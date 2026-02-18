ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台中市最強運！　去年各縣市威力彩、大樂透頭獎戰績一文看

▲威力彩示意照。（圖／記者許力方攝）

▲威力彩示意照。（圖／記者許力方攝）

記者陳瑩欣／台北報導

依台灣彩券公司統計，威力彩、大樂透、今彩539等三款樂透型遊戲全年共開出417注頭獎，其中億元以上頭獎共22注。威力彩全年開出5注億元級距的頭獎，發出的頭獎總獎金高達44.4億元，114年2月24日、6月26日開出的頭獎獎金分別是20.07億元和17.38億元。大樂透全年共開出19注頭獎，其中17注獎金均超過1億元。而在各縣市開出億元大獎的比較上，台中市不論注數、金額都是各縣市之冠，堪稱「最強運」區域。

而周一到周六每天開獎的今彩539全年開出的頭獎注數多達393注，頭獎總獎金達28.6億元，相較113年的20.1億元，增加逾四成(+43%)。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台彩春節留稿表。（圖／AI製表）

以中獎級距來看，114年開出的417注頭獎中，有46注中獎金額未達500萬元；347注獎金介於500萬元至1千萬元之間；2注獎金超過1千萬元但未達1億元；20注獎金超過1億元但未達10億元；2注的單注中獎金額達到10億元（含）以上。總計114年共開出22注億元(含)以上的頭獎。

▲▼台彩春節留稿表。（圖／AI製表）

從開出地點來看，114年度的22注億元頭獎分別落在10個縣市，且將近8成（共17注）集中於六都。以開出億元獎項注數而言，台中市、桃園市各囊括5注，是114年開出最多億元獎項的縣市。

▲▼台彩春節留稿表。（圖／AI製表）

如依該22注億元頭獎的中獎金額進行統計，10個縣市中，排名全國前三名的縣市分別為台中市（31.18億元）、新北市（20.07億元）和花蓮縣（7.92億元），合計總中獎金額達59.17億元，佔全國22注億元頭獎獎金總額85.61億元的將近7成（69.1%）。

▲▼台彩春節留稿表。（圖／AI製表）

關鍵字： 威力彩億元大獎台中市今彩539樂透

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【給媽媽幫我收好】小黑狗拿到紅包到處炫耀　最後交給媽保管

推薦閱讀

6位同事集資派新手爸當代表　手氣超旺刮中百萬

6位同事集資派新手爸當代表　手氣超旺刮中百萬

「娶某前、生子後」財運佳，果然不是虛傳。嘉義縣大林鎮的一群公司同事，新手爸當代表，果真手氣超旺刮中百萬大獎。

2026-02-17 09:14
台彩認證！2025年億元頭獎星座運勢榜　牡羊座稱王、3星座慘掛蛋

台彩認證！2025年億元頭獎星座運勢榜　牡羊座稱王、3星座慘掛蛋

買彩券真的要看星座？台灣彩券公布114年億元頭獎中獎人星座統計，結果出現大洗牌。牡羊座以19.0%奪下年度冠軍，成為今年最旺的億元星座；反觀摩羯座、水瓶座、獅子座，今年卻「全軍覆沒」，完全沒有億元得主。

2026-02-17 03:12
10萬人朝聖求財　泡麵土地公每天送「馬上暴富」200包

10萬人朝聖求財　泡麵土地公每天送「馬上暴富」200包

南投縣中寮鄉石龍宮因信眾「拜泡麵、吃泡麵」聞名，被封為「泡麵土地公」廟，每逢農曆春節總吸引大批求財香客湧入。廟方透露，春節期間每天至少消耗1萬5000碗泡麵，現場還設置泡麵造型郵筒、土地公吃泡麵公仔等打卡點；春節連假期間，參拜人次更上看10萬人，更推出限量「招財保平安紅包」賜福香客。

2026-02-17 00:15
億元得主面相大洗牌！　2025年中獎人圓臉、雙眼皮、濃眉成標配

億元得主面相大洗牌！　2025年中獎人圓臉、雙眼皮、濃眉成標配

台灣彩券公布最新統計，114年（2025年）億元頭獎中獎人輪廓大公開！不只性別、年齡出現明顯變化，就連「面相」特徵也和去年大不相同，其中以圓型臉、雙眼皮、大眼睛最為常見，與113年以橢圓臉、小眼睛為主形成對比。

2026-02-17 00:05
2025億元彩券得主翻盤！女性、熟齡族大增　生肖馬和雞最會中

2025億元彩券得主翻盤！女性、熟齡族大增　生肖馬和雞最會中

億元頭獎不再只是男性天下！台灣彩券公布114年（2025年）億元彩券中獎人最新統計，無論性別、年齡或生肖分布都出現明顯翻轉，其中女性中獎比例大幅增加、50歲以上熟齡族成為主力，而生肖方面則由屬馬、屬雞並列最會中，成為今年最大亮點。

