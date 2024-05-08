捷迅在德州擴充倉儲物流業務　跨足美國生鮮食品出口物流

▲捷迅總經理孫鋼銀長駐達拉斯已16年。（圖／資料照）

記者張佩芬／台北報導

捷迅(2643)昨(7)日公告合計投資954萬美元，約新台幣3.08億元，建立美國德州保稅倉，並預計本季末或下季初完成西雅圖物流公司收購案，要利用美國達拉斯在美國中部的航空與陸運轉運地位，擴展物流倉儲業務，並透過西雅圖物流公司專營美國出口生鮮食品物流到亞洲及台灣等各地區。

捷迅總經理孫鋼銀指出，公司於美國各營運據點設立已超過27年，分別在紐約、洛杉磯、舊金山、達拉斯、芝加哥等地，達拉日是美國中部六州的轉運中心，另西雅圖航線隨著今年三家航空公司開闢台北-西雅圖航線，可以提供更充足的艙位與服務，此次併購案增加位於西雅圖的營運據點，藉此除可帶動其他服務項目的擴展，更可為捷迅引進不同產品領域的新客戶族群。

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捷迅於去年第三季宣布在美國德州購入的近13萬英呎保稅倉，於近日完成各項美國當地審核資料申請，規劃設置成為達拉斯機場內最大規模的台籍物流公司，估計可於114年的第一季完工，估算此保稅倉最大可容納高達近1,000個40呎貨櫃，20,000個棧板的儲位空間供客戶使用。

位於美國德州的土地，交易合計總金額679.56萬美元，第一階段土地65340平方英尺(約1836坪)，94萬美元；第二階段土地58894平方英尺(約1655坪)，85.56萬美元，倉庫及辦公室(自地委建)36034平方英尺(約1012坪)，金額上限美金500萬美元。

另以現金收購西雅圖Majestic Freight Express Inc及Majestic Superior Logistics Inc 100%股權，交易總金額為275萬美元。

兩項投資案估計可推升集團在美國地區的營收成長，這無疑使原本已立足於物流40餘年的捷迅，除了替原有電子業族群提供完善的服務外，藉此次併購案將捷迅正式推升到更多元且全方位的整合型物流業者的更高領域。