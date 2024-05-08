威剛Q1毛利率、本業獲利創新高　今年獲利有望挑戰新高

▲威剛董事長陳立白。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

受惠低價庫存效益發酵，記憶體模組大廠威剛科技（3260）第一季毛利率26.43%、營業利益15.47億元同步改寫單季歷史高點，稅後淨利年暴增17倍，每股盈餘3.62元也登上近11個季度以來高點。威剛看好在記憶體景氣上升格局下，公司今年本業獲利將大步走揚，全年度營運績效與毛利率將挑戰新猷。

威剛科技董事會今日通過2024年第一季財報，單季毛利率不但較去年同期大增近15個百分點並季增逾6個百分點達26.43%，創單季新高；同步推升營業利益年跳增36倍，季增43.87%達15.47億元刷新單季本業獲利紀錄。除此之外，第一季營業利益率14.21%及稅前淨利14.78億元雙雙站上歷史次高。單季稅後淨利較去年同期躍升17.6倍達10.59億元，季增45.51%；歸屬母公司業主利益也年暴增42倍達10.6億元，季成長50.5%。以加權平均股數2.93億股計算，每股盈餘3.62元。

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展望記憶體市況，威剛認為，全球掀起AI浪潮將推動今、明兩年記憶體進入供不應求階段。目前所及的AI需求都只是剛起步，隨著AI PC、AI手機等硬體與軟體快速生成，雲端運算擴張至邊緣運算，預期上游原廠產能增加的腳步恐將追不上全球AI需求擴張的速度。因應下半年傳統旺季與新產品需求興起，威剛未來營運策略除了持續高精準進行庫存佈局與調控，也將自第三季起推出AI相關應用產品，搶占未來龐大商機。

本業獲利創新高之際，威剛也不忘投入社會公益，善盡企業社會責任。惦念4月3日花蓮發生規模7.2級強震且餘震不斷，當地重建修復都需要龐大資金與資源投入，董事長陳立白率先拋磚引玉響應捐款，並串聯全體員工發起「捐贈一日所得」與「花蓮希望之光LED檯燈募捐」活動，共募集新台幣3百萬元及逾270台LED檯燈捐贈衛福部及花蓮縣政府，期許能以企業與全體員工之力協助花蓮災後重建，加速花蓮民眾回歸正常生活運作。