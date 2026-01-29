黃仁勳旋風抵台　北士科總部案倒數？蔣萬安：農曆年前簽約

▲輝達執行長黃仁勳抵台。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長、有「AI教父」之稱的黃仁勳今（29）日中午搭乘專機抵達台北松山機場，展開新一波訪台行程。由於輝達海外企業總部落腳北投士林科技園區（北士科）地上權案即將進入關鍵簽約階段，外界高度關注黃仁勳是否會在此行與台北市長蔣萬安會面，甚至完成簽約。對此，蔣萬安今天受訪時也給出了答案。

黃仁勳此行行程緊湊，明（30）日將出席輝達台灣公司尾牙，隨後拜會台積電創辦人張忠謀、董事長魏哲家，並與多位AI供應鏈重量級高層共進被外界稱為「兆元宴」的產業餐敘。面對媒體追問是否會與蔣萬安碰面或簽約，黃仁勳延續一貫幽默作風，笑著反問，「確定嗎？我會去嗎？什麼時候呢？」並未正面證實相關行程。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

蔣萬安鬆口：程序都準備好了

台北市長蔣萬安今出席2026台北燈節宣傳記者會前受訪表示，市府持續與輝達保持聯繫，但是否能會面仍「主要要看黃仁勳這段期間的行程安排」。至於北士科地上權契約的簽約時程，蔣萬安強調，相關行政與法制作業皆已完成，「預計會在農曆年前完成簽約」，確保案件如期推進。

事實上，蔣萬安日前已透露，曾親自致函邀請黃仁勳在出席尾牙之餘撥空會面，並說明北士科總部案進度，甚至規畫帶他走訪基地周邊、參拜土地公廟、品嘗士林夜市小吃，讓這場可能的「雙強會」備受期待。

設計圖更漂亮 總部案再添想像

雖然未鬆口是否簽約，黃仁勳談及輝達台灣總部規畫時卻語帶玄機，直言總部「設計圖非常漂亮」，並透露最終版本比先前更好。相關說法也被外界解讀為，輝達總部案恐已不僅止於選址階段，而是逐步進入實質規畫，是否在此次訪台期間拍板，仍有待後續觀察。