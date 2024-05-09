台灣精品金質獎得主愛比科技、明基材料　分享參賽經驗與得獎效益

▲愛比科技總經理李信分享參賽心得與得獎效益。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣精品今年進入第33年，每年選拔都由上百名國內外專業評審從近千件產品中，從研發、設計、品質、行銷及台灣產製等面向，嚴選出最能代表台灣創新實力的產品。為了讓參賽企業事半功倍，主辦單位外貿協會今年舉辦的選拔說明會，邀請了2024年金質獎得獎企業愛比科技與明基材料等分享參賽心得與得獎效益。

獲得台灣精品的企業，貿協持續以五大行銷面向辦理多元豐富的國內外行銷活動，包含國際專業展會及發表會、大型活動，通路行銷、社群媒體經營以及與國際知名媒體如BBC、New York Times等合作，協助獲獎企業在歐美日及新南向市場推廣品牌優勢及價值。

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獲獎的產品除了能夠使用「台灣精品標誌」彰顯榮耀，還有機會參加各種國內外的推廣活動，例如：國內外媒體曝光、於海外台灣精品館展出、參與發表會、商機媒合會、產品上架國內外電商及通路平台等。台灣精品計畫幫助企業品牌推廣，讓台灣的產品的價值與品質更為世界所知。

IPEVO愛比科技總經理李信宜指出，公司當初在研發設計獲得金質獎的TOTEM 180全景視訊會議攝影機與TOTEM 360 沉浸式會議攝影機/麥克風揚聲器，是發現有90%的會議室與教室沒有視訊設備，要預約租用又不容易的痛點，公司以輕鬆轉換任何角落為專屬會議空間的理念，設計出產品。

談到得獎秘訣，李信宜透露，要能於短時間抓住評審目光且清楚陳述重點，必須事先做好準備：

市場數據驅動：評審想知道做這個產品是不是閉門造車，充分利用市場數據，確保研發與市場需求緊密結合。

獨特創新：強調商品的獨特性和創新，使其在市場中脫穎而出。

明確市場定位：清晰界定目標市場，確保產品訴求準確且有吸引力。

凝聚力強大團隊：建立團隊凝聚力，鼓勵合作和創意。

客戶體驗至上：提升消費者使用體驗為首要目標，滿足用戶需求。

▲明基材料品牌管理處周怡君處長非常鼓勵業界參賽。（圖／貿協提供）

明碁材料連續10年獲得台灣精品獎，包括兩次銀質獎與一次金質獎，該公司品牌管理處周怡君處長以十年參賽經驗分享業界，指出公司有非常清楚定位，承諾2050年達成碳中和、100%再生能源，由於面板材料要花非常大的水量，公司水資源做到15次循環使用，回收率達93%，每年能源消耗量以減1.5%為目標。

她指出，參賽說故事很重要，公司從設計、生產、製造、回收與生活態度，把GREEN DNA包進去，說故事的時候要讓人感同身受，明基這次參加金質獎，就以美國黑色風暴事件來說明公司產品的理念，如何製造一個純環保，純無毒的產品與達到環境的永續。周處長總結非常鼓勵業界參賽，指出得獎除了可以享受曝光機會、推廣業務，也可以回過頭來了解自己產品有什麼可以改進的地方。

台灣精品選拔以「晉升台灣精品、躍登世界舞臺」為號召，上(32)屆共吸引近千件指標企業的創新產品報名參加，代表企業透過此獎項取得國家級行銷資源，借力使力拓展海外市場的重要性。本屆台灣精品選拔即日起至6月28日中午12時止開放報名，外貿協會歡迎各位企業踴躍參與。第33屆台灣精品選拔須知、說明會報名等更多資訊，可至台灣精品官網瀏覽：https://www.taiwanexcellence.org/tw/award/selection