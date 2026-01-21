港務公司再度獲得工程界奧斯卡獎肯定　打造永續港灣新典範

▲「台中港老舊碼頭(#29)整建工程」榮獲工程界最高榮譽的公共工程金質獎水利工程類特優獎，由港務公司周永暉董事長(右三)與台中港務分公司總經理林春福(右二)率施工團隊與行政院卓榮泰院長(中)、工程會主委陳金德(左三)合影。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

行政院公共工程委員會今(21)日舉辦「第25屆公共工程金質獎」頒獎典禮，特邀行政院卓榮泰院長蒞臨頒獎。台灣港務公司秉持「安全、品質、永續」的工程核心理念，於本屆公共工程金質獎再創佳績，以「台中港老舊碼頭（#29）整建工程」榮獲特優獎，「花蓮港#17～#25碼頭震災修復工程」榮獲優等獎，由周永暉董事長代表領獎。

公共工程金質獎為國內公共工程最高榮譽獎項，本次獲獎充分展現台灣港務公司在工程品質、施工管理及創新技術應用上的卓越成果。

「台中港老舊碼頭(#29)整建工程」以「綠色港埠」為原則，避免傳統拆除作業對碼頭面板下海域及潮間帶生態造成干擾，以鋸切與鍊切工法進行舊結構拆除，並採用半預鑄工法搭配活動式施工構台，大幅減少水下與板下高風險作業及混凝土大量澆置，不僅提升施工安全，也有效降低對環境之衝擊，充分體現生態保育與工程品質並重之理念。

該工程同步完成岸電、岸水系統建置及繫靠設施更新，全面提升碼頭服務功能，並全面檢討老舊碼頭承載能力，提升繫船柱設計容量，為未來靠泊更大噸數船舶預作準備；同時，本工程首次於老舊碼頭整建中採用鍍鋅鋼筋，有效延緩鹽害對鋼筋之侵蝕，提升結構耐久性並降低後續維護負擔，為台中港長期穩定營運與港灣建設品質樹立重要典範。

另一獲獎案件「花蓮港#17～#25碼頭震災修復工程」係以「韌性港埠」為目標，導入「大震不倒、中震好修、小震不壞」之設計理念，透過鋪面材料精選及微地改工法強化基礎結構，大幅提升碼頭設施之耐震性能與整體穩定度，確保港埠在極端地震事件下仍具備高度安全性與修復彈性。

在施工執行期間，為降低對港埠營運及地方產業之影響，採分區施工及指泊調度原則，優先完成上下引道鋪築以恢復作業動線，使碼頭裝卸作業於修復期間得以持續運作，並導入智慧化工地管理系統，結合電子安全帽、電子圍籬等科技設備，即時掌握人員動態與施工風險，全面提升職業安全管理水準。

同時，工程採用創新「微型樁串接工法」，有效避免施工對水下魚類及珊瑚生態造成干擾，並透過舉辦花蓮港守護洄瀾灣生態論壇，深化工程與環境共融理念，此外也將破碎混凝土材料回收再利用，落實循環經濟與減碳環保目標，使本案成為兼顧韌性、安全與永續發展的震災修復工程典範。

港務公司表示，本次榮獲第25屆公共工程金質獎，不僅是對工程團隊專業能力與辛勞付出的高度肯定，更彰顯公司在面對老舊設施整建與重大災害復原等多元挑戰時，持續精進工程品質、落實安全管理與實踐永續發展的堅定決心。未來，台灣港務公司將持續結合創新工法、智慧管理與綠色港埠理念，全面提升港口韌性與服務能量，打造安全、高效且永續的現代化港灣，為我國海運發展與區域經濟注入穩定而長遠的動能。