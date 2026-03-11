ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台股盤中飆漲1446點史上第3大　11檔千金股觸漲停

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美以伊開戰利空鈍化，台股今（11）日上演大復活，加權指數盤中飆漲1446.79點刷史上盤中第3大漲點，11檔高價千金股盤中觸及漲停，多頭士氣大振。

高價股中川湖（2059）、世芯-KY（3661）、奇鋐（3017）、致茂（2360）、旺矽（6223）、力旺（3529）、印能科技（7734）、竑騰（7751）、昇達科（3491）、雍智科技（6683）、雙鴻（3324）皆漲停，而在雍智科技、雙鴻、竹陞（6739）成為千金俱樂部新成員下，台股迎來37千金。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另高價權值股台積電（2330）盤中漲100元至1950元，上漲金額亦寫下個股飆漲第2大紀錄。

股王信驊（5274）挾2月業績利多今日盤中飆至10250元，漲幅近9%，以昨（10）日收盤價9430元進場買1張估算，抱到今日最高價現賺82萬元。

信驊成功收購博通旗下BMC事業群後，全球市占率已穩居70%，在AI需求強勁下，前波股價一度來到10275元新高，不過受到中東情勢緊張影響股價回檔失守9000元大關，隨著2月營收達10.11億元，月增12.3%、年增65.9%，刷新單月歷史紀錄，今日再度重振多頭氣勢，股價走揚。

關鍵字： 台股千金股台積電信驊股市漲幅

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【澳洲三寶】大貨車也敢逼 學長直接撞下去看他屁股開花

推薦閱讀

台股史上第2大！飆漲1342點收復3萬4　台積電漲90元收1940

台股史上第2大！飆漲1342點收復3萬4　台積電漲90元收1940

台股今（11日）開高走高，加權指數終場大漲1342.32點，為史上第2大漲停，指數以34114.19點作收，漲幅4.1％，成交量6706.68億元。

2026-03-11 13:35
00922年化配息率衝13%！今起暫停初級市場申購　「小心買貴了」

00922年化配息率衝13%！今起暫停初級市場申購　「小心買貴了」

受國際政經局勢變動影響，全球市場情緒近期劇烈波動，台股暴漲暴跌，市場對於市值型ETF逢回承接意願強烈，其中預計下周除息國泰台灣領袖50（00922）換算年化配息率飆13%，吸引市場買氣搶進，惟國泰投信公告，00922自今（11日起）至除息前暫停受理本基金初級市場申購申請，料有機會出現溢價幅度較高情形，呼籲投資人審視投資風險。

2026-03-11 12:23
台股盤中飆漲1446點史上第3大　11檔千金股觸漲停

台股盤中飆漲1446點史上第3大　11檔千金股觸漲停

美以伊開戰利空鈍化，台股今（11）日上演大復活，加權指數盤中飆漲1446.79點刷史上盤中第3大漲點，11檔高價千金股盤中觸及漲停，多頭士氣大振。

2026-03-11 12:41
三星大罷工！台廠記憶體滿血復活7檔亮燈　南亞科、旺宏攻漲停

三星大罷工！台廠記憶體滿血復活7檔亮燈　南亞科、旺宏攻漲停

三星（Samsung）勞資談判破裂，恐爆發歷來規模最大罷工行動，這也讓記憶體供應更為吃緊，進而推動價格走揚，南亞科（2408）連續第二天強彈，上攻254元漲停價位，旺宏受到激勵，直奔99.7元漲停價位，模組相關品安（8088）、廣穎（4973）、青雲（5386），記憶體IC設計晶豪科（3006），以及工控記憶體模組廠宜鼎（5289）都高掛漲停板。

2026-03-11 10:16
輝達GTC下周登場！聯亞領軍刷新高　3檔光通訊高掛漲停

輝達GTC下周登場！聯亞領軍刷新高　3檔光通訊高掛漲停

輝達年度科技盛會GTC大會將於3月16日登場，市場預期將發表專為AI推論優化的LPU（推論處理單元）與新一代CPO（共封裝光學模組），這也為光通訊反彈添柴火，「千金股」聯亞（3081）領軍勁揚逾8%多，刷1610元歷史新高，波若威（3163）、光環（3234）、訊芯-KY（6451）三檔高掛漲停，眾達-KY（4977）、全新（2455）、華星光（4979）、光聖（6442）、聯鈞（3450）、上詮（3363）等個股漲幅逾半根停板。

