快訊／2檔下周起處置「抓去關」 千金股入列

證交所、櫃買中心今（13日）公告2檔從下周一（16日）起列入處置新名單，包括上市的光電廠鼎元（2426）和上櫃的半導體測試介面廠雍智科技（6683），處置時間從下周一（16日）起至27日。

台股震不停！外資提款580億元 大賣群創27.4萬張

國際油價上沖下洗，全球股市隨之震盪，今（13）日台股收跌，而外資站在賣方，大舉提款580.17億元，面板雙虎群創（3481）、友達（2409）成為外資賣超前兩大個股，分別賣超27.4萬張、5.9萬張，記憶體旺宏（2337）為外資買超第一大個股，加碼張數3.4萬張。

聯電股東會禮品史努比保溫杯曝光！ 兄弟「歐拉夫」也登場

股東人數高達74.6萬人的晶圓代工大廠聯電（2303）今年股東會禮品本尊曝光了！聯電今年股東會的紀念品將不是過去幾年的貓貓蟲咖波相關周邊，今年將改送超夯的史努比保溫瓶，預料又將引爆另一波搶領風潮。

SCFI波灣線運價大漲4成 惟船公司都已停收、少數經陸運轉進

上海航運交易所今(13)日下午公布的貨櫃運價指數(SCFI)上漲14.85%，指數達1710.35點，其中波斯灣線運價大漲40.30%，但實際上絕大多數船公司因伊朗戰爭已停收波灣貨載。歐洲籍船公司高階指出，已在途中的貨多數選擇卸在印度，託運人可以選擇從印度運往荷莫茲海峽外的Khor Fakkan、Fujairah兩港，再經陸運進阿拉伯聯合大公國主要城市。

日圓逼近160創今年低點 外媒：戰爭未止政府干預門檻退至162

美伊戰爭，市場避險情緒升高，美元走強，今（13日）亞洲盤日圓兌美元下跌0.18%，來到159.68，不僅是今年低點，更創2024年7月以来最低水位；不過外媒指出，儘管中東衝突將日圓推回至關鍵的160關卡，逼近觸發日本央行干預的防線，但此時時日本干預外匯市場的空間可能比過去要小。

王品營收創新高 董座陳正輝宣佈「豪發1500萬紅包」

王品集團（2727）董事長陳正輝今日宣布，發放1500萬元「特別獎金」，更寫信感謝同仁犧牲假期、堅守崗位，為顧客帶來美好的服務與用餐體驗。除了共享營運成果，更對全體同仁表達誠摯的感謝。

富邦00662擬「1拆5」分割 每張入手價降至2萬元

富邦投信宣布規模690億、最大的海外股票ETF—富邦NASDAQ-100 ETF（00662）將於4月30日召開受益人會議，決議是否啟動基金分割，以進一步降低投資門檻並吸引更多投資人參與，若分割案順利通過，將以受益人會議通過當日的基金淨值為基準，採回到發行價20元以上之最大整數倍作為分割倍數。依目前價格推估，分割完成後每張投資金額約降至2萬元左右，除可大幅降低投資人進場門檻外，也有助提升市場流動性。

長榮海運去年每股賺31.68元 董事會決議每股配息16元

長榮海運(2603)於13日董事會通過114年年度財務報告，全年合併營收3,790.69億元，年減18.23 %，歸屬母公司稅後淨利為685.81億元，年減50.82 %，每股盈餘(EPS)為31.68元。

無畏台股強震 11檔主動式ETF單周漲幅打敗台股大盤

中東地緣政治風險升高，台股劇烈波動，根據Cmoney統計，11檔主動式台股ETF單周漲幅皆勝大盤，當中主動群益科技創新（00992A）、主動台新優勢成長（00987A）漲幅逾4%，表現最佳，主動統一台股增長（00981A）、主動第一金台股優（00994A）、主動中信台灣卓越（00995A）等三檔漲幅也有3%，市場法人表示，在政策風向與資金輪動快速變遷的環境中，台股布局更須保持主動調整持股的靈活度，彈性操作，因此建議可以主動式台股ETF介入台股。

面板雙雄多空激戰！群創爆量續衝百萬張 重挫跌停買盤搶進

群創（3481）在經昨（12日）法人說明會後，股價今（13日）續激情演出，多空交戰，早盤一度摜壓到29.7元跌停價位，不乏搶短買盤介入，一度拉回到30元以上，惟賣壓沈重，30元失守，到11點30分左右成交量再破百萬張，居台股成交王，而友達（2409）則是盤下16元五日線震盪整理。