聯邦快遞蟬聯《財富》雜誌最受讚賞物流企業榜首　連26年穩居前20

▲聯邦快遞蟬聯《財富》雜誌「全球最受讚賞公司」物流企業榜首。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

聯邦快遞入選《財富》雜誌最新「全球最受讚賞公司」年度榜單中的第18名，排名較去年上升兩位。這是聯邦快遞連續第26年穩居該權威榜單前20名，並蟬聯榜單中排名最高的物流企業。

聯邦快遞集團總裁兼首席執行官芮思博(Raj Subramaniam)表示：「我們的團隊成員每天都堅定實踐紫色承諾，致力於讓客戶的每一次聯邦快遞體驗都無與倫比。這項榮譽證明了我們的團隊讓聯邦快遞脫穎而出。我由衷感謝客戶的信任，並為團隊致力於為每個人打造更智慧的供應鏈而感到自豪。」

該調查涵蓋九項評量指標，包括投資價值、管理和產品品質、社會責任、吸引人才的能力等。

《財富》雜誌「全球最受讚賞公司」榜單是企業聲譽方面的權威標杆。該雜誌自1997年起持續致力於尋找、選拔和評定全球最受讚賞的公司，並發掘其在行業中享譽盛名的商業實踐。

本次企業聲譽調查由《財富》雜誌攜手光輝國際(Korn Ferry)合作開展。雙方首先選出了大約1500家候選公司，包括1000家營業收入排名最高的美國公司，以及《財富》世界500強資料庫中營業收入達到或超過100億美元的非美國公司。隨後，他們從每個行業中篩選出營業收入最高的公司，最終共有來自30個國家的650家公司入圍。得分最高的公司都來自於這650家公司，參與投票的高階管理人員也都來自這些企業。

為選出51個行業中最受推崇的公司，光輝國際要求高階管理人員、董事和分析師按照投資價值、管理和產品品質、社會責任、吸引人才的能力等9項標準，對其所處行業的入圍企業進行評分。上榜公司總分必須在行業調查中排名前50%。