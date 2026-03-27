聯發科五度蟬聯「全球百大創新」！3年砸3000億研發　推AI新動能

▲聯發科。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

台灣IC設計龍頭聯發科技創新實力再獲國際肯定，27日宣布五度入選LexisNexis「全球百大創新企業」。自2022年該獎項設立以來年年上榜，今年更寫下連續入榜紀錄，展現長期深耕技術與專利布局的成果。

聯發科指出，近三年已投入超過新台幣3000億元於研發，持續推動先進半導體技術，並打造從邊緣裝置延伸至雲端運算的完整解決方案。在生成式AI、通訊與高效能運算需求快速成長下，公司持續擴大技術布局，鞏固全球市場競爭力。

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ISSCC連23年破百篇論文 研發實力接軌國際

在技術成果方面，聯發科2025年已有多篇論文入選半導體、人工智慧與通訊領域的頂尖國際會議，持續與全球研發前沿接軌。特別的是，公司為台灣業界唯一連續23年於ISSCC（國際固態電路會議）累計每年都有超過百篇論文入選的企業，展現深厚技術底蘊。

除了對外成果亮眼，聯發科在內部也建立創新激勵制度，包括設立研發金獎與特殊貢獻獎，鼓勵員工持續投入技術突破，同時積極參與國際技術標準制定，與產業及學研機構合作交流，強化專利與標準影響力。

面對半導體技術快速迭代，聯發科強調，創新是一場持續累積的過程，未來將持續加大研發投資與生態系合作，擴展AI、車用與資料中心等新興領域布局，以創新驅動下一階段成長動能。