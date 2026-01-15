全球貿易大平穩時代結束　貿協與政府及企業共塑台灣經濟日不落國新局

▲貿協董事長黃志芳指出，，貿易市場全球化的大平穩時代已經結束，現在面對川普 2.0時代引發的地緣政治重塑。（圖／記者張佩芬攝）

外貿協會董事長黃志芳指出，貿易市場全球化的大平穩時代已經結束，現在面對川普 2.0時代引發的地緣政治重塑、總體經濟規則改寫，以及AI科技重新定義生產力三大典範轉移，外貿協會將全力支持賴總統「打造臺灣成為經濟日不落國」的願景，以「AI 產業化、產業 AI 化、全球布局」三大核心策略，強化台灣在全球經貿新局中的競爭力。

全球已告別低通膨的「大平穩時代」，進入地緣政治緊張與貿易壁壘並行的「危崖階段」。美國新一輪貿易政策導向高關稅，供應鏈調整與衝突拉鋸，進一步影響全球經貿秩序。

湖南一個一次性打火機製造廠東億，靠著AI成吃下全球市場；2027年服務業成本將因AlAgent降低50%，Walmart 80%採購已由AlAgent處理，將來台灣企業的客戶交易對象是機器，甚至是機器對機器的交易。

黃志芳分析全球正陷入兩場AI爭霸戰：

1.科技巨頭的算力競賽，台灣已是領先者。

2.遍及各行各業的「應用決戰」，真正決定業者未來競爭力。若無法將製造優勢轉化為系統性方案，台灣產業將面臨失守技術高地的風險。

為協助業者突圍，貿協將以 COMPUTEX 為核心樞紐，形塑臺灣成為全球人工智慧創新重鎮。臺灣硬體實力結合雲端AI，使其在全球AI賽道中具舉足輕重的地位。黃志芳以「AI 的大腦在矽谷，身體與肌肉在台灣」形容，凸顯AI必須與硬體供應鏈深度整合，才能從算力邁向應用創新。

今年COMPUTEX將展示全球最強大的AI伺服器與散熱技術，並重磅回歸台北巿信義區，首設「AI ROBOTICS(智慧機器人)」專區，呈現具身AI(Embodied AI)技術的創新應用。此外，貿協也將以「創新與AI共塑未來」為軸，規劃28項國際專業展，共同見證台灣AI應用的全盛時代。

因應國際採購AI代理化趨勢：外貿協會將推出「AI代理人」服務，透過AI驅動的B2B貿易平台，建立企業供應能力資料中樞，協助全球買主快速鎖定可信任的台灣廠商，並協助企業最佳化使用AI行銷，以智慧貿易搶攻全球商機，找到最適切的買主。

歐、美、日及新南向市場仍是臺灣企業全球拓展的核心，外貿協會將以「臺灣形象展」為我商全球布局平台，於美國、波蘭、日本及菲律賓舉辦，並在美國IMTS、德國MEDICA、義大利 EICMA、日本IPF等10項國際大展設立「旗艦台灣館」，以「Team Taiwan」形象提升臺灣產業能見度，協助業者切入全球供應鏈關鍵聚落。

上述活動由經濟部國際貿易署主辦、外貿協會執行，彰顯台灣產業在政府支持下積極走向國際舞台，展現強大競爭力。

外貿協會將在AI浪潮中提供企業可信任的情報及拓銷建議。黃志芳說明，貿協結合貿易大數據、50多年的實戰經驗與全球60多個駐點商情，可提供深度情報分析；藉由AI高效處理海量資訊，並由專家團隊「去偽存真」，確保每一份研析報告皆成為企業可信賴的決策參考。

會展服務方面，台中市政府委託外貿協會營運的「臺中國際會展中心」將於今年3月正式啟用，目前預約率已達24%，是全台灣專業展館「開館首年」的最高紀錄，根據AI推算，預計將帶動中部約新台幣170至200億元周邊商機，實現「把世界帶進中臺灣」的願景。

外貿協會已從1.0的媒合平台、2.0的數位低碳轉型，正式邁向3.0的「全球韌性貿易賦能」。在動盪的國際局勢中，貿協將持續作為台灣企業與政府最值得信賴的「Global Partner」，攜手業者精準布局，開創新局。