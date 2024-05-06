4金控題材旺！新光金漲半根爆逾15萬張大量　中信金衝19年新高

▲新光金外觀。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

4檔大型金控股各擁題材表現活躍。唯一一檔不配發股利的新光金（2888）因現增題材看俏，今（6）日量價齊揚，盤中最高衝至9.15元，漲逾5.66%，至午盤成交量突破15萬張，居上市個股成交排行榜冠軍。

受到新光金、中信金（2891）、華南金（2880）與開發金（2883）等4檔金控股表現看俏拉抬，金融類股指數今日漲逾50點，盤中最高至1916.56點，創2年來新高。

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新光金於3月底董事會決議辦理現增16.7億股，並正式在5月2日送件，暫訂募集價格7.5元，隨著股價走高，同步拉大現增打折空間，以今日盤中最高價估計，現增定價相當於打82折。

除了新光金表現亮眼以外，中信金（2891）、華南金（2880）挾股利優勢漲逾4%雙創波段新高，午盤前最高報價各自來到36.35元與25.5元，又以中信金股價刷新19年新高最讓投資人驚艷，華南金則為近16年新高，兩檔個股今日上半場成交量皆突破6萬張，雙雙擠入成交量排行前十強，排名第5、第6。

中信金擬配發1.8元現金股利，為成立以來最高配息，擺脫「1元金」的封號；華南金擬每股配發1.3元，其中現金股息每股1.2元，股票股利0.1元，配發行情為18年新高。

另外，開發金（2883）董事會通過一連串組織調整人事布局，同時有意更名「凱基金控」，4月底開發金同時宣布董事長由王銘陽接任，而楊文鈞接任總經理一職，開發金前總經理龐德明續任公司董事，市場期待新人新政，股價同步向上翻揚，今日午盤最高來到14元、成交量逾5萬張，同列上市公司成交排行第7大。