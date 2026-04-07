蘇澳港旅客中心景觀工程　打造海洋風觀光新地標、形塑觀光聚落

▲蘇澳港旅客中心周邊景觀工程完工後模擬圖。（圖／基隆港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

蘇澳港旅客中心已於113年6月完工啟用，為進一步提升港區整體服務品質並配合後續二樓招商作業，台灣港務公司基隆分公司投入約新台幣2236萬元，推動「蘇澳港旅客中心周邊景觀工程」，形塑完整觀光聚落，預計於今年6月中旬完工。

該工程以周邊環境優化及新舊空間整合為核心，並同步調整港區管制動線，透過完善之動線規劃與景觀設計，強化港區整體機能與視覺品質，提升商港資源整合效益，為地方注入嶄新風貌。

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在景觀設計方面，融合在地文化與海洋意象，延續港區歷史記憶，特別保留原11號倉庫鋼構骨架，將既有構件活化再利用並轉化為具象徵意義之景觀藝術框架，展現永續循環再生理念；另鋪面廣場設計呼應旅客中心「鯖魚」意象，以不規則線條呈現「黑潮」流動意境，形塑整體空間視覺一致性與特色。

▲蘇澳港周邊特色景點。（圖／基隆港務分公司）

在施工執行上，該分公司落實永續發展政策，全面導入綠色環保措施，包括優先採用具綠建材或環保標章之材料、設置節能LED景觀照明，以及採行土方現地平衡原則以降低碳排放；並透過適地適種之植栽配置，營造低維護且具生態友善之綠美化環境。

基隆分公司表示，該工程完工後，除可提供更優質之旅客服務空間外，未來亦將串聯地方政府規劃之轉運站、南方澳漁村文化及豆腐岬觀光遊憩廊帶，形塑完整觀光聚落，促進海陸運輸人流匯集，帶動周邊觀光發展與投資進駐，持續朝向水岸觀光遊憩港口之目標邁進，提升地方整體經濟效益。