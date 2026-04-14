ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

基龍米克斯預計5月創新板上市　布局精準醫療與寵物檢測搶商機

▲▼基龍米克斯董事長周孟賢。（圖／記者高兆麟攝）

▲基龍米克斯董事長周孟賢。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

基因定序大廠基龍米克斯（4195）將於明（15）日舉辦上市前業績發表會，並預計5月上旬掛牌創新板上市。基米是台灣最大的商業基因體定序公司，成立於2001年，由師承兩次諾貝爾化學獎得主Fred Sanger的前中研院水稻基因體中心主持人周德源教授、與現任董事長周孟賢父子共同創辦。周德源帶領的中研院團隊曾代表台灣參與國際水稻基因解碼計畫，率先完成水稻第五對染色體的基因序列分析，並將台灣國旗成功掛在水稻第五對染色體上，在國際上享有極高的學術地位。

周孟賢表示，基米的核心技術源自DNA定序領域，深耕逾25年來不僅擁有全台最大的基因體及多體學實驗室，提供齊全的定序技術平台與高通量分析能力，為客戶提供一站式的全方位解決方案，在疫情期間除支援國內的基因檢測需求外，更積極升級轉型，率先建置台灣第一座符合 PIC/S GMP 規範的核酸與胜肽合成廠，目前已成功開發核酸疫苗佐劑的克級生產製程，以及提供高品質的短鏈核酸藥物API，打造整合基因研究、開發與製造的CRDMO服務模式，填補國內生技原料缺口，完善台灣疫苗、核酸藥物與細胞治療產業鏈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，基米也同步擴展臨床檢測與代理服務。去年陸續取得涵蓋癌症篩檢與用藥指引、遺傳代謝與罕見疾病，以及產前新生兒染色體與基因變異檢測等10項LDTs認證；今年3月深化與賽默飛世爾的合作關係，拿下PCR儀台灣代理權；近期公司延伸既有基因定序專業，攜手國家級研究機構共同開發犬貓遺傳性疾病基因檢測技術，正準備進軍快速成長的寵物精準醫療市場，為下一階段營運成長蓄積新動能。

受惠NGS與多體學專案挹注，以及儀器代理業績翻倍增長的激勵，基米去年合併營收7.08億元、年增36.86%，改寫歷史新高。今年第一季在多體學科研服務、臨床檢測、CRDMO及儀器代理等四大業務穩健發展下，累計合併營收1.51億元，年增24.66%，維持成長趨勢。

展望今年，總經理江俊奇表示，將透過產品組合優化、區域市場擴張與技術升級等三大方向，從「追求業績成長」轉向「成長與獲利並重」，追求可持續性發展及維持長期競爭力。

江俊奇進一步說明，今年將持續提升高毛利自有檢測產品，如LDTs、精準醫療檢測等營收比重，優化營運結構。其次，藉由定序量能提升及自動化流程的導入，降低單位成本，提升規模經濟與營運效率。此外，攜手合作夥伴積極拓展亞太市場，擴大檢測服務規模，讓營運更具韌性並改善獲利空間，打造台灣第一間國際級的基因公司，建立亞太基因定序中心，對今年整體成長展望樂觀。

關鍵字： 基龍米克斯

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【90歲爆紅大港阿嬤受邀開球】惡補練投畫面曝：被鼓勵到了

推薦閱讀

金管會要「台新證下單出包扛責任」　證交所火速實地查核

金管會要「台新證下單出包扛責任」　證交所火速實地查核

台新證、元富證合併後，4月7、14日兩天交易出包，金管會證期局副局長黃厚銘指出，已分別接獲重大資安通報，證交所將派員赴台新證進行實地查核，相關報告將在4月23日出爐，後續會依照查核結果，會按照整體情節輕箇予以相對應處置。

2026-04-14 18:17
快訊／台新證下單出包！公司3說明致歉　「協助客戶錯帳通報」

快訊／台新證下單出包！公司3說明致歉　「協助客戶錯帳通報」

台新證券對於今（14）日交易系統於盤中出現異常，造成諸多客戶不便表達最深歉意，公司並發表3點說明，表示會協助客戶進行必要的錯帳通報。

2026-04-14 16:55
南亞科法說後外資狂砍逾4萬張淪賣超王　重訊台塑集團關係人交易

南亞科法說後外資狂砍逾4萬張淪賣超王　重訊台塑集團關係人交易

記憶體大廠南亞科（2408）昨（13）日法說會後市場不捧場，今（14）日股價收黑，盤後證交所公告外資重砍4.16萬張為上市公司砍倉最大標的；而南亞科也在下舉行重大訊息記者會，宣佈向台塑新智能科技股份有限公司取得廠務設備，累計總價款達3億716萬元。

2026-04-14 16:49
外資買爆台股！　今加碼689億寫史上第5大

外資買爆台股！　今加碼689億寫史上第5大

台股今（14）日在外資強力回補下全面噴出，加權指數終場大漲838.83點，收在36296.12點，漲幅2.37%，外資單日買超達689.08億元，衝上歷史第5大紀錄，成為推升盤勢的關鍵動能。

