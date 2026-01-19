ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

18檔主動式ETF今年來人氣、規模雙增　勤業曝台灣投資人進場3關鍵

記者陳瑩欣／台北報導

投資新秀主動式台股ETF今年人氣持續暢旺。根據CMONEY最新統計，截至1月16日，市場上共有18檔主動式ETF，包括9檔主動式台股ETF、5檔主動式海外ETF、4檔主動式債券ETF，在受益人與規模表現上也都雙雙創下新高，去年底總受益人698074人，目前已來到837324人；規模部分也是從去年的1695.54億，來到1775.43億。

勤業眾信今（19日）發布《2026投資管理展望》報告（Deloitte 2026 Investment Management Outlook）指出，國內主動型ETF在國內市場自2025年開始跟上國際趨勢，投資人因可藉由基金經理人積極選股策略、掌握AI與科技成長紅利這3大關鍵增持主動式ETF的表抱。

觀察到為掌握全球產業及市場快速變化，主動型ETF 快速的崛起，以因應投資人對靈活及主動管理之需求。 此外，產業間之合作及整併， 讓市場資金得以進入多元化投資組合。

報告指出，雖然目前全球ETF 市場， 仍以被動型ETF為主流，但主動型ETF卻快速崛起。以美國整體ETF 市場而言，2014年全球主動型ETF僅占1% ， 到2024年已占26%，台灣也符合這個現象。

群益投信主動式ETF投資團隊表示，過往提到ETF投資，大家會想到的是「被動式投資」，就是追蹤特性指數來佈局成分股或成分券，主動式ETF沒有特定追蹤指數，是透過基金經理人與投研團隊來操作，同樣也能於交易所上買賣。

法人指出，由於主動式ETF可適時參酌時事對各產業的影響分析，無論消息好壞，每日都可以進行持股調整，以降低投資組合波動，擇優加碼，力求追尋超額報酬機會。以主動式台股ETF為例，有別於被動式ETF在調整持股內容與時間點會受限於指數更新的時機與頻率，主動式ETF投資靈活度更高，能因應不同市況，更快的調整投資組合內容來應對。

舉例來說，在市場震盪時，可將穩健防守型的部位提高以抵禦波動，而在牛市時則可彈性增持成長型標的來創造超額報酬，因此，主動式台股ETF的推出，對投資人來說無疑是多了一項能更便利掌握台股行情的投資利器。


Deloitte亞太地區金融業稅務主持資深會計師廖哲莉表示，從投資人的角度，其自ETF 所受之分配， 內容也十分多元，有可能是一般公司之股利， 也有可能是ETF調節個股所產生之證券交易所得。

如果是海外市場的投資，廖哲莉提醒，這部分也有可能是海外所得，如此個人則可享每年最高750萬之免稅待遇。如果是債券型ETF，則可能是利息所得。投資人無需追求短期利益而進出市場，即可享受多元的投資收入，其稅負效果也不盡相同。

