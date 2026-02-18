台中市最強運！　去年各縣市威力彩、大樂透頭獎戰績一文看

▲威力彩示意照。（圖／記者許力方攝）

記者陳瑩欣／台北報導

依台灣彩券公司統計，威力彩、大樂透、今彩539等三款樂透型遊戲全年共開出417注頭獎，其中億元以上頭獎共22注。威力彩全年開出5注億元級距的頭獎，發出的頭獎總獎金高達44.4億元，114年2月24日、6月26日開出的頭獎獎金分別是20.07億元和17.38億元。大樂透全年共開出19注頭獎，其中17注獎金均超過1億元。而在各縣市開出億元大獎的比較上，台中市不論注數、金額都是各縣市之冠，堪稱「最強運」區域。

而周一到周六每天開獎的今彩539全年開出的頭獎注數多達393注，頭獎總獎金達28.6億元，相較113年的20.1億元，增加逾四成(+43%)。

以中獎級距來看，114年開出的417注頭獎中，有46注中獎金額未達500萬元；347注獎金介於500萬元至1千萬元之間；2注獎金超過1千萬元但未達1億元；20注獎金超過1億元但未達10億元；2注的單注中獎金額達到10億元（含）以上。總計114年共開出22注億元(含)以上的頭獎。

從開出地點來看，114年度的22注億元頭獎分別落在10個縣市，且將近8成（共17注）集中於六都。以開出億元獎項注數而言，台中市、桃園市各囊括5注，是114年開出最多億元獎項的縣市。

如依該22注億元頭獎的中獎金額進行統計，10個縣市中，排名全國前三名的縣市分別為台中市（31.18億元）、新北市（20.07億元）和花蓮縣（7.92億元），合計總中獎金額達59.17億元，佔全國22注億元頭獎獎金總額85.61億元的將近7成（69.1%）。