2026-02-18 00:22
台中市最強運！　去年各縣市威力彩、大樂透頭獎戰績一文看

台中市最強運！　去年各縣市威力彩、大樂透頭獎戰績一文看

依台灣彩券公司統計，威力彩、大樂透、今彩539等三款樂透型遊戲全年共開出417注頭獎，其中億元以上頭獎共22注。威力彩全年開出5注億元級距的頭獎，發出的頭獎總獎金高達44.4億元，114年2月24日、6月26日開出的頭獎獎金分別是20.07億元和17.38億元。大樂透全年共開出19注頭獎，其中17注獎金均超過1億元。而在各縣市開出億元大獎的比較上，台中市不論注數、金額都是各縣市之冠，堪稱「最強運」區域。

2026-02-18 00:03
靠「3D列印」3個月營收衝千萬　18歲男做「爆紅保冰套」賣翻

靠「3D列印」3個月營收衝千萬　18歲男做「爆紅保冰套」賣翻

美國紐約一名剛從高中畢業、年僅 18 歲的 Michael Satterlee，利用家裡閒置的 3D 列印機，成功打造出在美國社群瘋狂的保冰套品牌「Cruise Cup」。其中旗艦產品「Beerzooka」，以其酷趣味「彈殼式」自動彈出機制，在 Instagram、X 等社群一夕暴紅，短短 3 個月內，單月營收衝破 31.5 萬美元（約新台幣 988.7 萬元）。

2026-02-17 22:05
高港今年貨櫃裝卸量因萬海與長榮大幅增長　總裝卸量估增50萬箱

高港今年貨櫃裝卸量因萬海與長榮大幅增長　總裝卸量估增50萬箱

高雄港貨櫃裝卸量去年降為888.6萬箱(20呎櫃)，較2024年的922.8萬箱減少3.17%，今年萬海在第5貨櫃中心3座專用碼頭陸續完成改建，估計約增加20萬箱櫃量，長榮的第7貨櫃中心全部完工啟用，估計約增加25萬箱櫃量，陽明旗下鴻明裝卸公司70號碼頭完成改建，以及港方祭出的轉口櫃獎勵措施約增5萬箱櫃量，合計共增約50萬箱櫃量，年增幅約5.63%

2026-02-17 15:55
自認很普通、不夠厲害？　不專精也能發展副業賺錢

自認很普通、不夠厲害？　不專精也能發展副業賺錢

假設有個人在剛成為上班族時，被分配到業務部，經過一番努力，終於在數年後成為稱職的業務員，而在此之前，他的業績與同期入職的同事相比，一直是敬陪末座。我認為，這種類型的人，反而特別適合從事像銷售培訓、輔導這類型的副業。「不，我比同期同事的業務能力差，才經歷這麼多苦頭，所以肯定不該發展與銷售相關的斜槓。一開始銷售成績就很好的同事，應該更適合吧？」這樣的想法，其實是錯誤的。

2026-02-17 13:15
沾彩券行開出大獎喜氣　苗栗上班族刮中100萬

沾彩券行開出大獎喜氣　苗栗上班族刮中100萬

台彩今（17日）指出，苗栗一位上班族趁彩券行前一天才開出今彩539加碼頭獎時趕忙沾喜氣，竟也刮出100萬元。

2026-02-17 12:06

讀者迴響

熱門新聞

大樂透1億元頭獎一注獨得！獎落高雄

台彩破億元「頭獎地圖」！台中橫掃31億奪冠

靠「3D列印」3個月營收衝千萬　18歲男做「爆紅保冰套」賣翻

「台灣首富」換人了！　郭台銘些微差距暫居第二

即／大樂透春節加碼　初一開獎

台中市最強運！　去年各縣市威力彩、大樂透頭獎戰績一文看

2025億元彩券得主翻盤！女性、熟齡族大增　生肖馬和雞最會中

台股封關衝高別慌！詹璇依：台積電20年翻16倍

黃鐙輝賣台積電買房被笑　財經作家點破投資真相

鴻海男抽中1000萬　會計師試算「實拿金額」

幫小孩無腦存股18年　「只存不出」報酬率近160%

獨／合庫「存款變遺產」5員工道歉了！當事人未收禮已原諒

母子檔挑戰台南彩券一條街　連刮6家幸運刮中100萬元

台彩認證！2025年億元頭獎星座運勢榜　牡羊座稱王、3星座慘掛蛋

今彩539頭獎開出2注！2人幸運成為千萬富翁

大樂透1.2億頭獎一注獨得！獎落雲林

台股金蛇年亮麗封關　林修銘示警平常心

高港今年貨櫃裝卸量因萬海與長榮大幅增長　總裝卸量估增50萬箱

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
鄭麗文法鼓山祈福

鄭麗文法鼓山祈福
陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

插頭香險滑天公爐！高雄國中生刮輸2000元拼翻本　換球鞋暴衝奪冠

插頭香險滑天公爐！高雄國中生刮輸2000元拼翻本　換球鞋暴衝奪冠

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366