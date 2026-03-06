台股震不停　外資連6賣回補面板雙虎、調節富邦金

▲面板雙虎居今日外資買超前兩名個股。（圖／ETtoday資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
中東局勢帶動國際油價上漲，潛在通膨壓力升高，國際股市震盪，今（6）日台股多空拉鋸，小跌73.4點，以33599.54點作收，而外資連六賣，調節金額降至352.36億元，三大法人今日合計賣超292.64億元，主要回補群創（3481）、友達（2409）面板雙虎，調節富邦金（2881）等四檔金融股。
中東地緣政治風險升高，國際資金開始調節漲多風險性資產部位，台股經歷驚濤駭浪一周，前半周急挫，昨（6）日迎來844點反彈，而今日開低一度試圖拉高到33829點，市場觀望心態濃厚，買盤後繼無力，今日終場下跌73.4點或跌幅0.21%，以33599.54點作收，成交量更進一步萎縮到6323.65億元。
根據證交所資料顯示，外資依然站在賣方，賣超金額約352.36億元，連六賣累計賣超金額3276億元；投信買超67.2億元；自營商賣超7.48億元，其中自行買賣部分買超23.72億元，避險方面賣超31.21億元，三大法人今日合計賣超292.64億元。
今日外資大舉回補面板雙虎，分別買超群創（3481）12萬1849張、友達（2409）3萬6617張，分居買超前二名個股，買超第三～五名個股、張數分別為中石化（1314）2萬4495張、台塑化（6505）1萬7622張、兆赫（2485）1萬4792張
買超第六～十名個股、張數，分別為中鋼（2002）1萬2528張、力積電（6770）9338張、第一金（2892）9098張、國喬（1312）7243張、凱基金（2883）6993張。
今日外資賣超前十名個股，金融就占了四檔，分別第一名富邦金（2881）2萬4553張、第五名台新新光金（2887）1萬3940張、第八名中信金（2891）9697張、第十名玉山金（2884）7353張，權王台積電（2330）則為外資賣超第七名個股，賣超張數1萬927張。
外資賣超第二～四個股、張數分別旺宏（2337）1萬5705張、華航（2610）1萬4358張、元晶（6443）1萬4315張；賣超第六、九名個股、張數分別為新興（2605）1萬2714張、南亞（1303）9680張。
