雅茗Q1每股賺3.69元創單季新高　快樂檸檬進駐美國球場

▲雅茗-KY董事長吳伯超（右）、總經理江錫毅（左）。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

雅茗-KY（2726）今（7）日公布Q1財報，受惠大陸事業70％股權獲利入帳，Q1營收1.29億元，稅後淨利9555萬元，EPS為3.69元，轉虧為盈外也創下單季新高；此外，旗下品牌快樂檸檬Happy Lemon將進駐美國拉斯維加斯T-Mobile Arena運動／演唱會場館設立直營門市，未來營運將重回正軌。

雅茗-KY走出虧損陰霾，董事長吳伯超表示，今年訂下餐飲科技、多元渠道、品牌營銷、全球供應鏈、投資併購等5大成長支柱為營運添柴火；大陸事業分拆轉型後，未來以授權模式重新出發，同時持續深耕美國市場及海外市場，快樂檸檬品牌以「全球茶飲最佳創業平台」新定位再前進，集團並將持續積極尋找併購目標擴大集團營運範疇與規模，打造疫後新氣象，力拚全年穩定獲利。

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雅茗-KY今年也邀請曾任皇冠集團總經理的江錫毅出任雅茗集團總經理，江錫毅表示，在餐飲科技方面，通過數位化AI賦能，實現大規模客製化，提升消費體驗與品牌忠誠，並打造一站式智能飲品解決方案，在全球缺工缺料的大環境下，快樂檸檬新智能化門店，除了有新品牌IP及視覺外，更將導入AI＋智能化茶飲設備，以提升單店營運效能，打造差異化競爭力。目前已有許多國家代理商有興趣引進新型AI＋智能化茶飲設備，讓餐飲科技化、科技餐飲化。

江錫毅提到，近期快樂檸檬已領先同業將進駐美國拉斯維加斯T-Mobile Arena運動／演唱會場館設立直營門市，預計8月底將正式營運，該場地可容納2萬人次，一年可舉行上百場活動，並將成為T-Mobile Arena重要的合作夥伴，有助於提高全美品牌知名度及加盟業務推廣。

江錫毅指出，今年3大成長碁石，在主要成長碁石的茶飲本業上將會擴大「快樂檸檬」品牌在全球市場佈局，以多元商業渠道模式加快展店速度，創造成長碁石。此外也會持續佈建全球供應鏈平台，強化營運碁石，同時也要發展餐飲合盟平台，投資併購，協助海外事業發展，擴大合盟碁石，在3大碁石支撐下，相信未來營運將重回正軌。