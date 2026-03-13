ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台股震不停！外資提款580億元　大賣群創27.4萬張

▲▼群創董事長洪進揚。（圖／記者高兆麟攝）

▲群創董事長洪進揚。（圖／記者高兆麟攝）

記者巫彩蓮／台北報導

國際油價上沖下洗，全球股市隨之震盪，今（13）日台股收跌，而外資站在賣方，大舉提款580.17億元，面板雙虎群創（3481）、友達（2409）成為外資賣超前兩大個股，分別賣超27.4萬張、5.9萬張，記憶體旺宏（2337）為外資買超第一大個股，加碼張數3.4萬張。

受到昨（12）日美股下跌的拖累，台股開低一度大跌500多點，最低來到33013點，股王信驊（5274）盤中創下10895元新高，穩住高價股氣勢，記憶體、IC載板等族群反攻，跌幅得以收斂。

終場下跌181.54點或跌幅0.54%，以33400.32點，成交金額為7263億元，根據證交所統計資料顯示，外資賣超580.17億元，連兩賣合計，賣超1291億元；投信則轉買，買超0.13億元、自營商賣超92.81億元，其中自行買賣部分賣超7.54億元，避險方面賣超85.26億元，三大法人合計賣超 672.85 億元。

群創開完法人說明會，外資並不埋單，群創、友達兩檔面板股成為外資調節第一、二名個股，賣超張數27.4萬張、5.9萬張，賣超第三～五個股、張數分別中石化（1314）2萬9209張、中鋼（2002）2萬5342張、聯電（2303）2萬5324張。

外資賣超第六～十個股、張數，分別華航（2610）2萬1896張、台企銀（2834）1萬9046張、遠東新（1402）1萬7868張、華邦電（2344）1萬7436張，以及彩晶（6116）1萬5746張。

旺宏居今日外資買超第一名個股，買超張數3萬4432張，買超第二～五個股、張數為南亞（1303）2萬7421張、定穎投控（3715）1萬3157張、新纖（1409）9053張、華新（1605）7184張。

外資買超第六～十名個股、張數分別第一金（2892）6433張、鼎元（2426）5793張、景碩（3189）5494張、欣興（3037）4854張，以及玉山金（2884）4770張。

