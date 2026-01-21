ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

港務公司再度獲得工程界奧斯卡獎肯定　打造永續港灣新典範

▲「台中港老舊碼頭(#29)整建工程」榮獲工程界最高榮譽的公共工程金質獎水利工程類特優獎，由港務公司周永暉董事長(右三)與台中港務分公司總經理林春福(右二)率施工團隊與行政院卓榮泰院長(中)、工程會主委陳金德(左三)合影。（圖／港務公司提供）

▲「台中港老舊碼頭(#29)整建工程」榮獲工程界最高榮譽的公共工程金質獎水利工程類特優獎，由港務公司周永暉董事長(右三)與台中港務分公司總經理林春福(右二)率施工團隊與行政院卓榮泰院長(中)、工程會主委陳金德(左三)合影。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

行政院公共工程委員會今(21)日舉辦「第25屆公共工程金質獎」頒獎典禮，特邀行政院卓榮泰院長蒞臨頒獎。台灣港務公司秉持「安全、品質、永續」的工程核心理念，於本屆公共工程金質獎再創佳績，以「台中港老舊碼頭（#29）整建工程」榮獲特優獎，「花蓮港#17～#25碼頭震災修復工程」榮獲優等獎，由周永暉董事長代表領獎。

公共工程金質獎為國內公共工程最高榮譽獎項，本次獲獎充分展現台灣港務公司在工程品質、施工管理及創新技術應用上的卓越成果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「台中港老舊碼頭(#29)整建工程」以「綠色港埠」為原則，避免傳統拆除作業對碼頭面板下海域及潮間帶生態造成干擾，以鋸切與鍊切工法進行舊結構拆除，並採用半預鑄工法搭配活動式施工構台，大幅減少水下與板下高風險作業及混凝土大量澆置，不僅提升施工安全，也有效降低對環境之衝擊，充分體現生態保育與工程品質並重之理念。

該工程同步完成岸電、岸水系統建置及繫靠設施更新，全面提升碼頭服務功能，並全面檢討老舊碼頭承載能力，提升繫船柱設計容量，為未來靠泊更大噸數船舶預作準備；同時，本工程首次於老舊碼頭整建中採用鍍鋅鋼筋，有效延緩鹽害對鋼筋之侵蝕，提升結構耐久性並降低後續維護負擔，為台中港長期穩定營運與港灣建設品質樹立重要典範。

另一獲獎案件「花蓮港#17～#25碼頭震災修復工程」係以「韌性港埠」為目標，導入「大震不倒、中震好修、小震不壞」之設計理念，透過鋪面材料精選及微地改工法強化基礎結構，大幅提升碼頭設施之耐震性能與整體穩定度，確保港埠在極端地震事件下仍具備高度安全性與修復彈性。

在施工執行期間，為降低對港埠營運及地方產業之影響，採分區施工及指泊調度原則，優先完成上下引道鋪築以恢復作業動線，使碼頭裝卸作業於修復期間得以持續運作，並導入智慧化工地管理系統，結合電子安全帽、電子圍籬等科技設備，即時掌握人員動態與施工風險，全面提升職業安全管理水準。

同時，工程採用創新「微型樁串接工法」，有效避免施工對水下魚類及珊瑚生態造成干擾，並透過舉辦花蓮港守護洄瀾灣生態論壇，深化工程與環境共融理念，此外也將破碎混凝土材料回收再利用，落實循環經濟與減碳環保目標，使本案成為兼顧韌性、安全與永續發展的震災修復工程典範。

港務公司表示，本次榮獲第25屆公共工程金質獎，不僅是對工程團隊專業能力與辛勞付出的高度肯定，更彰顯公司在面對老舊設施整建與重大災害復原等多元挑戰時，持續精進工程品質、落實安全管理與實踐永續發展的堅定決心。未來，台灣港務公司將持續結合創新工法、智慧管理與綠色港埠理念，全面提升港口韌性與服務能量，打造安全、高效且永續的現代化港灣，為我國海運發展與區域經濟注入穩定而長遠的動能。

關鍵字： 港務公司工程界奧斯卡獎永續港灣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

上台前「只喝兩口而已」XD A-Lin狂玩台東跨年哏！

推薦閱讀

投信砍175億元創單日最大賣超金額　旺宏出脫1.1萬張

投信砍175億元創單日最大賣超金額　旺宏出脫1.1萬張

為了掌控格陵蘭，美國總統川普對多個歐洲國家發出關稅威脅言論，加上昨（20）美股四大指數下挫，今（21）台股帶量收黑，投信大賣175.96億元，創下單日最大賣超金額，記憶體族群旺宏（2337）股價開高走低，投信賣超1萬1828張，成為單日賣超第一名個股。

2026-01-21 17:26
台股爆8952億史詩級大量　三大法人聯手重砍774億

台股爆8952億史詩級大量　三大法人聯手重砍774億

格陵蘭議題造成地緣政治風險升高，美股四大指數全數收低，台股多頭攻勢暫時止步，今（21）日開低走低，終場收跌513點或跌幅1.61%，以31246點，成交金額放大到8952億元，刷史上大量，上看9000億天量，三大法人同步站在賣方，合計賣超台股774.11億元，創下2025年7月19日以來最大賣超金額。

2026-01-21 16:45
黃金瘋了！銀樓飾金每錢19350元新高　黃金存摺衝破每克5千大關

黃金瘋了！銀樓飾金每錢19350元新高　黃金存摺衝破每克5千大關

受到美國總統川普政策、美日公債壓力與泰國央行祭出「黃金限購令」影響，國際金價升升不息，國內金市交易連動影響，據銀樓今（21）日下午2點半最新報價，每錢賣出價已來到19350元新高，首度衝破「萬9」大關；台銀黃金存摺賣出牌告價也在下午2點39分報5004元，正式衝破5千門檻。

