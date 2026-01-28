飾金每錢20510元新高　銀樓老闆爆「大戶論斤買賣抱走逾千萬」

▲飾金、黃金存摺報價皆飆高。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統川普支持美元弱勢的談話催升貴金屬行情飆升，隨著國際金價暴衝，台銀黃金存摺今（28）日上午11點半掛出每公克5308元天價，民間飾金報價也出現每錢2萬零510元新高，銀樓老闆坦言這波漲價催出大戶出手，「論斤買賣交易金額都是8位數、破千萬元以上。」

台北市金銀珠寶公會副理事長、金加家珠寶董事長石文信直言，再這樣下去，最快年底1錢3萬元，中國搶購不遺餘力，上月進3000多盎司，連他自己都在2025年底加碼建置備戰部位，就算回檔到每盎司4800美元也不怕。

石文信表示，飾金買賣最近很活絡，有大戶「論斤交易」，1台錢約3.75公克，1公斤相當於266.67台錢，以現在的價格來看，2公斤的金條，市價早超過8位數。

至於黃金最大利空，石文信認為與地緣政治息息相關，若國際情勢緩和，金價才有休息的空間。

國際金價亞洲盤28日報價一度來到每盎司5238.50美元，衝破摩根大通預期2026年底達5200美元的行情，《路透社》引述德意志銀行報告，認為美元若持續疲軟，投資者將增加對非美元資產和實體資產的配置，那麼2026年黃金價格可能會達到每盎司6000美元。

獨立分析師Ross Norman 更大膽預測，今年金價有望挑戰6400美元天價，全年平均價看至5375美元，黃金牛市尚未見頂。

黃金交易觀察人員認為，央行總裁楊金龍在立法院脫口近半年只買美債沒有買黃金略嫌保守，因為連日本央行都增持，錯過近半年來的漲勢「有點可惜」，只是以人口數和存量比來看，台灣存量仍是充裕，確實不怕「空手沒底」。