台股盤中飆漲1446點史上第3大　11檔千金股觸漲停

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）
記者陳瑩欣／台北報導
美以伊開戰利空鈍化，台股今（11）日上演大復活，加權指數盤中飆漲1446.79點刷史上盤中第3大漲點，11檔高價千金股盤中觸及漲停，多頭士氣大振。
高價股中川湖（2059）、世芯-KY（3661）、奇鋐（3017）、致茂（2360）、旺矽（6223）、力旺（3529）、印能科技（7734）、竑騰（7751）、昇達科（3491）、雍智科技（6683）、雙鴻（3324）皆漲停，而在雍智科技、雙鴻、竹陞（6739）成為千金俱樂部新成員下，台股迎來37千金。
另高價權值股台積電（2330）盤中漲100元至1950元，上漲金額亦寫下個股飆漲第2大紀錄。
股王信驊（5274）挾2月業績利多今日盤中飆至10250元，漲幅近9%，以昨（10）日收盤價9430元進場買1張估算，抱到今日最高價現賺82萬元。
信驊成功收購博通旗下BMC事業群後，全球市占率已穩居70%，在AI需求強勁下，前波股價一度來到10275元新高，不過受到中東情勢緊張影響股價回檔失守9000元大關，隨著2月營收達10.11億元，月增12.3%、年增65.9%，刷新單月歷史紀錄，今日再度重振多頭氣勢，股價走揚。
讀者迴響