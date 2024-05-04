超熱血　黃志芳率貿協同仁參賽101垂直馬拉松賽飆體力

▲左上圖黃志芳(左)與貼上自製LOGO貼紙展潮味的女同事合影；右上圖不畏炎熱貿協參賽者全體完賽；下圖貿協運動好手大集合。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導



「台北 101 垂直馬拉松世界冠軍賽」為全球難度最高的國際指標登高賽事之一，今(4)日在台北101大樓開跑，外貿協會董事長黃志芳特別與貿協40名同仁籌組龍騰、虎躍兩支隊伍齊心登高，展現充滿熱忱又積極合作的團隊活力，黃志芳本人也憑藉穩健步伐與優異配速策略下，以25分55秒的優異成績完賽，創下比上次參賽27分23秒更好的紀錄。

繼去(112)年 10 月首次參賽後，貿協再度號召同仁組隊參加，由黃志芳親自帶領，活動前還特別辦理賽前特訓，傳授上屆參賽經驗，賽前隊員並於國貿大樓進行34樓垂直路跑訓練，使本次選手得以掌握配速及節奏調整等秘訣，全體參加同仁順利完賽，其中一馬當先的同仁以 21分53秒跑出亮眼成績。

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▲左上圖黃志芳今年比去年加快1分28秒跑完全程；左下圖貿協全體同仁順利完賽；右圖為黃志芳領到的完賽證書。（圖／黃志芳提供）

除了賽前準備，這次貿協龍騰、虎躍有備而來，每個人身上都貼有貿協LOGO，展現團隊士氣及創意，貿協董座黃志芳表示：感受到今年參賽同仁鬥志高昂，磨刀霍霍，今年我們2隊企業隊的成績都比去年更好，大家都進步了，值得鼓勵。

跑出隊內最優異成績的唐先生表示，平時經常使用公司健身房進行體能鍛鍊，本次賽前特別加強有氧心肺的訓練量，很開心這次的成績比上次更好。隊中首次參賽的陳小姐表示，在同仁的鼓勵下勇敢參賽挑戰，過程在同仁的鼓勵下勇敢參賽挑戰，過程中持續碰到同仁加油打氣，互相幫忙下成功完賽，覺得很有成就感。

成立逾50 的貿協，近年來積極組隊參與大型運動賽事，透過團隊活動來凝聚全會向心力，今年2月號召全會近千名同仁，共同攀登七星山進行新春健行；8月另規劃家庭日，讓同仁家屬能一同感受到幸福企業的核心價值，創造年輕且充滿衝勁的企業形象，並期待以創新、數位、AI 加持，多管道帶領臺灣企業爭取全球商機。