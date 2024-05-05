桃園頻停電！台電否認「另有隱情」　動員2400名員工日夜搶修

▲台電表示電力設備故障非台灣獨有，2400名員工全力搶修復電。（圖／台電提供）

記者陳瑩欣／台北報導

桃園地區停電事故頻傳，桃園市議員凌濤質疑「另有隱情」，台電表示，政治陰謀論應適可而止，不僅沒有隱情，只有日夜搶修的實情，台電每天有超過2400名同仁全天候24小時輪值備勤待命搶修，努力降低停電對民眾影響。

台電強調，無論是天災、外力或是設備故障導致停電，均非台灣獨有，而是世界各國電業都會面臨的問題，對於部分地方民代動輒將天災、外力和事故停電與缺電掛鉤，台電希望討論能夠專注於供電系統運作的技術性問題本身，避免導致對辛苦搶修的同仁的不公平評價，並使得討論偏離了問題本質，進而影響供電穩定和民眾的權益。

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台電說明，4月中旬以來桃園因設備故障及外力影響發生19起停電，均為事故所致。桃園地區配電線路高達1.2萬公里，饋線更多達1,109條，不僅佔全國饋線數十分之一，更是排名全國第二，用戶也高達130萬戶。台電指出，電力設備因天候、設備維護、老舊因素等，難免發生故障停電狀況。而桃園地區饋線多，任何一處線路或設備異常即可能造成停電發生，且桃園工商發展迅速，新建工程多，線路切換量體大，也可能增加供電風險。

台電進一步說明，台電全國24個區處共2,475名人力，每日24小時分三班輪值，隨時待命搶修。其中桃園地區共有132人力全天候輪值巡修，一旦接獲停電事故通報，不論颳風下雨或白日深夜，均立即派員搶修復電，致力將停電影響降至最低。以昨天深夜桃園大園、中壢區停電為例，台電搶修人員接獲通報後立即出動搶修，約一個小時時間，於今天凌晨12時54分復電。

台電強調，對於停電對當地居民生活和工作所帶來的困擾與不便，台電對此深表歉意。為縮短復電時間，台電將加速桃園地區饋線自動化建置，並全面盤點配電設備線路配置及人力支援機制，透過預防性檢測及裸露帶電體被覆化改善事故發生機率，努力將停電對民眾的影響降到最低，讓穩定供電更有感。但台電也期盼，地方民代言論動見觀瞻，不應以政治語言抹煞同仁努力，更不應將事故停電當成政治攻防的工具。