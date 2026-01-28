ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台北新屋交易哪裡最熱？　大同區新屋交易近三成居冠

▲▼ 永慶 。（圖／永慶）

圖、文／永慶房屋

內政部不動產交易平台房屋稅籍住宅類平均屋齡顯示，2025年第三季台北市住宅平均屋齡為39年，屋齡超過40年占比更達到57.07%，將近六成。至於不同屋齡住宅交易情形，永慶房產集團統計台北市12行政區不同屋齡區間的交易占比，其中萬華區、士林區、大安區與松山區，屋齡超過40年住宅交易占比就超過50%。

萬華老屋交易最盛占比達56%
萬華區2025年住宅交易，屋齡超過40年占比高達56%全市最高，士林區占比53.6%排名第二，大安區與松山區占比分別為52.3%與50.5%，屋齡40年以上老屋交易占比皆超過一半。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，台北市萬華區、士林區、大安區與松山區都是台北市開發較早的區域，可建築土地稀缺，新屋供給相對緩慢，因此老屋、公寓量體較大。然而老屋、公寓周邊通常生活機能發展完善，加上老屋的房價優勢，讓屋齡40年以上住宅成為該地區的交易大宗。
相對於開發較早的區域，文山區及內湖區屋齡20至40年的住宅交易占比較高，交易占比分別為34.5%與34.9%。陳金萍分析，屋齡20至40年的住宅，通常在公設比、空間運用與價格穩定性上，往往最符合當前家庭生活與換屋族的需求，因此吸引文山區、內湖區追求實際使用空間或家庭需求的購屋族群。

門戶計畫十年有成　帶動大同、南港新屋交易
台北市大同區及南港區2025年屋齡小於10年的住宅交易占比近三成，分別為29.5%與29.1%，是台北市住宅新屋與新古屋交易動能強勁的行政區。陳金萍說明，大同區雖是台北市開發較早的地區之一，但近年在西區門戶計畫帶動下，翻轉力道強勁，都市更新與危老改建密集，使得新建案常年穩定釋出，加上大同區位於台北市外圍，房價較核心地區實惠一些，吸引不少台北市購屋客群，也讓屋齡10年以下住宅交易占比提高。

陳金萍補充，南港區從1990年代開始，在南港軟體園區與南港經貿園區的開發帶動，以及2015年起東區門戶計畫配合，中信金融園區、北部流行音樂中心、南港LaLaport、CITYLINK等重大開發案陸續啟動與完工，南港從台北市的工業區轉型為兼具經貿、會展、文創的重心。而南港區2025年屋齡10年以下、屋齡10至20年的住宅交易占比分別為29.1%及25.9%，屋齡20年以下的住宅交易合計55%，交易標的也多是在南港區產業轉型這段期間所建築完成，而屋齡20年內的住宅也成為2025年南港住宅交易的主力。

表、2025年台北市行政區購屋屋齡占比

▲▼ 永慶 。（圖／永慶）

資料來源：實價登錄資料；永慶房產集團研究發展中心彙整。
篩選條件：
1.交易標的為房地(土地+建物)、房地(土地+建物)+車位。
2.建物型態：公寓、華廈、套房、電梯大樓。
3.屋齡：排除屋齡空白之交易資料。
4.排除一樓、主要用途非住家及特殊交易之交易資料。
註：
實價登錄資料日期：2025年1月至12月。

關鍵字： 永慶房市訊息永慶安心買賣屋台北房市老屋交易新屋交易屋齡分布行政區分析

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

關穎從沒坐過捷運！　有司機接送：我很節儉的（？）

推薦閱讀

聯電法說會前股價峰迴路轉　法人曝1關鍵證明「換手量」接力秀

聯電法說會前股價峰迴路轉　法人曝1關鍵證明「換手量」接力秀

聯電（2330）將於今（28）日傍晚召開法人說明會，而今日早盤股價反映ADR大漲 10.15%，股價一度上攻79.7元，創下2000年9月以來新高，惟ADR套利賣壓出籠，中場過後則翻黑，下跌0.39%，以75.9元作收，終場成交量52.5萬張，成交金額達405億元，均居上市第二大個股，分析師解讀，聯電近期放量上攻仍屬籌碼良性換手。

2026-01-28 16:13
進口快遞貨物3/1全面實施「預先委任」制　承攬業憂空運通關癱瘓

進口快遞貨物3/1全面實施「預先委任」制　承攬業憂空運通關癱瘓

關務署配合簡易申報進口快遞貨物管理，規劃自今年3月1日起，全面實施「預先委任」制度，要求進口人須於報關前完成委任程序，否則海關得依規定不受理報關(收單檢核機制)。台北市航空貨運承攬公會指出，每日上百萬件快遞貨預先委任不是不能做，而是不能在法律、系統與配套都沒準備好的情況下，直接讓整個空運通關體系冒癱瘓風險實施。

2026-01-28 17:11
台積電最後一筆灌5738張買單　104億助飆1820元天價

台積電最後一筆灌5738張買單　104億助飆1820元天價

權值股大翻揚，台積電（2330）今（28）日開高走高，正常盤最後一筆灌入5738張買單，換算最後一單交易金額高達104.43億元，一舉推升台積電股價收在1820元史上最高價，讓台積電整體市值飆47.19兆元新高。

