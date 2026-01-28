ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台美關稅底定工具機廠按讚　整機到傳動產業再升級

圖／先探投資週刊 提供

台美關稅談判底定，輸美對等關稅降至十五％且為不疊加最惠國待遇，長期壓抑工具機接單的不確定性底定，台灣工具機產業迎來產業回溫的新局。

文／呂泰德

過去幾年，台灣工具機業者在對等關稅與各種審查條款、適用範圍不斷變動的氛圍下苦不堪言，甚至稅負的不確定性對於業績的衝擊已遠超規格與性能的競爭。對工具機這種動輒跨數月甚至一年交期的資本財而言，稅負若在履約期間劇烈變動，供應商就得在報價上審慎考慮毛利率再決定是否接單。在產品技術與服務上本就不具備優勢情況下，高關稅環境使台灣業者在價格競爭力上進一步處於不利。因此，稅率壓力被視為近年出口表現和業績變動的一項重要外部因素之一。

根據台美最新關稅協議，台灣對美出口貨物的對等關稅率已調降至十五％，且不與既有的最惠國（ＭＦＮ）稅率疊加計算，使台灣出口在稅率結構上與日本、韓國及歐盟主要貿易夥伴具有對等競爭條件。此協議同時納入對一些受美國《二三二條款》調查影響之產品（例如半導體及其衍生品）獲得最優惠關稅待遇的承諾，有助於降低相關供應鏈出口與布局的不確定性。

工具機廠如釋重負

傳統製造業因產品周期長、外銷比例高，在過去面臨高稅率疊加帶來的成本壓力時，企業在接單與報價時的毛利率考量往往必須留有空間以因應未來可能的稅負波動。關稅政策趨於明朗後，可以減少此類風險預留，並在與主要競爭對手（如日本、韓國及歐洲廠商）的價格談判中獲得更公平的議價環境。

特別對工具機、手工具及其他製造設備等外銷導向產業而言，較穩定與可預期的關稅框架有助於企業在定價策略上更聚焦於產品的技術規格與服務品質上，而非單純稅負調整的緩衝考量。整體而言，新的關稅安排將使台灣傳統製造業在全球市場競爭力上獲得改善，有助於企業重心回歸產品本身與市場價值的競爭。

台灣工具機產業長期以中小企業密集分工模式，形成完整的產業生態，這種分工模式有助於累積技術能力與產業競爭力。作為機械產業中的重要分支之一，工具機因其出口導向性質而在國際市場上具高度外銷比重。根據產業分析報告，台灣工具機產業長期為全球重要的生產與出口國，外銷比重高，曾位居全球主要出口國之列。

完整的產業生態包括上游零組件供應、中游機械整機製造、數控控制器與加工服務，以及下游客戶維修與售後服務等細分環節。這樣的生產與供應鏈結構有助於產業在面對外部制度風險和市場變動時具有較大的生產彈性與量產能力。特別是在客製化需求、交期安排及機台後續維修與零件供應等方面，整體供應鏈的快速反應能力及穩定性都成為台灣工具機在國際競爭中的重要元素。

整體機械產業（含工具機）因出口導向與精密製造優勢，在全球供應鏈中具重要地位，並隨著智能製造與高附加價值產品需求提升，持續調整其產品結構與市場布局。

對台灣工具機產業而言，美國不僅是重要的出口市場，同時也是全球製造業供應鏈布局與投資的重要據點。根據最新的出口統計，美國在台灣機械與工具機產品的出口市場中佔有顯著占比，顯示美國市場對台灣精密加工設備具高度需求。

此外，隨著美國推動高階製造產業投資，包括半導體、先進製造與智慧設備等相關領域的產能擴張，對高精度加工與自動化設備的需求有成長趨勢。雖然目前主要投資焦點尚以半導體及電子製造為主，但產業擴產往往伴隨高階機械設備需求增加，進一步帶動供應商在穩定交貨能力、售後服務及技術支援等非價格因素的競爭。一般來說，在高精度設備需求提升的情況下，客戶對設備供應商的交期可靠性與長期服務能力日益重視，價格則不再是唯一的決策依據。

需求驅動產業升級

工具機產業屬於資本財製造業，其產品不屬一般消費性用途，而主要滿足終端產業在設備投資與產能擴張中的需求。近年全球工具機市場經歷了景氣波動，包括庫存調整、訂單需求低迷與價格競爭等壓力，使得業者在短期內面臨接單與產能調整上的挑戰。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2389期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

關鍵字： 先探投資週刊

