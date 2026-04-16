電腦展主題演講報名啟動　最大規模科技論壇早鳥優惠一票到底

▲COMPUTEX 2026全球主題演講Keynote報名正式啟動。圖為2025活動現場實況。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

全球領先的AI與新創產業盛會-COMPUTEX 2026將於今年6月2日至5日在台北南港展覽館1、2館及世貿1館隆重登場。主辦單位外貿協會今(16)日宣布，備受全球期待的COMPUTEX Keynote(主題演講)報名系統即日起正式開放。

今年Keynote陣容堪稱史上最豪華，匯聚高通(Qualcomm)、Marvell、Intel、聯發科技(MediaTek)，NXP及思科Cisco等全球科技領袖，將在展前與展期間親自揭曉AI加速運算、邊緣運算及次世代行動平台的最新戰略。

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同時，今年規模創紀錄的COMPUTEX Forum全球科技論壇，早鳥優惠價NT$1990即將於4月20日截止，購票除可親臨現場外，更可以參加高階 AI筆電抽獎，請業界把握最後優惠購票機會。

今年的COMPUTEX Forum以「AI Together」為核心，不僅是歷年來規模最大，更採「一票到底」，購票聽眾可在6月2日至4日期間，深度參與包含「機器人、自動化與實體AI」、「生成式AI應用」及「資料智能與安全」等六大核心主題論壇，與NVIDIA、Microsoft、Google DeepMind等30位全球頂尖專家面對面。

全球科技巨擘齊聚：Keynote 演講場次資訊

Qualcomm(高通)總裁暨執行長Cristiano R. Amon─(全球記者會暨高通開幕主題演講)

時間：6月1日(一)下午2:00至3:15

地點：南港展覽館2館7樓701會議室

Cisco(思科)SVP, Cisco Compute Jeremy Foster

時間：6月1日(一)下午3:00至3:45

地點：南港展覽館2館7樓701會議室

Marvell主席暨執行長Matt Murphy

時間：6月2日(二)10:30至11:30

地點：南港展覽館2館7樓701會議室

Intel(英特爾)執行長 Lip-Bu Tan

時間：6月2日(二)13:30至14:30

地點：南港展覽館2館7樓701會議室。

NXP(恩智浦)總裁暨執行長Rafael Sotomayor

時間：6月2日(二)下午3:30至4:30

地點：世貿一館2樓345會議室。

MediaTek(聯發科技)副董事長暨執行長蔡力行博士

時間：6月3日(三)10:30至11:30

地點：南港展覽館2館7樓701會議室。

【報名與活動資訊】

官方報名網址：events.computextaipei.com.tw/zh-tw/

展覽日期：2026年6月2日至6月5日

展覽場館：台北南港展覽館1館、2館；世貿1館

更多相關展覽資訊可參考：

COMPUTEX 官網：www.computextaipei.com.tw