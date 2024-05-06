OKX Ventures與斯坦福大學未來數字貨幣計劃合作，推動區塊鏈創新和可持續發展

圖、文／OKX提供

近日，全球領先的Web3技術公司OKX下屬投資部門OKX Ventures宣佈與斯坦福大學未來數字貨幣計劃（FDCI）展開研究和教育合作，旨在促進區塊鏈創新和可持續發展。作為斯坦福大學工程學院計算機科學系的一部分，FDCI是一個由計算機科學、經濟學、法律和商業方面的專家領導的工業聯盟計劃，旨在通過教育、研究和行業合作推動創新、合作和數字貨幣的未來。

通過這次合作，OKX Ventures旨在通過一系列在研究、知識共享、技術合作和社區活動方面的舉措，吸引學生、機構、監管機構等參與者，推動知識的前沿、解決行業挑戰，並開啟創新機會。OKX Ventures的合夥人Jeff Ren也將加入FDCI的董事顧問委員會，以其資深行業專業知識以提供支持。

OKX Ventures合夥人Jeff Ren表示：「我們很高興宣佈與斯坦福未來數字貨幣計劃的合作，該機構以其在數字貨幣領域的開拓性研究和創新而聞名。這次合作反映了我們促進可持續發展、推動區塊鏈生態系統積極變革的使命。通過將我們的行業領導力和資源與斯坦福的學術專業知識和研究能力相結合，我們旨在開啟新機遇，並加速塑造數字貨幣未來的創新解決方案。」

FDCI學術主任David Mazieres教授表示：「我們很高興看到OKX Ventures成為FDCI的一員，並有Jeff Ren加入我們的顧問委員會。我們期待與他們合作，繼續努力使數字貨幣更易接觸、更包容，並推動公平的標準。」

為了推進數字貨幣技術並塑造更可持續、包容和具有韌性的數字經濟，OKX Ventures還將與更多合作伙伴合作，從更廣泛的學術界、行業和其他社區擴大參與度，對數字貨幣生態系統產生更積極的影響。

OKX Ventures最近支持OKX Web3在美國全國範圍內推出一場教育運動，以培育下一代科技創新者。與生態系統合作伙伴合作，將區塊鏈技術引入課堂，該倡議旨在通過賦予學生在日益數字化的世界中生存所必需的知識和技能，培育可持續和包容的未來。