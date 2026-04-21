台股史上最高收盤！漲646點至37605　台積電漲25元至2050

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（21日）開高走高，加權指數終場漲646.31點，以37605.11點作收，刷史上最高收盤價，全日漲幅1.75％，成交量9815.25億元。

美股前一交易日跌多漲少，台股上午以上漲92.45點開出，指數開高走高，盤中最高達37781.83點，同寫史上最高點；最低37051.25點，終場收在37605.11點。

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盤面焦點個股表現，台積電（2330）盤中一度漲逾50元，午盤後漲勢收斂，終場上漲25元來到2050元，漲幅1.23％；鴻海（2317）終場上漲3.5元至211元；聯發科（2454）收漲190元至2090元；廣達（2382）收漲11元來到340元；長榮（2603）收漲4.5元至201.5元。

今天漲幅前5名個股為聯發科（2454）上漲190元，漲幅10％；大東電（1623）上漲23元，漲幅10％；台亞（2340）上漲3.55元，漲幅10％；揚智（3041）上漲2.25元，漲幅10％；憶聲（3024）上漲1.2元，漲幅10％。

跌幅前5名個股則為光鼎（6226）下跌1.4元，跌幅8.75％；榮創（3437）下跌2.25元，跌幅7.53％；台揚（2314）下跌1.25元，跌幅7.37％；弘凱（5244）下跌3.65元，跌幅7.19％；艾笛森（3591）下跌1.9元，跌幅6.99％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 聯發科（2454） 2090.0 ▲190.0 ▲10.0％ 大東電（1623） 253.0 ▲23.0 ▲10.0％ 台亞（2340） 39.05 ▲3.55 ▲10.0％ 揚智（3041） 24.75 ▲2.25 ▲10.0％ 憶聲（3024） 13.2 ▲1.2 ▲10.0％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 光鼎（6226） 14.6 ▼1.4 ▼8.75％ 榮創（3437） 27.65 ▼2.25 ▼7.53％ 台揚（2314） 15.7 ▼1.25 ▼7.37％ 弘凱（5244） 47.15 ▼3.65 ▼7.19％ 艾笛森（3591） 25.3 ▼1.9 ▼6.99％

資料來源：證交所