2026-01-28 15:19
矽光子股價炒翻天！聯亞收900元漲停價　2025年每股賺4.66元

矽光子股價炒翻天！聯亞收900元漲停價　2025年每股賺4.66元

受惠矽光子與 CPO（共同封裝光學）題材，光通訊磊晶廠聯亞光電（3081）今（28日）股價開高走高，終場以漲停價900元作收，股價刷高，公司在盤後公布去年（2025年）財報每股稅後純益（EPS）4.66元，預計配發4元股利，含現金3元及1元股票。

2026-01-28 15:10
台積電授權世界先進氮化鎵製程技術　強化高效率電能轉換技術布局

台積電授權世界先進氮化鎵製程技術　強化高效率電能轉換技術布局

世界先進（5347）今日宣布已與台積電（2330）簽署高壓(650V)與低壓(80V)氮化鎵(GaN)製程技術的授權協議。此授權協議將協助世界先進加速開發並拓展新一代氮化鎵電源元件，應用於資料中心、車用電子、工業控制與能源管理等高效率電能轉換領域。

2026-01-28 14:59
ASML宣布裁員1700人！集中在荷蘭和美國　多數是領導層

ASML宣布裁員1700人！集中在荷蘭和美國　多數是領導層

全球廠商艾司摩爾（ASML）發佈財報超亮眼，訂單量較預期翻倍，不過這一家歐洲市值最大的公司在財報發布後卻宣布將裁員1700人，佔總人數的3.8%，主要集中在荷蘭和美國，而且大多是領導層。

2026-01-28 17:18
正德新加坡公司　訂造8艘多用途重吊船均已取得高毛利長約

正德新加坡公司　訂造8艘多用途重吊船均已取得高毛利長約

正德海運(2641)今(28)日發布重大訊息，說明新加坡公司在去年第三季與今年一月通過之船隊擴充計畫，共決議投資建造8艘1.74-1.75萬噸多用途重吊船，並已洽妥租家，租期5年以上，毛利率40~45％。

2026-01-28 14:35
威剛領軍記憶體族群出關！　法人點名四大動能AI超級循環正式啟動

威剛領軍記憶體族群出關！　法人點名四大動能AI超級循環正式啟動

記憶體族群過去三季上演一場驚心動魄的重生劇碼，從國際大廠減產保價、報價觸底反彈，再到 AI 浪潮帶動 HBM（高頻寬記憶體）供不應求，激勵威剛、十銓、南亞科、華邦電相關概念股狂飆列入「處置股」，隨著分盤交易限制解除，法人點名四大關鍵動能成為股價核心燃料。

2026-01-28 12:16
財政部前次長戴立寧逝世　「曾頂撞蔣經國、央行總裁」

財政部前次長戴立寧逝世　「曾頂撞蔣經國、央行總裁」

財政部前次長戴立寧逝世，享壽88歲，金融圈老戰友們皆感惋惜。與戴立寧相識超過46年的前台企銀董事長朱潤逢指出，戴立寧是個堅持理想改革、極有風骨又善待下屬的好長官。另有金融圈資深主管追憶，戴立寧過去曾為了十信案頂撞時任總統蔣經國而被拔官，也曾為了爭取外資買台股槓上當時的央行總裁。

2026-01-28 12:40
SK海力士穩坐輝達高階記憶體最大供應商　外媒曝搶下7成供貨量　

SK海力士穩坐輝達高階記憶體最大供應商　外媒曝搶下7成供貨量　

南韓半導體大廠SK海力士在新一代高頻寬記憶體（HBM4）市場再度取得領先。據韓媒韓聯社報導引述南韓半導體業界最新消息指出，SK海力士已拿下英偉達今年第六代HBM4供貨量逾三分之二的訂單，市佔比接近七成，市場看好其在HBM4世代持續穩居龍頭地位。

2026-01-28 12:21

讀者迴響

熱門新聞

快訊／4檔「抓去關」新名單　電源、防疫、低軌衛星概念股全上榜

一票人定期定額「0050」　買1張就贏38％股東

台積電最後一筆灌5738張買單　104億助飆1820元天價

立百病毒列法定傳染病　恆大、毛寶8檔防疫股刷漲停

台積電漲15元飆1795天價　指數漲264點飆32582新高

40歲陽光未婚男「振興花蓮」砸2000元買彩券　抱走6.92億頭獎

川普喊「很棒」引爆非美貨幣狂衝　日圓驚見152字頭

momo花474元買行李套中百萬　身分曝

聯電法說會前股價峰迴路轉　法人曝1關鍵證明「換手量」接力秀

快訊／液晶顯示器小飆股「抓去關」　瑞軒明起處置到2／10

記憶體3檔漲停　旺宏法說會釋「虧損收斂」類股狂歡

SpaceX掛牌挑戰最大IPO　引爆低軌衛星熱

70歲伯想賣20張台積電換3500萬　財經作家挺

台積電收天價1820元　台股飆485點至32803破紀錄

財政部前次長戴立寧逝世　「曾頂撞蔣經國、央行總裁」

海岬型船日租單日上漲5395美元、漲幅22.42%　創15年來首季最佳紀錄

退休金夠花一輩子嗎？2026必學5大存錢心法

刮刮樂大獎3連發　咬錢蟾蜍、貴賓狗伸爪、夢到燕子築巢全中百萬

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的
政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366