2026-04-14 16:05
獨／台新證下單出大包！重覆錯帳申報估逾1億元　公司：緊急處理中

獨／台新證下單出大包！重覆錯帳申報估逾1億元　公司：緊急處理中

台新證券與元富證券上周一（6 日）正式合併，躍升全台第四大券商，惟合併後系統至今系統不穩，今（14）早傳出用戶委託下單但看不到成交情況，造成重覆下單，用戶哀號一片，據內部透露申報至證交所錯帳高達逾1億元， 而台新證券公告「已在緊急處理中」。

2026-04-14 12:42
快訊／台積電飆2040元新天價　張忠謀身價突破2552億

快訊／台積電飆2040元新天價　張忠謀身價突破2552億

台積電（2330）法說前氣勢如虹，今（14）日開盤不到2小時，上漲50元或2.51%至2040元新天價，市值52.9兆元，創辦人張忠謀身價飆上2552.82億元。受到台積電飆新天價影響，台股盤中大漲780.14點，衝上36237.43點。

2026-04-14 11:12
SanDisk飆逾11%！台記憶體股2檔漲停　南亞科法說會相對弱勢　

SanDisk飆逾11%！台記憶體股2檔漲停　南亞科法說會相對弱勢　

全球記憶體巨頭 SanDisk在美股13日大漲逾11%股價逼近千美元，激勵亞股中相關個股今（14日）強勢表現，鎧俠KIOXIA今早在詔股大漲逾15%，SK海力士在韓股漲7%，台股記憶體股表現也不遑多讓，旺宏（2337）、青雲（5386）漲停，、創見（2451）、宇瞻（8271）漲幅也超過半根停板，反而是昨日舉行法說南亞科（2408）業績報佳音，但股價開高，漲勢收斂，一度拉回平盤。

2026-04-14 10:38
股后穎崴衝9185元天價　4檔千金股亮燈觸漲停

股后穎崴衝9185元天價　4檔千金股亮燈觸漲停

美伊停火談判有空間，台股今（14）日隨亞股走揚展開慶祝行情，股后穎崴（6515）盤中飆出9185元天價，為股王信驊（5274）之後第2檔觸及「9千金」標的，高價股中創意（3050）、大立光（3008）、高力（8996）、台光電（2383）亦亮燈漲停，多頭士氣高昂。

2026-04-14 10:09
英特爾股價9連漲飆逾58%　分析師：財報恐難再推高股價

英特爾股價9連漲飆逾58%　分析師：財報恐難再推高股價

晶片大廠Intel近期股價在利多消息帶動下強勢上攻，但市場對後續上漲動能看法分歧。分析師指出，儘管即將公布的財報表現可望亮眼，但股價短線已大幅反映利多，未必能再進一步推升。

2026-04-14 10:07
快訊／台股創新高！上市櫃千檔走揚　00940重回發行價

快訊／台股創新高！上市櫃千檔走揚　00940重回發行價

受惠美伊停火談判有新契機影響，亞股今（14）日全面勁揚，台股開盤也衝上36136.28點史上新高，上市櫃逾千檔走揚，月配型台股ETF元大台灣價值高息（00940）也再次重回10元發行價，開盤不到半小時成交量9萬張。

2026-04-14 09:36

讀者迴響

熱門新聞

獨／台新證下單出大包！重覆錯帳申報估逾1億元　公司：緊急處理中

國泰世華銀出包原因找到了！

快訊／韭菜翻車！　矽光子熱門股聯亞驚爆6889.5萬違約交割

快訊／台新證下單出包！公司3說明致歉　「協助客戶錯帳通報」

快訊／台指期夜盤破36000大關！　創歷史新高

快訊／南亞科法說後收黑　突公告15：30召開重訊記者會

15檔「抓去關」新名單　太陽能電池股明起25分鐘撮合一次

快訊／台積電飆2040元新天價　張忠謀身價突破2552億

金管會要「台新證下單出包扛責任」　證交所火速實地查核

130萬人一早被錢香醒　00919幫每人每月有感加薪3681元

快訊／台股創新高！上市櫃千檔走揚　00940重回發行價

南亞科法說後外資狂砍逾4萬張淪賣超王　重訊台塑集團關係人交易

外資買爆台股！　今加碼689億寫史上第5大

股后穎崴衝9185元天價　4檔千金股亮燈觸漲停

7檔「抓去關」新名單　載板、半導體飆股都入列

快訊／貨櫃船運波斯灣線運價漲破8千　戰前四倍價、轉陸運需3-10天

股王信驊、權王台積電雙飆天價　台股刷36322點新高

台積電收天價！飆至2055元　台股漲838點同寫史上最高收盤

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」國際油價跳漲8％

川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」國際油價跳漲8％
不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

「粉紅超跑」深夜起駕　白沙屯媽祖8天7夜進香啟程

「粉紅超跑」深夜起駕　白沙屯媽祖8天7夜進香啟程

爸爸陪女兒跳ITZY夯曲　一開跳秒變主角舞感超好

爸爸陪女兒跳ITZY夯曲　一開跳秒變主角舞感超好

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366