名。

2026-01-15 10:30
便宜日圓再等等！　對沖基金押注跌至165官方才出手干預

便宜日圓再等等！　對沖基金押注跌至165官方才出手干預

受到傳出日本首相高市早苗提前解散眾院，日圓兌美元持續走貶一度逼近160，日本當局發出警告，惟對沖基金無視日本口頭干預警告，在貨幣選擇權市場押注日圓兌美元匯率可能跌至 165 左右，之後日本當局才會介入。

2026-01-15 10:29
川普半導體關稅上路　資誠點3產業安全閃過

川普半導體關稅上路　資誠點3產業安全閃過

美國總統川普於美東時間1月14日發布行政命令，宣布針對特定高階半導體及其產品課徵25%關稅，自1月15日中午12時01分起正式生效。此舉意在強化美國本土晶片供應鏈、降低對海外依賴，並預計於7月1日進行政策檢討，評估是否調整課稅範圍。

2026-01-15 12:59
2026電腦展設AI與機器人專館　黃志芳：推精準「AI代理人」服務

2026電腦展設AI與機器人專館　黃志芳：推精準「AI代理人」服務

外貿協會董事長黃志芳今(15)日在年度記者會上指出，今年6月初台北國際電腦展將在世貿一館設AI與機器人專館，CEO主題演講，盛況可期；另因應國際採購AI代理化趨勢，外貿協會將推出「AI代理人」服務，以56年經驗和63個外館，以及完整的訓練提供，提供最精準的內容與答詢。

2026-01-15 12:46
AI熱、消費復甦　渣打集團上調今年台灣GDP成長預測至3.8%

AI熱、消費復甦　渣打集團上調今年台灣GDP成長預測至3.8%

渣打集團全球研究部發布最新經濟展望報告，預估今(2026)年全球經濟將維持3.4%的穩健成長，與去(2025)年持平；渣打集團並上調今年台灣GDP成長預測至3.8%，主要受惠於全球人工智慧(AI)需求強勁、提前出貨效應，以及消費復甦持續回升，驅動整體成長。

2026-01-15 11:56
【廣編】基富通客戶數破32萬、資產規模近2,000億元　攜手元大證金推「基金借貸」服務打造簡單貼心理財平台

【廣編】基富通客戶數破32萬、資產規模近2,000億元　攜手元大證金推「基金借貸」服務打造簡單貼心理財平台

國內最大基金交易平台基富通營運邁入第十年，繳出亮眼成績單。截至2025年，全平台客戶數突破32萬人，較2024年成長11%，其中近半數新戶為40歲以下年輕族群。資產規模超過1,900億元，年增23%，正朝2,000億元大關邁進；每月定期定額扣款金額亦突破30億元。

2026-01-15 11:19