2026-03-11 11:24
台股盤中漲1178點史上第4大　4檔主動式ETF漲幅逾4%

台股盤中漲1178點史上第4大　4檔主動式ETF漲幅逾4%

美以伊開戰利空鈍化，台股今（11）日盤中飆漲1178點，改寫史上盤中第4大漲點，包括主動統一台股增長（00981A）、主動群益台灣強棒（00982A）等主動式台股ETF漲幅皆在4%以上，主動復華未來50（00991A）、主動群益科技創新（00992A）漲逾半根，行情看俏。

2026-03-11 10:57
鴻勁法說前夕獲美系外資按讚漲逾6%　目標價上看5000元

鴻勁法說前夕獲美系外資按讚漲逾6%　目標價上看5000元

高價股鴻勁（7769）法說會前夕獲美系外資看好成長前景，新出爐法人報告中重申「買進」評等，目標價上看5000元。

2026-03-11 11:24
三星電子大罷工投票3／18揭曉！　半導體、記憶體產線全受衝擊

三星電子大罷工投票3／18揭曉！　半導體、記憶體產線全受衝擊

南韓科技巨頭三星可能面臨新一輪勞資衝突。由於薪資談判破局，旗下三大工會正準備啟動罷工程序，若投票通過，最快可能在5月下旬發動全面罷工，屆時恐對三星的半導體與製造業務造成衝擊，也為公司營運再添不確定性。

2026-03-11 11:01
華碩賺近6個股本！還股價公道漲停　今年AI伺服器營收拚倍增

華碩賺近6個股本！還股價公道漲停　今年AI伺服器營收拚倍增

NB大廠華碩（2357）受惠AI伺服器業務呈現倍數強勁成長，去年（2025年）大賺近6個股本，本益比偏低，股價今（11日）跳空開高，早盤交易約1小時候，股價直攻漲停，高掛委買單逾600張，公司昨（10日）法說也對AI伺服器今年展望佳，營收有望拚倍增。

2026-03-11 10:51
63萬人還沒領！普發1萬4／30到期　本月底出生嬰兒也適用

63萬人還沒領！普發1萬4／30到期　本月底出生嬰兒也適用

普發1萬將在4月30日發放到期，統計至今（11）日上午9點，共有2293萬2295人完成領取手續，估計還有約63萬人沒有領錢，財政部指出，3月底前出生的新生兒也在這波普發1萬元的適用名單中，呼籲家長們多多注意。

2026-03-11 09:46

讀者迴響

熱門新聞

無腦買0050「真的穩賺嗎？」　網曝1關鍵

群創71萬股民注意！紀念品送「時尚輕巧隨手杯」　3／25前要上車

月配ETF大師兄火力全開！

台股盤中飆漲1446點史上第3大　11檔千金股觸漲停

快訊／群創南科廠賣南茂獲利6.6億元　還有1廠房待售

即／一注翻身！大樂透1億頭獎落苗栗竹南

三星大罷工！台廠記憶體滿血復活7檔亮燈　南亞科、旺宏攻漲停

股票小白手滑買進「一張0050」　前輩全笑了

台股史上第2大！飆漲1342點收復3萬4　台積電漲90元收1940

台股盤中漲1178點史上第4大　4檔主動式ETF漲幅逾4%

今最後1天！1張千萬、8張百萬發票沒人領　消費地點曝

台積電漲40元至1890　台股漲610點收復3萬3

新興2月營收年增87.46%、月增9.74%　3月因油輪天價估再攀高

群創爆130萬張天量破台股紀錄　法說會前多空交戰

台灣虎航股東看過來！　25日前持有「1股」就送800元回饋金

PCB材料股大反攻！銅箔基板台光電領軍　4檔亮燈漲停

伊朗戰爭以來船用燃油倍數上漲　川普喊停戰回落可能性提高

25檔股東會紀念品開獎！東和鋼、世紀鋼走實用風　132萬人等中鋼

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗
澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366