2026-01-21 15:14
別再繳費！3職業工會遭列黑名單　勞保局暫停給付

別再繳費！3職業工會遭列黑名單　勞保局暫停給付

勞保局最新統計顯示，截至1月16日，全台共有3家職業工會因積欠勞工保險及勞工職業災害保險費逾期未繳，遭列入黑名單。

2026-01-21 13:56
看好今年景氣比去年好　環球晶徐秀蘭：先進製程、封裝需求為主力

看好今年景氣比去年好　環球晶徐秀蘭：先進製程、封裝需求為主力

環球晶圓（6488）董事長徐秀蘭今日指出，人工智慧（AI）相關應用已成為半導體產業最核心的結構性需求，並將持續延伸至2026年，帶動整體算力與記憶體需求成長，其中先進製程與先進封裝將成為最主要的成長動能。

2026-01-21 15:17
美銀美林經理人調查：樂觀情緒指數升至8.1　創4年半以來高點

美銀美林經理人調查：樂觀情緒指數升至8.1　創4年半以來高點

根據1月份美銀美林經理人調查報告顯示，投資者樂觀情緒進一步攀升來到四年半新高水準、對全球經濟前景的預期持續改善、現金水位進一步下滑。美銀美林依據現金水位、股票配置、對於全球成長前景的預期等指標編制的經理人情緒指數自7.3進一步攀升至8.1，達2021年7月以來高點。經理人現金水位由3.3%進一步下滑至3.2%的歷史低點，相較2025年4月與2022年10月市場極度悲觀時的現金水位為4.8%與6.3%，而針對股市回調的保護措施則降至8年來最低。

2026-01-21 14:36
川普關稅效應擴大！近4成台灣企業將赴美投資　半導體成主力

川普關稅效應擴大！近4成台灣企業將赴美投資　半導體成主力

川普關稅陰影未退，台灣企業動作加快。資誠（PwC Taiwan）今（21）日發布《2026全球暨台灣企業領袖調查報告》，揭露在川普政策持續影響下，有44%台灣企業領袖視「關稅」為高度威脅，其中近4成（39%）已規劃赴美投資，半導體與電子零組件產業成為主力，顯示美國供應鏈重組正快速牽動台灣企業布局策略。

2026-01-21 14:20
地緣政治風險升高、ETF資金流入　星展估金價挑戰5100美元

地緣政治風險升高、ETF資金流入　星展估金價挑戰5100美元

星展銀行舉辦今（2026）年第一季投資展望線上記者會，財富管理投資顧問部資深副總裁陳昱嘉預期，美國財政與債務可持續性的擔憂，以及地緣政治與政策不確定性升高，加上對美元貶值風險的關注，各國央行需求和強勁的ETF資金流入，仍將支撐未來一年的金價表現，並預估今年下半年目標價為每盎司5100美元。

2026-01-21 12:36
台股頻創新高　今年以來25檔高息ETF含息漲幅逾6%

台股頻創新高　今年以來25檔高息ETF含息漲幅逾6%

今（2026）年以來，大盤頻創新高平均漲幅9.65%，統計25檔台股高息ETF今年來含息表現平均6.23%，其中群益半導體收益(00927)上漲16.2%漲幅居冠唯一勝大盤，進一步觀察今年來日成交量逾萬張的台股高息ETF，其中更有包括群益台灣精選高息(00919)、群益科技高息成長(00946)、復華台灣科技優息(00929)、富邦特選高股息30(00900)、統一台灣高息動能(00939)今年來含息漲幅逾7%。

2026-01-21 11:56
散戶「想賺又害怕」好糾結！台股頻創新高　法人點名籌碼微妙變化

散戶「想賺又害怕」好糾結！台股頻創新高　法人點名籌碼微妙變化

散戶力量大！台股今（2026年）以來交易不到15個交易日，指數破3萬點，直攻上3.1萬點，代表散戶的融資餘額在20日推升至3700億元以上，寫下17 年的新高水位，螞蟻雄兵推讓台股看不回，法人指出，台股出現內資主導微妙的變化，不過以當沖比約3成來換算，反映出散戶「想賺又害怕」心理層面。

2026-01-21 11:44

讀者迴響

熱門新聞

前一天才示警「這檔ETF暴跌17%」　不敗教主：早就叫你跑

別再繳費！3職業工會遭列黑名單　勞保局暫停給付

這一幕好眼熟「像1990年代崩盤前場景？」　粉專：有點害怕了

社群上「一堆貸款買0050」　他驚：一定出事

快訊／載板業南電明起「抓去關」　新列4檔飆股處置到2／4

美股開盤「道瓊下挫逾670點」！

好市多「地雷清單」曝光！前員工勸：這7樣東西別買

面板雙雄挫逾4%！群創明出關大股東先砍　友達爆量居成交王

滿18歲「1原因」堅持買儲蓄險！10年後感謝自己

台股爆8952億史詩級大量　三大法人聯手重砍774億

黃金瘋了！銀樓飾金每錢19350元新高　黃金存摺衝破每克5千大關

台美關稅最後談判！　3產品類別曝光

台銀黃金存摺衝4932元天價！　10萬抱1年爽賺6.8萬

鴻準子公司擬「出清群創」！先賣近4萬張賺6.6億　再賣5萬餘張

台美投資2500億「台積電1000億」算在內！　網大讚

南亞科發重訊：資本支出規畫待董事會審

記憶體股群聯出關首日勁揚　刷2145元天價

玻纖布廠建榮提前開獎獲利成長15%　連拉4根漲停列注意股

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學
求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366