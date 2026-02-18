2025億元彩券得主翻盤！女性、熟齡族大增　生肖馬和雞最會中

▲台彩投注站示意照。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

億元頭獎不再只是男性天下！台灣彩券公布114年（2025年）億元彩券中獎人最新統計，無論性別、年齡或生肖分布都出現明顯翻轉，其中女性中獎比例大幅增加、50歲以上熟齡族成為主力，而生肖方面則由屬馬、屬雞並列最會中，成為今年最大亮點。

根據台彩統計，114年截至目前為止，共有21名億元中獎人完成領獎，其中男性占57.1%、女性占42.9%。相較113年女性僅占6.9%，今年女性中獎比例可說是「大跳升」，也顛覆過往億元得主以男性為主的刻板印象。

熟齡族出線 50歲以上占逾7成

從年齡結構來看，今年億元中獎人明顯集中在中高齡族群，50至59歲、60至69歲各占28.6%，再加上70歲以上的14.3%，50歲以上合計高達71.4%。相較113年50歲以上僅占55.1%，熟齡族今年成為名副其實的「億元主力」。

台彩分析，熟齡族群經濟相對穩定、投注金額與頻率較具彈性，可能是中獎比例提高的原因之一。

生肖馬、雞最旺 屬馬連兩年稱王

若從生肖觀察，114年億元中獎人以屬馬、屬雞各占19.0%並列最多。其中，屬馬不僅今年再度奪冠，更是連續兩年成為億元中獎最多的生肖，穩坐「最旺生肖」寶座；屬雞則較去年明顯成長，一舉衝上榜首行列。

此外，屬蛇（14.3%）、屬鼠、屬羊、屬狗（各9.5%）也都有亮眼表現，反觀去年仍有表現的屬虎、屬猴，今年則未出現億元得主，生肖運勢呈現明顯洗牌。

台彩提醒，所有統計資料皆來自中獎人領獎時填寫的匿名問卷，僅為趨勢觀察，並非中獎保證，呼籲民眾理性投注、量力而為。