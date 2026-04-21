台股史上最高收盤！漲646點至37605　台積電漲25元至2050

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（21日）開高走高，加權指數終場漲646.31點，以37605.11點作收，刷史上最高收盤價，全日漲幅1.75％，成交量9815.25億元。
美股前一交易日跌多漲少，台股上午以上漲92.45點開出，指數開高走高，盤中最高達37781.83點，同寫史上最高點；最低37051.25點，終場收在37605.11點。
盤面焦點個股表現，台積電（2330）盤中一度漲逾50元，午盤後漲勢收斂，終場上漲25元來到2050元，漲幅1.23％；鴻海（2317）終場上漲3.5元至211元；聯發科（2454）收漲190元至2090元；廣達（2382）收漲11元來到340元；長榮（2603）收漲4.5元至201.5元。
今天漲幅前5名個股為聯發科（2454）上漲190元，漲幅10％；大東電（1623）上漲23元，漲幅10％；台亞（2340）上漲3.55元，漲幅10％；揚智（3041）上漲2.25元，漲幅10％；憶聲（3024）上漲1.2元，漲幅10％。
跌幅前5名個股則為光鼎（6226）下跌1.4元，跌幅8.75％；榮創（3437）下跌2.25元，跌幅7.53％；台揚（2314）下跌1.25元，跌幅7.37％；弘凱（5244）下跌3.65元，跌幅7.19％；艾笛森（3591）下跌1.9元，跌幅6.99％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|聯發科（2454）
|2090.0
|▲190.0
|▲10.0％
|大東電（1623）
|253.0
|▲23.0
|▲10.0％
|台亞（2340）
|39.05
|▲3.55
|▲10.0％
|揚智（3041）
|24.75
|▲2.25
|▲10.0％
|憶聲（3024）
|13.2
|▲1.2
|▲10.0％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|光鼎（6226）
|14.6
|▼1.4
|▼8.75％
|榮創（3437）
|27.65
|▼2.25
|▼7.53％
|台揚（2314）
|15.7
|▼1.25
|▼7.37％
|弘凱（5244）
|47.15
|▼3.65
|▼7.19％
|艾笛森（3591）
|25.3
|▼1.9
|▼6.99％
資料來源：證交所
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